Геев отчислить: как в уральском вузе следят за ориентацией студентов

В Екатеринбурге требуют отправить в отставку ректора Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Якова Силина, которого обвиняют в дискриминации студентов. Петиция на сайте Change.org адресована губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

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Как сообщается в петиции, ректор хочет отчислить студента УрГЭУ за то, что тот подписан на ЛГБТ-сообщества в соцсетях. Автор обращения приводит слова самого Силина, который заявил студенту, что «недопустимо размещать в такой группе свои комментарии и вообще быть ее участником», поскольку в данном случае это является пропагандой гомосексуализма. В тексте отмечается, что ректор хочет отчислить студента не из-за неуспеваемости, а из-за его взглядов.

Силин неправомерно возложил на себя функции суда, утверждая, что быть подписанным на сообщество в социальных сетях — это и есть пропаганда. Согласно Конституции РФ, каждый гражданин имеет право на свободу мысли и слова.

«Мы считаем, что никто не имеет права лезть в частную жизнь студентов, а тем более дискриминировать их по признаку сексуальной ориентации или подписи на сообщество в социальных сетях. Ректор, устроивший травлю студента, не должен руководить вузом», — сказано в петиции, которую создала бывшая студентка УрГЭУ, программист из Екатеринбурга Александра Папшанова.

Она рассказала, что обратила внимание на проблему, так как не может смириться с попытками администрации вуза контролировать личную жизнь студентов.

«Меня пугает возможность возвращения в СССР, когда могли уволить, если ты не партийный, когда государство считало нормальным лезть к людям в личную жизнь, диктовать, с кем жить, когда желающих развестись супругов «мирили» на партийной комиссии. По-моему, это все пережиток прошлого, в России свобода личности должна стать во главу угла», — сказала Папшанова местному изданию e1.ru.

18 сентября СМИ сообщили, что в УрГЭУ создали специальную службу мониторинга соцсетей студентов, которая следит в том числе за сексуальной ориентацией учащихся. Так, один из студентов сообщил агентству «Европейско-азиатские новости», что его вызвали к проректору и потребовали забрать документы, поскольку он подписан на ЛГБТ-группу в соцсетях.

«Проректор Роман Краснов заявил, что я порочу имя института, что у меня розовый телефон и что наличие девушки, на его взгляд, не оправдание и не доказывает, что я не гей», — рассказал молодой человек.

В результате от студента потребовали предоставить характеристики из школы и с места работы, на основании которых будет принято окончательное решение о его сексуальной ориентации. В итоге молодой человек был вынужден выйти из ЛГБТ-группы в соцсетях.

В свою очередь Роман Краснов заявил, что администрация вуза следит за моральным обликом учащихся.

«У нас не только сейчас — мы вели, ведем и будем вести мониторинг социальных сетей наших студентов. По одной простой причине: мы — государственный университет, и, соответственно, мы смотрим за моральным обликом наших студентов.

Мы имеем право посмотреть, чем живет наш студент. Ведь это же публичные страницы», — заявил проректор УрГЭУ. При этом он не стал отвечать на вопрос о том, является ли участие в ЛГБТ-пабликах основанием для отчисления.

19 сентября стало известно, что администрация вуза не планирует отчислять учащегося. В разговоре с ТАСС Краснов подчеркнул, что такой вопрос будет поставлен, только в случае если студент будет плохо учиться. Кроме того, он добавил, что изначально со студентом не вели разговор об отчислении.

В дело вмешалась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая обсудила конфликт с ректором УрГЭУ по телефону. По словам омбудсмена, Силин пояснил, что к нему как к ректору обратились родственники молодого человека, обеспокоенные его поведением.

«Этот студент – сирота, его родители погибли несколько лет назад, самый близкий родственник сейчас – бабушка», — пояснила Мерзлякова.

В связи с непростыми жизненными обстоятельствами молодой человек мог оказаться в зоне риска и запутаться, сказала она, добавив, что студент не просто был участником гей-групп в соцсетях, но и публиковал в них свои откровенные фотографии.

«Я совершенно не осуждаю людей иной ориентации, но есть грань, за которую переходить нельзя. Нельзя вмешиваться в интимную жизнь другого человека, но в то же время нельзя выносить в публичное пространство откровенные картинки», — подытожила Мерзлякова, отметив, что сделает все возможное, чтобы «погасить конфликт».