Пропали миллионы: жестокая расправа над сотрудниками спецсвязи

Следственный комитет Брянска раскрыл детали убийства двух сотрудников спецсвязи на ж/д вокзале. По данным ведомства, вооруженное нападение на отдел специальной связи было совершено в ночь на 20 сентября. Двое его работников, находившиеся на дежурстве, погибли в результате огнестрельных ранений.

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О совершенной атаке стало известно дежурному, когда он не смог связаться с сотрудниками — по установленному регламенту каждые три часа они докладывают об обстановке. Не получив обратной связи, дежурный по вокзалу отправился проверить помещение. Там он обнаружил тела мужчин с огнестрельными ранениями головы и груди. Комната была закрыта, а на окне возле входа сотрудник заметил следы крови. После этого дежурный вызвал медиков и оперативные службы

Как считают в СК, целью злоумышленников были доставляемые «Спецсвязью» деньги. После совершения нападения преступники попытались скрыть следы преступления — они подожгли служебное помещение, однако огонь не распространился и потух.

Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статьяи «Об убийстве», «Разбое» и «Умышленном уничтожении или повреждении имущества».

На месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета, прокуратуры и полиции. Кроме того, по данным местного телеканала «Городской», на выездах из города усилены наряды ГИБДД. Полицейские вооружены автоматами, а также экипированы в бронежилеты и каски. Они проверяют выезжающие автомобили.

Также, как сообщает портал «Наш Брянск», после убийства двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале в Брянске пропало 7,5 млн рублей.

Ранее еще одно ограбление произошло в центре Москвы. По данным ТАСС, 6 сентября на Павелецкой площади двое неизвестных выстрелили в мужчину из травматического пистолета и отобрали сумку с деньгами. После этого они скрылись с места происшествия. Известно, что в момент нападения потерпевший выходил из банка.

По данным СМИ, в тот день вечером на Павелецкой площади должна была состояться сделка по обналичиванию денег, но между ее участниками произошел конфликт, в ходе которого началась стрельба. Между тем в сумке, украденной у пострадавшего мужчины, находилось всего 10 тыс. рублей.

Между тем 21 августа в Нижнем Новгороде прошло первое заседание суда по делу о попытке ограбления ресторана на центральной улице города, которое произошло в марте 2019 года. Как установил суд, сначала 32-летний местный житель угрожал оружием прохожим.

«Приехал к родителям на улицу Максима Горького, с детьми. Вечером на детской площадке делал для них в сугробе лестницу. Вдруг чувствую — рядом кто-то стоит. Повернулся — метрах в полутора от меня незнакомый мужчина в кожаной куртке и в руке — пистолет», — рассказывал порталу «Нижегородская Правда» один из потерпевших.

Он признался, что очень испугался за детей и свою жизнь. Обвиняемый сначала попросил прикурить ему сигарету, а, когда получил отказ, стал угрожать. Дети начали плакать, и предполагаемый злоумышленник, испугавшись криков, убежал. После этого он направился в ресторан-пиццерию, который находился неподалеку. «Я проверяла работу поваров. Вдруг прибежала Анна, официант-кассир, сказала, что в зале человек с пистолетом, требует администратора», — отметила сотрудница ресторана.

Женщина рассказала, что, когда вошла в зал, увидела жуткую сцену: мужчина с пистолетом вел к барной стойке посетителя-индуса. «То есть парень-индус шел сам, руки были подняты, а человек с пистолетом шел за ним и держал на уровне его головы дуло. Он привел парня к кассовой зоне и, направляя пистолет тому в голову, велел встать на колени. Тот повиновался», — вспоминала очевидица.

Кнопка вызова охраны в тот день не работала. Менеджеру и кассиру пришлось лишь наблюдать за происходящим. Затем злоумышленник стал размахивать пистолетом, направляя то в сторону сотрудников, то в индуса. Он требовал денег, а в случае отказа обещал стрелять.

«Я сказала, что денег в кассе нет. Хотя на самом деле были — около 11 тыс. рублей. Он подбежал к столику, за которым сидели две девушки, ударил по нему пистолетом, потом сбросил с барной стойки коробки. В этот момент индус как-то извернулся, вскочил и схватил парня с пистолетом за руку», — поделилась свидетельница.

Завязалась драка — в итоге индус выбил у мужчины оружие. Затем двое поваров помогли скрутить нижегородца. После этого официанты вызвали сотрудников полиции.

Как выяснил портал «Нижегородская правда», задержанному 32 года, у него есть 10-летний ребенок. Соседи рассказали, что ничего плохого за ним не замечали. У участкового тоже претензий не оказалось. Хотя ранее у мужчины были проблемы с законом: еще в 17 лет он получил год условно за угон, а потом дважды оказывался под следствием за кражи.

В ходе допросов обвиняемый рассказал, что газобаллонный пневматический пистолет без патронов купил в комиссионном магазине по улице Бекетова за 2,6 тыс. рублей — для развлечений. Свою вину он отрицал, заявляя, что всего лишь нарушил общественный порядок. Пистолет в момент нападения заряжен не был, утверждал нижегородец. Тем не менее в итоге его судят по обвинению в хулиганстве и разбое, совершенном с применением оружия.