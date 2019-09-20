Будет пугать остальных: в Башкирии затравили больную девочку

В селе Алатаны Стерлитамакского района Башкирии двухлетнюю девочку не принимают в детский зад из-за врожденной болезни — малышка родилась со сросшимися пальцами на руках и ногах, а также с серьезной деформацией костей черепа. Об этом сообщает НТВ.

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По данным телеканала, сотрудники образовательного учреждения отказывают матери ребенка в зачислении, так как считают, что девочка своим внешним видом будет пугать других воспитанников. Руководство поставило родительнице условие: сначала малолетней россиянке должны сделать операцию по коррекции внешнего вида, чтобы она выглядела как нормальный ребенок.

Между тем, как уточнили родственники, врачи постоянно откладывают хирургическое вмешательство и не могут определиться, в какой город отправить девочку на лечение. «Там у них такая катавасия. <…> Говорили, будем операцию делать, и замолчали насчет этого», — рассказал дедушка ребенка.

Как сообщила сайту kp.ru мать девочки, она родилась со множественными патологиями. У ребенка сросшиеся пальцы на руках и ногах, деформированы кости лица и черепа. Кроме того, из-за расщелины в небе девочка не может нормально жевать и глотать пищу. Также из-за неправильно сформированного кишечника она вынуждена постоянно ходить в подгузниках. Двухлетняя россиянка не разговаривает и очень плохо держится на ногах. Между тем инвалидность и положенные выплаты у нее отобрали с требованием заново пройти медкомиссию.

По данным издания, малышка живет вместе с родителями, бабушкой и дедушкой в старом полуразрушенном доме, где нет элементарных удобств: отопления, горячей воды и газа. Мыться семья ходит к соседям. Их единственным доходом является пенсия, которую получают бабушка с дедушкой, а также 10 тыс. рублей, которые зарабатывает отец, будучи водителем.

«Раньше дедушка работал в школе, но его выгнали. При этом семья абсолютно непьющая, приличная, но вот все от них шарахаются из-за больного ребенка. А еще у нее отобрали инвалидность, и пенсию теперь по инвалидности она тоже не получает. Надо продлять, а маме все про очереди рассказывают, мол, раньше ноября никак не выйдет. Ждите», — рассказал kp.ru волонтер, который помогает семье.

Похожая история произошла в апреле 2019 года в городе Искитим, который находится в 26 км от Новосибирска.

Там шестилетнего мальчика с ВИЧ отказались брать в детские кружки и школу. Его семью буквально изолировали от общества после того, как местные жители узнали о диагнозе ребенка. Родители даже думали о продаже дома и переезде в областной центр, где их сына не будут ущемлять из-за болезни.

Жительница Искитима и ее муж забрали мальчика из Тогучинского детского дома в 2018 году. Он стал не первым приемным ребенком в семье. Заполняя документы в органах опеки, супруги отмечали, что не готовы взять ребенка с умственной отсталостью или ВИЧ, поскольку были уверены, что не смогут справиться с такими трудностями.

«Когда мы приехали в Тогучин познакомиться с Сашей, нам сказали, что мы его сразу узнаем в группе, потому что он как маленький старичок: низенький, сгорбленный, шаркает, ручки к животу прижаты. Ну, мы решили, что вытащим его, и забрали. Дома Сашка стал приколистом, у него такое чувство юмора и шуточки, что все вокруг смеются. Все его полюбили, но физически он крепче не становился. Все так же медленно ходил, постоянно за живот держался, спина была поникшая», — заявила приемная мать мальчика сайту Тайга.info.

О том, что ребенок живет с ВИЧ, Марина узнала случайно. Летом мальчик, гуляя на солнце, сильно обгорел, хотя сверстники были в порядке. В итоге его отправили на обследование в Искитимскую центральную районную больницу, где у него диагностировали распад легкого. Пока решался вопрос о том, как и где дальше лечить, другая приемная мать из Искитима рассказала приемной матери, что у него ВИЧ. Об этом она якобы узнала от сотрудников районной больницы, где у мальчика брали анализы.

Изначально медики лечили ребенка убойной дозой лекарств от туберкулеза, которого на самом деле не было. Из-за этого он попал в реанимацию. Затем его перевели в детскую инфекционную больницу — там выяснилось, что распад легкого у него был от аспергиллеза (заболевание, вызываемое плесневыми грибами, поражающее органы дыхания — «Газета.Ru») на фоне ВИЧ.

Однако здоровьем проблемы не ограничились. Настоящие неприятности начался после того, как жители Искитима узнали о диагнозе ребенка. «Пришла я договариваться в школу о нем, мне сказали, что не возьмут: «Ты что не понимаешь?»

На ЛФК его тоже не взяли, все боятся. Я просила опеку повлиять на других приемных мам, чтобы они языком не чесали о диагнозе сына. Они ответили: «На чужой роток не накинешь платок», — рассказала приемная мать.

По словам Марины, ее не поддерживают даже врачи. Так, педиатр якобы уговаривала сибирячку отказаться от ребенка, рассказывая, что лекарства для Саши стоят крайне дорого. После этого родители стали думать о том, чтобы переехать с детьми в Новосибирск. Марина говорит, что не хочет рассказывать про диагноз сына в его новой школе. «Пусть учится как все дети. Почему он не может сесть за парту, завести друзей?», — пояснила она порталу «Тайга.info».

Между тем Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни малолетнего — расследование идет до сих пор. После огласки в СМИ Искитимская школа приняла мальчика на обучение. Несмотря на это, в будущем семья все равно планирует переехать в Новосибирск.