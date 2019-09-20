Выйдет из СИЗО? В Москве решается судьба актера Устинова. LIVE

В то же время свое мнение относительно меры пресечения для Устинова высказал глава Росгвардии Виктор Золотов – он считает, что 3,5 года в колонии следовало бы присудить блогеру Владиславу Синице.
«Суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно Устинову. А вот эти 3,5 года перевел бы на Синицу. Вот моя точка зрения», — сообщил он ТАСС
23 сентября Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на постановление по итогам предварительного слушания в отношении Устинова.
«В понедельник было назначено рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты Павла Устинова на постановление по итогам предварительного слушания в суде первой инстанции, в том числе по вопросам меры пресечения, а не рассмотрение апелляционной жалобы на приговор», — сообщила представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.
В Генпрокуратуре объяснили представление об изменении меры пресечения тем, что, по мнению ведомства, приговор для Устинова был «чрезмерно суров».
«Генеральная прокуратура РФ не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий, полагая в то же время, что приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания», — подчеркнул представитель ведомства Александр Куренной в разговоре с ТАСС.
Мосгорсуд получил представление Генпрокуратуры на смягчение приговора Устинову. Даты рассмотрения жалобы и представления ведомства пока не назначены, сообщили в суде ТАСС.
Адвокат Устинова Анатолий Кучерена сообщил, что прокуратура обжаловала меру пресечения по ходатайству защиты.
Отметим, что уголовное дело Устинова стало первым по итогам прошедшей 3 августа несогласованной акции в Москве. По версии следствия, во время задержания актер оказывал активное сопротивление, в результате чего вывихнул плечу сотрудники Росгвардии Александру Лягину.
Павел Устинов, 23 года. Признан виновным в применении опасного для здоровья насилия к силовику (ч. 2 ст. 318 УК). Приговорен к 3,5 годам колонии, вину не признал.Евгений Одиноков/РИА "Новости"
Изначально, во время заседания в Тверском суде Москвы, прошедшего 12 сентября, прокуратура просила приговорить Устинова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, заявляя, что вина актера «полностью подтверждается показаниями свидетелей».
В то же время судья отказался смотреть видеозапись задержания из-за того, что счел ее «доказательством, полученным ненадлежащим путем». Защитники актера уверяли, что данный ролик мог доказать невиновность фигуранта «московского» дела.
20 сентября Мосгорсуд рассмотрит ходатайство об освобождении из-под ареста актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за применение насилия в отношении бойца ОМОНа. Просьбу об изменении меры пресечения на подписку о невыезде подала Генпрокуратура. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания.