Сгорел перед проверкой: кто виноват в пожаре ТЦ в Грозном

Пожарные потушили возгорание в правом крыле грозненского торгово-развлекательного комплекса «Гранд-Парк», приводит ТАСС слова главы региона Рамзана Кадырова. На месте ЧП работали 95 человек и 22 единицы техники. Жертв и пострадавших нет.

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Начавшийся вечером 19 сентября пожар по элементам внешней отделки здания быстро распространился с первого на третий и четвертый этажи. Площадь огня составила 700 кв.м. Люди были эвакуированы из здания при срабатывании автоматической пожарной сигнализации.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию. В сети уже появилось видео пожара, передает РИА «Новости».

Очевидцы происшествия рассказали о том, как проходило тушение пожара, и вспомнили, каким был торговый центр до возгорания.

«Торгово-развлекательный комплекс «Гранд Парк» сгорел. Я часто с детьми посещала это заведение. Им очень нравилось там бывать. Надеюсь, что в скором времени все восстановят, а также хочу выразить благодарность всем тем, кто вспомнил обо мне. Звонили, спрашивали, дома ли я, потому что я там часто бывала с детьми и родными», — написала местная жительница Малика в своем инстаграме.

«Там же дети. Люди в залах кинотеатров!»,

— написала другая грозненчанка.

«Животные с четвертого этажа сгорели. Информация от знакомых, которые работают там», — сообщил пользователь соцсети, однако официальных подтверждений этим данным нет.

Также известно, что в прошлом году в этом ТЦ сотрудники МЧС и республиканской прокуратуры обнаружили семь нарушений правил пожарной безопасности, и очередная проверка была назначена на 25 ноября 2019 года.

Тогда по факту проверки было возбуждено административное дело в отношении должностного лица, ответственного за пожарную безопасность. За нарушения был выписан штраф.

В мае нынешнего года на первом заседании суда по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» прокурор обвинил экс-главу компании-владельца ТРЦ Юлию Богданову в организации преступной группы.

Ее участниками стали гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок и технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Георгий Соболев, утверждает гособвинитель.

По словам прокурора, Богданова распределяла роли между участниками этой преступной группы, чтобы «создавать видимость» обустройства противопожарной безопасности. На самом же деле Богданова, Соболев и Судденок знали о неисправностях пожарной безопасности, «но они это игнорировали с целью получения прибыли».

Следующее

судебное заседание было отложено ввиду неявки потерпевших.

По аналогичной причине было отложено еще 39 заседаний, вплоть до 12 сентября 2019 года.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта прошлого года. Возгорание началось на верхнем этаже — там было расположены несколько кинозалов, где в этот момент находились дети. В результате погибли 64 человека, в том числе 37 детей.

Следствие установило, что причиной возгорания стало короткое замыкание. Грубые нарушения требований пожарной безопасности привели к тому, что люди не смогли быстро выбраться из горящего здания. В частности, не работали системы пожарной защиты, а эвакуационные выходы были закрыты, передает НСН.

Обслуживающая пожарную систему ТЦ компания «Системный интегратор» выявила при проверке в 2016 году многочисленные недостатки, допущенные еще при установке оборудования, а также его несоответствие ГОСТам и СНИПам. По оценке специалистов, на устранение несоответствий требовалось 7 млн руб., о чем сообщили собственнице здания Юлии Богдановой. Она не выделила необходимых средств.

По факту пожара возбуждены три уголовных дела. Всего на скамье подсудимых находятся 15 обвиняемых, все они арестованы, передает ФАН.

В июне прошлого года в иркутском торгово-развлекательном комплексе «КомсоМолл» произошел взрыв. На третьем этаже ТЦ находится научно-развлекательный центр «Гравитация», презентовавший в те дни новое шоу.

Как обещала реклама, гости центра смогут попасть на мастер-классы по изготовлению лизунов, посмотреть на «научное микс-шоу», «узнать, как устроен фейерверк», а также «вздрогнуть от маленького водородного взрыва». Во время одного из химических опытов произошло воспламенение спиртосодержащей газовоздушной смеси.

В итоге восемь детей в возрасте 7-10 лет получили термические ожоги первой и второй степеней. Некоторые пострадавшие, по данным главы иркутского МЧС, получили ожоги до 40% тела.