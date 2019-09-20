«Костя, снимай трусы»: как отдыхают сотрудники ФСИН

В Красноярске управлением Федеральной службы исполнения наказаний инициирована проверка после того, как в соцсетях распространилось видео, предположительно, с корпоратива сотрудников колонии №14. Там они, по данным СМИ, отмечают День лесника.

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Видео с праздника было опубликовано в телеграм-канале «Красноярск №1». На кадрах видно, как женщины в форме сотрудниц ФСИН снимают верхнюю одежду с мужчин в той же форме, а потом надевают ее. Действие происходит в клубе поселка Тамтачет, уточнили в региональном ведомстве. В описании к ролику сообщается, что на видео запечатлены сотрудники колонии-поселения №14. Официального подтверждения этой информации нет.

«Костя, давай!», — подбадривает одного из участников игры кто-то из зала. С мужчины тут же слетает камуфляжная куртка. Другие тоже торопятся сбросить форму. «Кто быстрее!» — подбадривает ведущая. «Костя, снимай трусы!» — не унимается сотрудница колонии.

Стриптиз длится, пока ведущая не предлагает начать одеваться. Между тем, как уточнили в красноярском управлении ФСИН, на время проверки от исполнения служебных обязанностей отстранен врио начальника колонии-поселения №14, подполковник Александр Трефилов. Решение о судьбе сотрудников колонии, а также их начальника примут после проверки.

Как пишут местные СМИ, колонию Трефилов возглавляет с июня 2019 года. Она находится в поселке Тамтачет, расположенном в 468 км от Красноярска. До этого он работал начальником красноярской ИК-24.

Еще один скандал разгорелся в исправительной колонии №2 города Ливны Орловской области. Там в июне 2019 года были уволены глава и заместитель колонии после того, как они устроили пасхальный банкет для заключенных.

«Сотрудники ИК №2 не контролируют то, что у них происходит. У них заключенные собираются сами по себе — это вопиющее нарушение, просто безобразие. Меры дисциплинарного характера к руководству колонии будут приняты», — сообщали в управлении ФСИН.

Видео пасхального банкета было опубликовано в Сети. На нем перед накрытым столом стоят заключенные. «Мужики, здорово всем! В общем, от Арсена Ереванского, от братьев наших старших, от положенца Ромы Шамана, от братвы лагеря», — обратился к зэкам некто за кадром. «Авторитет» поздравил заключенных с Пасхой и пригласил к столу, громко выкрикнув: «Жизнь ворам!».

После инцидента комиссия центрального аппарата ФСИН начала выяснять обстоятельств произошедшего. Между тем местные газеты сообщали, что в колонии из-за халатного отношения администрации некоторые заключенные давно устанавливают свои порядки.

Между тем в середине мая 2019 года сотрудники ФСИН по Республике Бурятии записали музыкальный клип, в котором они рассказали о плюсах службы в ведомстве. В их число вошли льготы, вознаграждения, а также возможность поездок на санаторное лечение. Ролик был опубликован на странице УФСИН в инстаграме, однако спустя некоторое время был удален.

На кадрах видно, как сотрудники ведомства размахивают российскими и бурятскими флагами, а также призывают людей присоединиться к службе в ведомстве. «Это борьба с уголовкой — лидер скулит, словно псина. Оперативник УФСИНа!» — под эти строчки две девушки в форме заламывают руки человеку в тюремной робе.

Кроме того, один из участников ролика стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в арестанта. Рядом с ним находится офицер, который ставит на голову осужденного яблоко. На фоне в это время играет песня со строчками о мгновенных пресечениях нарушений в колониях. Позже один из сотрудник республиканского управления ФСИН пояснил, что видео было снято для внутреннего пользования — его якобы не планировалось размещать в интернете.

«Данный сюжет снят в рамках творческого конкурса, приуроченного ко Дню оперативного работника. Целью клипа является популяризация прохождения службы в оперативных подразделениях уголовно-исполнительной системы. Использованный сценический образ преступности отношения к конкретным лицам, содержащимся в местах лишения свободы, не имеет», — отмечали в пресс-службе ведомства. Там добавили, что в съемках принимали участие действующие сотрудники управления.