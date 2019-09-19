Бабье лето отменяется: от чего содрогнется Москва

На ближайшей неделе москвичи совершенно напрасно будут ждать бабьего лета. Столицу ждут холод, пронизывающий ветер, кратковременные, но неприятные дожди — об этом сообщает центр «Фобос».

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В пятницу, 20 сентября, в тыловой части циклона продолжится поступление холодного воздуха. Днем облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура +9…+11°С, ветер северо-западный 3-8 м/с. Ночью облачно, кратковременный дождь. Минимальная температура +1…+3°С, ветер северо-западный 2-7 м/с.

Атмосферное давление повысится и составит 746 мм рт. ст. — это около нормы.

Начиная с вечера пятницы, жителям столицы стоит быть готовыми к перекрытиям некоторых улиц — на выходных по Москве будут ездить колонны мотоциклистов и бежать участники Московского марафона.

Уже с 00:01 19 сентября до 00:01 20 сентября ограничено движение по одной полосе в каждом направлении на участке проспекта Академика Сахарова. Проехать от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка и по улице Маши Порываевой можно с трудом. А вот на выходных это сделать будет просто невозможно: с 00:01 20 сентября до 00:01 22 сентября этот участок проспекта Академика Сахарова будет полностью недоступен для автомобилистов.

Более того: 21 сентября с 03:00 до 23:59 перекроют движение на участке проспекта Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садовой-Спасской улицы, а с 11:15 21 сентября по Садовому кольцу и вовсе нельзя будет проехать — оно предоставлено в распоряжение участников мотоциклетного пробега. Открывать проезжую часть начнут по мере прохождения колонны.

В субботу 21 сентября днем, в гребне антициклона в столице будет солнечно, но к вечеру с запада приблизится циклон, небосвод закроют плотные облака. Днем переменная облачность, без осадков. Температура +8…+10°С. Ветер западный, 4-9 м/с. Ночью облачно, пройдет дождь. Минимальная температура +2…+4°С, ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст..

Пока небо не обложило облаками, в этот день можно попытаться успеть на фестиваль, посвященный творчеству русского писателя, с произведениями которого знаком, наверное, каждый. И услышать там знакомое с детства «Вороне где-то бог послал кусочек сыру».

Да, в саду «Эрмитаж» пройдет «Крылов фест», организованный для детей и взрослых.

Не стоит думать, будто в программе фестиваля будут исключительно выступления начинающих актеров, читающих басни Крылова. На празднике, организованном по случаю 250-летия писателя, можно будет самим принять участие в театральных постановках и интерактивных спектаклях, побывать на мастер-классах, где слушателей научат писать, познакомить детей с героями басен и, разумеется, — какой же фестиваль в Москве обходится без еды — попробовать «Демьянову уху», сыр на гриле, очевидно, отобранный у вороны, и другие блюда, упомянутые в произведениях писателя.

В воскресенье, 22 сентября, погоду в столице будет определять циклон. Днем облачно, дождь. Температура +8…+10°С, ветер северо-западный 8-13 м/с, порывистый. Ночью облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Минимальная температура +1…+3°С, ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное ожидается низким — 737 мм рт. ст..

В этих условиях на Московский марафон, запланированный на этот день, выйдут, наверное, самые отчаянные любители бега на длинные дистанции.

Столичная мэрия предполагает, что в этом году в марафоне примут участие 30 тысяч участников из 85 стран — именно столько бегунов зарегистрировались на него в декабря прошлого года. Однако захотят ли они бежать на дистанцию 42,2 или 10 км по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту, Тверской улице, Театральному проезду и мимо Кремля, покажет практика.

В начале новой недели будет очень холодно и ветрено — надежды на бабье лето придется оставить. В понедельник, 23 сентября, днем облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Температура +4…+6°С, ветер северо-западный 4-9 м/с. Ночью переменная облачность, без осадков. Минимальная температура -2…0°С, ветер западный 2-7 м/с. Атмосферное давление превысит норму — оно поднимется до 753 мм рт. ст..

Во вторник, 24 сентября, столица окажется на гребне антициклона — дождей и мокрого снега не обещают, зато будет холодно и ветрено.

Днем облачно с прояснениями, без осадков. Максимальная температура +7…+9°С. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Ночью тоже без осадков, температура -1…+1°С. Ветер северный 1-6 м/с. Атмосферное давление останется повышенным — 751 мм рт. ст..

В среду, 25 сентября, атмосферное давление будет расти, и инициатива в формировании погоды перейдет к холодному антициклону. Ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура днем +5…+10°С, ночью -2…+3°С. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст., это выше нормы.

В четверг, 26 сентября, в центре холодного антициклона в столице будет тихо, солнечно и прохладно. Максимальная температура днем +5…+10°С, ночью -1…+4°С. Ветер переменный 1-6 м/с. Атмосферное давление повысится до 754 мм рт. ст., это выше нормы.

В пятницу, 27 сентября, погода в столице и в Московской области будет определяться западной периферией антициклона. На фоне высокого атмосферного давления ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура днем +8…+13°С, ночью +1…+6°С. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление сохранится на уровне 754 мм рт. ст., то есть будет по-прежнему превышать норму.