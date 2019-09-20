Сами открыли дверь: кто убил сотрудников спецсвязи

Брянские полицейские задержали 31-летнего сотрудника Службы специальной связи Александра Ефимова, который подозревается в убийстве двух своих коллег — Алексея Карпутченкова и Юрия Ченского — с целью похищения у них 7,5 млн рублей, фигурант уже дает признательные показания.

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По данным регионального управления Следственного комитета России, вооруженное нападение на отдел специальной связи около местного железнодорожного вокзала было совершено в ночь на пятницу, 20 сентября.

О совершенной атаке стало известно дежурному, когда он не смог связаться с сотрудниками — по установленному регламенту каждые три часа они докладывают об обстановке. Не получив обратной связи, дежурный по вокзалу отправился проверить помещение. Там он обнаружил тела мужчин с огнестрельными ранениями головы и груди.

Комната была закрыта, а на окне возле входа сотрудник заметил следы крови. После этого дежурный вызвал медиков и оперативные службы. После совершения нападения преступник попытался замести следы — он поджог комнату, но огонь не распространился и вскоре потух.

СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух или более лиц из корыстных побуждений», «Разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное уничтожение имущества», сообщают «Брянские новости».

«Благодаря согласованным действиям следователей, криминалистов и оперативных сотрудников региона, обнаруженным следам на месте происшествия, а также результатам судебных экспертиз следствием получены неопровержимые доказательства причастности к совершенному преступлению 31-летнего коллеги потерпевших сотрудников спецсвязи», — говорится в сообщении следствия.

Вскоре стали известны подробности преступления.

Убийцей оказался водитель спецсвязи.

Двое сотрудников, доставлявших деньги, его хорошо знали, поэтому открыли ему дверь в свое служебное помещение, несмотря на то, что правила запрещают это делать, сообщает портал «Брянск Today».

Сейчас правоохранители ищут деньги, которые находились в банкоматных кассетах. Кроме того, позднее сообщалось, что убийца захватил два пистолета и видеозаписи.

Двумя неделями ранее еще одно ограбление произошло в центре Москвы. 6 сентября на Павелецкой площади двое неизвестных выстрелили в мужчину из травматического пистолета и отобрали сумку с деньгами. После этого они скрылись с места происшествия. Известно, что в момент нападения потерпевший выходил из банка.

В июле сообщалось, что в деле семи сотрудников ФСБ, задержанных в начале июля по подозрению в разбое и похищении крупной суммы денег, появился новый поворот. Один из подозреваемых, боец спецподразделения «Альфа» Роман Оболенский, рассказал, какую сумму из похищенных 136 млн руб. он получил.

«Четыре миллиона рублей», — сказал Оболенский, отвечая на вопрос Московского окружного военного суда

Отсюда следует, что семеро задержанных офицеров ФСБ не делили полученные деньги поровну. По словам сотрудника спецподразделения Федеральной службы безопасности, перед ним стоял «выбор — брать или не брать», он взял и «в этом виноват», передает НСН.

О задержании семи сотрудников ФСБ по подозрению в разбое и похищении крупной суммы денег стало известно в начале июля.

Московский военный суд заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двоих отправил под домашний арест.

В их отношении возбудили уголовное дело по части 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере») УК РФ.

Фигурантами дела являются Х. Маргиев, Д. Капышкин, А. Карелин, Р. Оболенский, В. Урусов, Д. Чиквин и А. Власов. При этом Урусов признал вину и оформил явку с повинной. Среди задержанных есть сотрудники спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и офицеры управления «К» ФСБ России. По версии следствия, сотрудники российской спецслужбы похитили 136 млн руб.

«Действуя в составе организованной группы и под видом проведения оперативных мероприятий, они осуществили разбойное нападение на Александра Юмаранова и похитили не менее 136 млн рублей», — указал судья МОВС.

Речь идет о нападении на предпринимателя, который в начале июня хотел положить на депозит 136 млн руб. Деньги он принес в один из банков, в котором сотрудники ФСБ, узнав о желании бизнесмена внести деньги, устроили обыск и отобрали у банковского клиента средства, передает ФАН.