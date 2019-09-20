Пропали миллионы: жестокая расправа над сотрудниками спецсвязи

В Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи

На брянском железнодорожном вокзале неизвестные застрелили двух сотрудников спецсвязи. По версии следствия, целью были доставляемые «Спецвязью» деньги. После нападения злоумышленники попытались скрыть следы преступления, устроив пожар в служебном помещении. Однако огонь не распространился и вскоре потух. Как пишут местные СМИ, было похищено около 7,5 млн рублей.

Следственный комитет Брянска раскрыл детали убийства двух сотрудников спецсвязи на ж/д вокзале. По данным ведомства, вооруженное нападение на отдел специальной связи было совершено в ночь на 20 сентября. Двое его работников, находившиеся на дежурстве, погибли в результате огнестрельных ранений.

О совершенной атаке стало известно дежурному, когда он не смог связаться с сотрудниками — по установленному регламенту каждые три часа они докладывают об обстановке. Не получив обратной связи, дежурный по вокзалу отправился проверить помещение. Там он обнаружил тела мужчин с огнестрельными ранениями головы и груди. Комната была закрыта, а на окне возле входа сотрудник заметил следы крови. После этого дежурный вызвал медиков и оперативные службы

Как считают в СК, целью злоумышленников были доставляемые «Спецсвязью» деньги. После совершения нападения преступники попытались скрыть следы преступления — они подожгли служебное помещение, однако огонь не распространился и потух.

Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статьяи «Об убийстве», «Разбое» и «Умышленном уничтожении или повреждении имущества».

На месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета, прокуратуры и полиции. Кроме того, по данным местного телеканала «Городской», на выездах из города усилены наряды ГИБДД. Полицейские вооружены автоматами, а также экипированы в бронежилеты и каски. Они проверяют выезжающие автомобили.

Также, как сообщает портал «Наш Брянск», после убийства двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале в Брянске пропало 7,5 млн рублей.

Ранее еще одно ограбление произошло в центре Москвы. По данным ТАСС, 6 сентября на Павелецкой площади двое неизвестных выстрелили в мужчину из травматического пистолета и отобрали сумку с деньгами. После этого они скрылись с места происшествия. Известно, что в момент нападения потерпевший выходил из банка.

По данным СМИ, в тот день вечером на Павелецкой площади должна была состояться сделка по обналичиванию денег, но между ее участниками произошел конфликт, в ходе которого началась стрельба. Между тем в сумке, украденной у пострадавшего мужчины, находилось всего 10 тыс. рублей.

Между тем 21 августа в Нижнем Новгороде прошло первое заседание суда по делу о попытке ограбления ресторана на центральной улице города, которое произошло в марте 2019 года. Как установил суд, сначала 32-летний местный житель угрожал оружием прохожим.

«Приехал к родителям на улицу Максима Горького, с детьми. Вечером на детской площадке делал для них в сугробе лестницу. Вдруг чувствую — рядом кто-то стоит. Повернулся — метрах в полутора от меня незнакомый мужчина в кожаной куртке и в руке — пистолет», — рассказывал порталу «Нижегородская Правда» один из потерпевших.

Он признался, что очень испугался за детей и свою жизнь. Обвиняемый сначала попросил прикурить ему сигарету, а, когда получил отказ, стал угрожать. Дети начали плакать, и предполагаемый злоумышленник, испугавшись криков, убежал. После этого он направился в ресторан-пиццерию, который находился неподалеку. «Я проверяла работу поваров. Вдруг прибежала Анна, официант-кассир, сказала, что в зале человек с пистолетом, требует администратора», — отметила сотрудница ресторана.

Женщина рассказала, что, когда вошла в зал, увидела жуткую сцену: мужчина с пистолетом вел к барной стойке посетителя-индуса. «То есть парень-индус шел сам, руки были подняты, а человек с пистолетом шел за ним и держал на уровне его головы дуло. Он привел парня к кассовой зоне и, направляя пистолет тому в голову, велел встать на колени. Тот повиновался», — вспоминала очевидица.

Кнопка вызова охраны в тот день не работала. Менеджеру и кассиру пришлось лишь наблюдать за происходящим. Затем злоумышленник стал размахивать пистолетом, направляя то в сторону сотрудников, то в индуса. Он требовал денег, а в случае отказа обещал стрелять.

«Я сказала, что денег в кассе нет. Хотя на самом деле были — около 11 тыс. рублей. Он подбежал к столику, за которым сидели две девушки, ударил по нему пистолетом, потом сбросил с барной стойки коробки. В этот момент индус как-то извернулся, вскочил и схватил парня с пистолетом за руку», — поделилась свидетельница.

Завязалась драка — в итоге индус выбил у мужчины оружие. Затем двое поваров помогли скрутить нижегородца. После этого официанты вызвали сотрудников полиции.

Как выяснил портал «Нижегородская правда», задержанному 32 года, у него есть 10-летний ребенок. Соседи рассказали, что ничего плохого за ним не замечали. У участкового тоже претензий не оказалось. Хотя ранее у мужчины были проблемы с законом: еще в 17 лет он получил год условно за угон, а потом дважды оказывался под следствием за кражи.

В ходе допросов обвиняемый рассказал, что газобаллонный пневматический пистолет без патронов купил в комиссионном магазине по улице Бекетова за 2,6 тыс. рублей — для развлечений. Свою вину он отрицал, заявляя, что всего лишь нарушил общественный порядок. Пистолет в момент нападения заряжен не был, утверждал нижегородец. Тем не менее в итоге его судят по обвинению в хулиганстве и разбое, совершенном с применением оружия.