Допросы и депортация: почему Израиль прогоняет россиян

«Не интересуют туристы, которые ввозят мало денег»

Израильские власти стали чаще депортировать российских туристов в этом году. По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, на рынке туриндустрии уже формируется стереотип о том, что около 10% граждан РФ с каждого рейса отказывают во въезде в страну.

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«Это настораживает людей, особенно родителей с маленькими детьми. И самое неприятное, что никто не объясняет, на каком основании депортируют туристов. А турфирмам необходимы эти сведения, чтобы заранее предупреждать «проблемных» клиентов», — пояснила Тюрина «Интерфаксу».

В июне сразу полсотни российских туристов не пустили в Израиль. При этом некоторых из них на сутки отправили в депортационную тюрьму. Об этом стало известно из заявления жителя Сочи Дамира Ромоданова, которое он написал в МИД РФ после депортации. По словам мужчины, перед прохождением пограничного контроля в аэропорту Бен-Гурион его и других россиян попросили пройти на допрос. Пять часов он ждал представителя власти.

Во время самой процедуры ему задали лишь три вопроса: цель приезда, что планирует увидеть и сколько денег имеет с собой. Помимо документов у Ромоданова проверили телефон, а затем объявили об отказе во въезде в страну. Его и еще несколько десятков россиян отправили в депортационную тюрьму, в которой они сутки дожидались рейса обратно в Россию.

Условия в тюрьме, по словам мужчины, были ужасными. В камере находились около 15 человек, в основном русские, кормили их хлебом, телефоны забрали.

«Очень грязно было, своими глазами видел клопов на матрасах, по стенкам. Боялся, что могу подцепить», — поделился Ромоданов в беседе с «Московским комсомольцем».

При этом россиянин сообщил, что с собой у него были путевка, медстраховка, оплаченный обратный билет, ваучер от гостиницы и денежные средства в размере $1,2 тыс. Как рассказал Ромоданов, на границе пропустили в основном лишь туристов с маленькими детьми или тех, у кого с собой были приглашения от граждан или организаций Израиля.

«Я так понял, они боятся, что кто-то приезжает в Израиль работать. У некоторых [депортированных] находили переписку, какие-то рабочие контакты, люди договаривались о работе, и то, что их депортировали, может, и правильно по закону, я не знаю», — добавил он.

В качестве причины депортации в документах Ромоданова была указана формулировка — «из соображений предотвращения нелегальной миграции».

В начале этого года в Израиль не смогли въехать 24 туриста из России. Как сообщила жительница Петрозаводска Лариса Красавцева, в южную страну она решила полететь на новогодние праздники. В аэропорту города Эйлат ее пригласили в отдельную комнату и стали спрашивать, где она работает и что взяла с собой в поездку в Израиль. Когда Красавцева сказала, что работает в СМИ, ей отказали во въезде — при этом причины россиянке так и не огласили. В официальном документе их также не указали.

По словам женщины, она была «совершенно спокойна за судьбу своего визита»: никогда не посещала арабские страны, имеет постоянную работу, а также не была судима. С документами у Красавцевой тоже все было в порядке: турпутевка от заслуживающего доверия туроператора, ваучер для гостиницы, медстраховка и денежные средства в валюте.

После того, как багаж россиянки тщательно проверили, ее посадили в самолет. Как выяснилось, вместе с ней в страну в этот день не пустили еще 23 соотечественников. На обратном пути туристы обсуждали, как возместить хотя бы часть денег от купленных билетов и забронированных номерах в отелях.

«Кстати, и на российской территории нас встретили не очень-то приветливо. Сотрудница таможни строила депортированных, как провинившихся школьников, делала перекличку. И так строем и провела по аэропорту», — посетовала женщина в беседе с «Российской газетой».

Красавцева написала письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, в котором она высказала свою точку зрения на причины отказа во везде.

«Познакомившись с теми 23 людьми, которых депортировали вместе со мной, пришла к простому и печальному выводу: Израиль не интересуют те туристы, которые ввозят мало денег. Конечно, каждая страна имеет право пускать на свою территорию, кого считает нужным, но должна предупреждать обо всех правилах и препятствиях, которые могут не позволить въехать на ее территорию. Ведь нередко некоторые христиане на последние средства едут в Израиль, чтобы прикоснуться к святыням», — говорилось в письме.

«Под видом туристов»

Стоит отметить, что с каждым годом количество депортированных из Израиля россиян растет. По данным управления регистрации населения и миграции страны, за семь месяцев этого года сюда прибыли 189 838 российских туристов. Из них 3 560 (1,88%) не пустили в страну, 584 россиянина остались в Израиле нелегально. Как сообщил анонимный высокопоставленный источник в дипломатических кругах РИА «Новости», по итогам года стоит ожидать около шести тыс. отказов во въезде россиянам.

В прошлом году из 326 тыс. российских туристов в страну не пустили 4 348 (1,33%). Для сравнения: в 2017 году эта цифра была в три раза меньше — 1,4 тыс. депортированных туристов.

В марте этого года гендиректор Министерства туризма Израиля Амир Халеви заявил, что по прибытии в аэропорты примерно 10% российским туристам отказывают во въезде в страну. С одной стороны, власти заинтересованы в увеличении турпотока, с другой, заботятся о безопасности страны и ограничивают число нежелательных приезжих, отметил чиновник.

Израильские власти поясняют, что россияне стали чаще обращаться за политическим убежищем, однако делают это не из политических, а экономических соображений. Дело в том, что все больше граждан РФ, пользуясь безвизовым режимом с Израилем, приезжают в страну, а затем оформляют запрос на убежище и на время его рассмотрения получают возможность работать.

Так, по информации властей Израиля, за семь месяцев нынешнего года около 2 177 россиян (чуть больше 1% от общего турпотока) попросили о предоставлении убежища. Согласно статистике МВД РФ, в 2017 году эта цифра составила 635 человек. В 2016 году таких случаев было 395, в 2015 году — 14, в 2013 — три, в 2014, а также за весь период с 2009 по 2012 год, — ни одного.

В августе российская и израильская стороны встретились, чтобы обсудить ситуацию с ростом числа депортаций туристов и борьбу с нелегальной миграцией. Посол России в Израиле Анатолий Викторов потребовал уменьшить количество инцидентов, связанных с необоснованными депортациями россиян, а также в полной мере обеспечить их права и интересы.

Кроме того, российские дипломаты предлагают властям Израиля сократить сроки рассмотрения просьб об убежище. Ранее эта мера уже была введена в отношении граждан Украины и Грузии, которые также стали намного чаще приезжать в Израиль в поисках работы. Стороны также договариваются о том, чтобы увеличить число русскоговорящих сотрудников погранично-паспортного контроля в международных аэропортах, улучшить там условия ожидания допроса, если в нем возникает необходимость, а также наладить оперативные контакты с консульскими работниками.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с «Газетой.Ru» согласилась с тем, что растет количество тех, кто пытается проникнуть в Израиль под видом туристов и незаконно там остаться, а не настоящих путешественников.

«Система безопасности на границе в Израиле одна из самых жестких в мире. При пересечении границы людям задают вопросы, смотрят на их документы, отель, который они забронировали, наличие обратного билета и так далее, чтобы определить потенциальных мигрантов», — сказала она.

Набор документов, необходимых для прохождения границы Израиля, стандартный — у человека должны быть при себе ваучер для гостиницы, страховой полис, обратные билеты и документы от турфирмы. При этом пограничники обращают внимание не только на перечень документов, но и на их качество, а также на соответствие между собой.

«Скорее всего у депортированных граждан эти документы были, но вопрос, в каком виде их предоставили. Например, были случаи, когда, судя по обратному билету, человек должен был покинуть страну через неделю, а гостиница была забронирована лишь на два дня. Конечно, такие случаи вызывают подозрение», — заключила Ломидзе.