«Там же дети»: последствия пожара в грозненском ТЦ. LIVE

Очевидцы происшествия рассказали о том, как проходило тушение пожара, и вспомнили, каким был торговый центр до возгорания.

«Торгово-развлекательный комплекс «Гранд Парк» сгорел. Я часто с детьми посещала это заведение. Им очень нравилось там бывать. Надеюсь, что в скором времени все восстановят, а также хочу выразить благодарность всем тем, кто вспомнил обо мне. Звонили, спрашивали, дома ли я, потому что я там часто бывала с детьми и родными», — написала местная жительница Малика в своем инстаграме.

«Там же дети. Люди в залах кинотеатров!», — написала другая грозненчанка.

«Животные с четвертого этажа сгорели. Информация от знакомых, которые работают там», — сообщил пользователь соцсети, однако официальных подтверждений этим данным нет.