Ударили кирпичом и сожгли: страшная судьба нижегородского бизнесмена

В Чувашии задержали 31-летнего подозреваемого в убийстве известного нижегородского предпринимателя Виктора Ворошилова. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Нижегородской области.

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По данным ведомства, труп 48-летнего директора местного завода был найден 17 сентября рядом с его сгоревшим автомобилем марки «Тойота» — он располагался на территории гаражного массива в Нижнем Новгороде. Как уточнили в СК, у мужчины обнаружили повреждения черепа.

«Подозреваемый в убийстве бизнесмена мужчина был задержан в Чувашии, где он пытался скрыться сразу после совершенного преступления. По предварительной версии, причиной конфликта стали финансовые отношения. Подозреваемый ранее приобретал у мужчины прицеп, но остался недоволен качеством товара», — заявили в Следкоме порталу «Открытый Новгород».

В ходе допросов подозреваемый рассказал, что в тот день пригласил Ворошилова в гаражный кооператив для того, чтобы разобраться с вопросом о качестве проданного товара. На встрече произошел конфликт, в ходе которого нижегородец нанес бизнесмену удар кирпичом по голове. После этого, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поместил труп директора в машину и поджег ее.

По факту трагедии правоохранителями было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Как стало известно местному порталу «Открытый Новгород», Ворошилов работал гендиректором одного из заводов по продаже автомобильных нестандартных и специализированных прицепов, который располагается в городе Богородске Нижегородской области. Также он был совладельцем и гендиректором другой фирмы. Кроме того, бизнесмену принадлежала компания по оформлению прицепов.

По информации друзей, в ближайшее время семья Ворошиловых планировала переехать в США, однако все деньги ушли на похороны погибшего мужчины. «Друзья, спасибо за соболезнования. Да, это страшная правда! Виктор был самым замечательным, добрым и любящим мужем, отцом, сыном, братом, другом... Он всегда называл любые проблемы «мелочи жизни» и говорил, что нет ничего ценнее жизни. <...> В страшном сне мы не могли бы представить, что через несколько дней нам предстоит организовывать похороны для отца нашего семейства. Будем благодарны за любую помощь», — написала супруга предпринимателя на его странице в инстаграме.

Ранее, 17 сентября, в Свердловском областном суде прошло первое заседание по делу двух граждан Таджикистана, которых обвиняют в убийстве, краже и угоне машины. Об этом сообщал Следственный комитет по региону.

По версии следствия, в начале декабря 2018 года мужчины убили предпринимателя Максима Шмелева — он проживал в городе Березовском и предоставлял услуги по перевозке на своей «Газели». Как считают в СК, злоумышленники наняли его, чтобы вывезти украденных с фермы в Верхнем Дуброво овец и телят. Тем не менее, когда бизнесмен узнал, зачем его наняли, он отказался везти груз. Из-за этого обвиняемые забили его, убеждено следствие.

«Передавая друг другу молоток, обвиняемые нанесли потерпевшему не меньше 9 ударов в лицо, голову и конечности. Смерть наступила на месте происшествия от открытой черепно-мозговой травмы», — заявила гособвинитель.

Мужчину искали около недели — к поискам были привлечены полиция и волонтеры. Тело Шмелева обнаружили рядом с брошенной «Газелью» на Режевском тракте. Теперь же его супруга требует взыскать с каждого обвиняемого компенсацию материального и морального вреда. Итоговая сумма — по два миллиона с каждого. Тем временем экс-супруга погибшего Екатерина Шмелева хочет взыскать с обвиняемых по 1,25 млн рублей в качестве морального вреда, причиненного их общему 6-летнему сыну.

Когда судья в ходе заседания 17 сентября предоставил слово обвиняемым, то один из них — Махмедали Наврузов — заявил, что полностью признает вину. «Все удары погибшему наносил я, Касимов участия в убийстве не принимал», — пояснил он, подсудимого цитирует сайт kp.ru.