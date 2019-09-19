«Там же дети»: последствия пожара в грозненском ТЦ. LIVE

Сотрудники МЧС и прокуратура республики обнаружили в торговом центре семь нарушений норм пожарной безопасности — они были выявлены в апреле 2018 года. Неизвестно, устранило ли руководство недочеты, так как следующая проверка должна была пройти 25 ноября.
«В апреле 2018 года в ходе проверки совместно с прокуратурой было возбуждено административное дело в отношении должностного лица, ответственного за пожарную безопасность», — сообщил представитель МЧС ТАСС.
Очевидцы происшествия рассказали о том, как проходило тушение пожара, и вспомнили, каким был торговый центр до возгорания.
«Торгово-развлекательный комплекс «Гранд Парк» сгорел. Я часто с детьми посещала это заведение. Им очень нравилось там бывать. Надеюсь, что в скором времени все восстановят, а также хочу выразить благодарность всем тем, кто вспомнил обо мне. Звонили, спрашивали, дома ли я, потому что я там часто бывала с детьми и родными», — написала местная жительница Малика в своем инстаграме.
«Там же дети. Люди в залах кинотеатров!», — написала другая грозненчанка.
«Животные с четвертого этажа сгорели. Информация от знакомых, которые работают там», — сообщил пользователь соцсети, однако официальных подтверждений этим данным нет.
Жители Грозного продолжают публиковать видео страшного пожара в самом крупном ТЦ Чечни.
Еще один пожар вспыхнул в Чечне 22 августа. Тогда загорелась автомобильная заправка. В результате происшествия взорвалась автоцистерна со сжиженным углеводородным газом, из-за чего в воздух поднялся большой огненный столб. Огонь перекинулся на две другие постройки на территории АЗС и один автомобиль. По данным МЧС, пострадавших нет — площадь пожара составила 350 км. м., писал РБК.
Обстоятельства пожара, произошедшего в торговом центре, выясняются, сообщил Кадыров.
Пожар в торговом центре потушен, сообщили в республиканском МЧС РИА «Новости».
МЧС присвоило пожару в торговом центре второй ранг сложности. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным из открытых источников, «Гранд-парк» — самый крупный торгово-развлекательный центр в Чечне. Он расположен в центре Грозного на проспекте Кадырова. В здании находится более 20 магазинов, кинотеатр и детский развлекательный парк.
Площадь пожара увеличилась до 700 кв. м. По новым данным МЧС, очаг возгорания находится на третьем этаже торгового центра, передает ТАСС.
Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что в результате происшествия никто не пострадал.
«На место немедленно направлены бригады ГУ МЧС по ЧР. Оперативно произведена эвакуация персонала и посетителей», — сообщил он на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Площадь возгорания увеличивается: на данный момент она составляет 300 кв. м. «Площадь увеличилась, горит обшивка и частично кровля здания», — пояснил источник в экстренных службах ТАСС.
Эвакуация торгового центра прошла успешно. В тушении пожара задействованы 12 единиц техники и 50 человек. «На место направлены силы и средства по повышенному рангу вызова», — уточнили в ведомстве.
В крупном торгово-развлекательном центре в Грозном вспыхнул пожар. Горит магазин на первом этаже. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский МЧС. «Газета.Ru» следит за событиями в текстовой онлайн-трансляции.