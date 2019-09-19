Снег и шторм: на Москву надвигаются скандинавские морозы

Дождь и мокрый снег ожидаются в столичном регионе 22 сентября, сообщает Гидрометцентр России. По данным синоптиков, осадки в выходной день настигнут всю европейскую часть страны – кроме того, они будут сопровождаться сильными порывами ветра до 25 м/c.

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Как пояснили метеорологи, причиной неблагоприятных погодных условий станет циклон из Скандинавии – из-за него Москву и область ждут резкие перепады температурного фона и атмосферного давления. Так, в ночь на 22 сентября в регион придет теплая часть циклона, что вызовет сильный дождь, но уже наутро воздух в европейской части страны окажется ниже средних показателей на четыре-пять градусов.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что из-за облачной погоды и шквалистого ветра жителям столицы будет казаться, что температура ниже, чем есть на самом деле — +5°C. В то же время столбики термометров опустятся лишь до +12°C, передает РИА «Новости».

Однако не только воскресенье запомнится москвичам морозным воздухом. «В ночь на субботу температура будет низкой, не исключены заморозки до -3°C, но существенных осадков у нас не ожидается. Дневная температура будет градусов +10°C», — пояснила метеоролог.

Она добавила, что к холодным выходным москвичей подготовит рабочая неделя: в пятницу, 19 сентября, температура воздуха днем упадет до +10°C, а ночью — до +5°C. Такая погода сохранится и на следующий день: дневная температура составит +10°C, ночная — +4°C. «Характер погоды у нас будет меняться в сторону похолодания, то есть она будет не сентябрьской, а больше похожей на конец октября», — заключила Позднякова.

При этом синоптики говорят о существенном улучшении погодных условий уже со следующей недели. Так, в понедельник, 23 сентября, дневная температура остановится на отметке в +15°C. Это будет свидетельствовать о наступлении третьей волны бабьего лета, отмечает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Где-то начиная с 23 сентября, с понедельника, и до 27 сентября в столице будет властвовать антициклон, который принесет улучшение погоды. То есть в основном будет солнечная и сухая погода», — подчеркнул синоптик.

Он также уточнил, что для конца сентября это благоприятная температура, потому что, как правило, такие показатели наблюдаются в столице в середине первого осеннего месяца.

Несмотря на то что в последние дни сентября климатическая норма будет превышена, уже в следующую пятницу, 27 сентября, в Москву вернутся дожди и резкое похолодание. Такая погода сохранится вплоть до 1 октября, сообщил Тишковец.

По его словам, это не все перепады температур, которые ожидают жителей столицы: 2 октября в город на некоторое время придут «комфорт и солнце».

Слова специалиста «Фобос» подтвердили в институте физики атмосферы им. Обухова РАН – там сообщили, что в столицу действительно придет бабье лето, но причиной данных изменений станут аномалии, которые метеорологии наблюдают последние 30 лет.

«За последние 30 лет ноябрь и декабрь теплели больше всего. Мы видим, что начало зимы задерживается, это видно и по датам начала отопительного сезона, который в Москве сдвинулся почти на две недели. Исходя из климатических тенденций, в этом году тоже можно ожидать достаточно теплой осени и задержки начала зимы», — пояснил ТАСС специалист университета Владимир Семенов.

В «Фобосе» также отметили, что октябрь будет не только теплым, но и дождливым, в связи с чем климатическая зима действительно может наступит позже.

«Наступление зимы, то есть переход температуры на ноль и отрицательные значения, происходит после 10 ноября, но ноябрь будет теплый. Соответственно, наступление климатической зимы будет смещено как минимум на конец ноября — начало декабря», — пояснил Тишковец РИА «Новости».

Приобретать очертания настоящей русской зимы декабрь станет лишь к Новому году – до этого жителей столицы ждет слякоть, туман, гололед на дорогах и мокрый снег. Температура воздуха обещает превысить климатическую норму как в первой, так и во второй декаде месяца.

«Только к третьей декаде будет какой-то холод, который придаст зимнего антуража. Потом январь и февраль — тоже много осадков и достаточно высокие температуры, это говорит о том, что будет скользкая теплая», — заключил метеоролог.