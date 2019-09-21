«Гробы вместо колыбели»: как идут на подпольные аборты

Запрещать нельзя оставить

В Госдуме прокомментировали идею вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). В начале этого года в нижней палате парламента была создана рабочая группа по изучению законодательных инициатив Русской православной церкви, которая рассматривает в том числе возможность сделать аборт платной процедурой. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который возглавляет группу, заявил, что пока эта инициатива остается «достаточной спорной».

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«Мы, с одной стороны, хотим, чтобы все права женщин были сохранены в полном объеме. С другой стороны, то количество абортов, которое сегодня делается в РФ… Понимаете, мы сами себе в ногу стреляем, то есть мы истребляем собственную страну на фоне диких демографических проблем», — сказал он 27 сентября.

В ближайшее время рабочая группа не станет предлагать изменения в законодательство в этой сфере, поскольку мнение общества по поводу абортов слишком разнится. Кроме того, «есть свое мнение у того же врачебного сообщества», отметил чиновник.

Дело в том, что ряд специалистов в области здравоохранения и репродуктивного здоровья указывают — вывод абортов из ОМС может привести к росту количества так называемых криминальных абортов, когда женщина прерывает беременность в клинике без соответствующей лицензии или на поздних сроках беременности.

По российскому законодательству, женщина может бесплатно и легально сделать аборт на сроке беременности до 12 недель или до 22 недель при наличии серьезных медицинских (угроза жизни матери) или социальных показаний (изнасилование, смерть мужа, тюремное заключение). Во всех остальных случаях аборт признается нелегальным и влечет за собой уголовную или административную ответственность.

В этом случае перед законом будет отвечать врач, если он провел аборт, не имея необходимого образования или нанеся ущерб здоровью женщины, или администрация клиники, если она не имела соответствующей лицензии.

Доктор медицинских наук Галина Дикке считает, что вывод абортов из ОМС станет катастрофой. По ее мнению, женщины часто решаются на аборт, поскольку не имеют средств, чтобы вырастить ребенка — в этом случае они будут идти на прерывание беременности уже в подпольных условиях.

«Что останется женщинам? Платные аборты. При этом необходимо понимать, что в России в зоне бедности живут порядка 20% населения. И эти женщины не могут себе позволить потратить деньги на прерывание беременности, ведь процедура медикаментозного аборта стоит порядка шести тысяч рублей», — приводит ее слова издание «Такие дела».

«Если выживет, то останется без матки»

Посчитать точное количество криминальных абортов в России сложно, поскольку известно о них становится, лишь когда правоохранители находят клиники, в которых проводятся такие операции или если в больницу поступает женщина, серьезно пострадавшая после аборта на поздних сроках.

Как сообщили «Газете.Ru» в Минздраве России, в последние два года наблюдается снижение криминальных абортов в РФ. Так, если в 2017 году таких случаев было зафиксировано 355 (0,06% от общего числа абортов), то в 2018 году этот показатель снизился до 261 случая (0,05%).

Тем не менее россиянки все еще решаются на прерывание беременности даже в крайне опасных условиях. Так, как заявили «Газете.Ru» в Росстате, за 2018 год в результате криминальных абортов скончалось восемь женщин.

В июле этого года в незаконном проведении аборта обвинили сотрудницу одной из московских частных клиник. По версии следствия, в январе и феврале 2019-го женщина без медобразования представлялась клиенткам акушером-гинекологом и выписывала им лекарственный препарат для прерывания беременности. В Росздраве уточнили, что лжеврач притворялась, что проводит УЗИ — включала в кабинете аппарат, но не использовала его по назначению.

О работе клиники стало известно после того, как в городскую больницу с обильным кровотечением поступила 22-летняя девушка на 22 неделе беременности. Врачи выяснили, что пациентка приняла таблетки, которые спровоцировали выкидыш. При этом после того, как медики провели операцию, ребенок остался живым. Его поместили в инкубатор. Еще одной пострадавшей по делу проходит 18-летняя девушка, которой также провели нелегальный аборт.

Гинеколог-эндокринолог Веры Балан рассказала «Газете.Ru», что в России криминальные аборты расцвели после Великой Отечественной войны, когда прерывание беременности было законодательно запрещено. В то время фиксировалось много смертей.

«В этом случае происходит перфорация матки и сепсис – в этих подпольях же нет никаких правил асептики. Воспалительный процесс, как минимум, приносит бесплодие и невынашивание в будущем, а, как максимум, кровотечение, перфорации матки и гибель. Это возмутительно — сегодня есть клиники, которую сделают все профессионально. Если уже поздний срок беременности, то всегда найдутся хорошие руки, которые могут принять твоего нежеланного ребенка. Если девушка выживет, то она без матки останется», — пояснила Балан.

Родственники не поймут?

По мнению специалистов, работающих с женщинами, которые задумываются об абортах, на прерывание беременности они идут в первую очередь из-за боязни осуждения со стороны близких.

«В этом году к нам обратилась женщина 38 лет, у которой была двойня. Женщина склонялась к аборту на сроке более 20 недель беременности. Основная причина, по которой она хотела сделать аборт, – это, в первую очередь, мнение ее ближайшего окружения родственников. Она родом из одной кавказской республики, и для нее мнение ближайшего окружения было приоритетным, — рассказала «Газете.Ru» руководитель кризисного центра для женщин православной службы помощи «Милосердие» Мария Студеникина.

— Второй важной для нее причиной была материальная несостоятельность, поскольку муж фактически остался без работы. У нее есть старшая дочка, и она думала, что будет не в состоянии содержать троих детей, поскольку денег в семье практически не было».

Женщине предоставили приют временного пребывания, после беседы с психологом она решила сохранить беременность, несмотря на то что ей пришлось работать вплоть до родов.

Представители кавказских республик, где традиционно фиксируется наименьшее число абортов в России, также рассказали «Газете.Ru», что местные жительницы могут решиться на подпольные аборты, чтобы избежать осуждения со стороны семьи. Так, по данным Минздрава, наименьшее количество абортов зафиксировано в республике Ингушетия (6,2 на тысячу женщин), в республике Дагестан (7 на тысячу женщин). При этом про случаи — пусть и единичные — криминальных абортов на Кавказе знают даже те, кто лично с ними не сталкивался.

«На Кавказе некоторые девушки делают аборт в криминальных клиниках. Помню, были такие случаи и вокруг меня: они выезжали из Грозного в Северную Осетию – там делали нелегальный аборт в подвалах каких-то, чтобы не подвергнуться осуждению со стороны родных. К девушке, которая родила вне брака относятся очень плохо. От нее откажутся по религиозным причинам. Для родственников это большой стыд», — сообщила «Газете.Ru» 50-летняя уроженка Чечни Алина Далиева.

«У нас по-прежнему больше гробов, чем колыбелей»

Что касается борьбы с абортами, то она напрямую связана с улучшением демографической ситуации в стране, которая сейчас оставляет желать лучшего, уверен юрист и член Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Константин Свитнев.

«Падение рождаемости в России продолжается пятый год подряд. В нашей стране по-прежнему больше гробов, чем колыбелей. Главная причина убыли населения в России – и об этом нужно сказать открыто – это аборты. По самым осторожным оценкам, в России осуществляется сейчас как минимум 600 тыс. абортов в год, это один аборт в минуту», — заявил специалист «Газете.Ru».

Свитнев считает, что ограничение абортов в России поможет снизить их количество. По его мнению, по системе ОМС должны оплачиваться лишь аборты по медицинским показаниям — когда есть прямая и явная угроза жизни женщины или же патологии плода.

При этом он уверен, что прямой пропорциональной связи между выводом абортов из ОМС и увеличением количества криминальных абортов «нет и быть не может». «Ограничение абортов приведет к существенному росту рождаемости и лишь незначительному увеличению числа криминальных абортов», — пояснил Свитнев.

С ним соглашается Мария Студеникина. По ее словам, представление о том, что запрет абортов приведет к увеличению их числа — «это один из распространенных мифов».

«Опыт зарубежных стран, где аборты запрещены (например, Польши) показывает, что нет прямой зависимости между запретом убийства детей и количеством подпольных абортов. Статистика этих государств говорит об обратном, о снижении материнской смертности при запрете абортов», — заключила эксперт.