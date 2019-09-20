Выйдет из СИЗО? В Москве решается судьба актера Устинова. LIVE

В то же время свое мнение относительно меры пресечения для Устинова высказал глава Росгвардии Виктор Золотов – он считает, что 3,5 года в колонии следовало бы присудить блогеру Владиславу Синице.

«Суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно Устинову. А вот эти 3,5 года перевел бы на Синицу. Вот моя точка зрения», — сообщил он ТАСС