Перестрелка в метро: в Москве полицейский открыл огонь по коллегам

В результате перестрелки между полицейскими на московской станции метро «Рязанский проспект» один сотрудник правоохранительных органов погиб, другой находится в тяжелом состоянии, сообщили в столичном главке МВД. По данным СМИ, в настоящее время тяжело раненного полицейского оперируют.

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«При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОСБ [отдела собственной безопасности] УВД на ММ ГУ МВД России по Москве

в ходе задержания сотрудника ППСП последним были произведены выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых один сотрудник был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Еще в 17.30 стрелявший по своим коллегам Алексей Смирнов, по словам очевидцев, был спокоен, передает проект Baza. Прапорщик, работающий в службе безопасности московской подземки, сообщил дежурному, что к нему с проверкой пришли сотрудники ОСБ, на что дежурный ответил: «Принято, если что нужно будет, сообщай». После этого Смирнов спокойно попрощался. Спустя 13 минут началась перестрелка.

Как сообщает сайт kp.ru, стрельба началась прямо в метрополитене. При этом, по данным издания, никто из пассажиров не пострадал. Один из раненых полицейских — 38-летний житель подмосковного Домодедово Максим Веялко – успел подняться из метро и упал в нескольких десятков метров от выхода. Очевидцы вызвали ему скорую помощь, но он скончался на месте.

Второго пострадавшего — 40-летнего Алексея Лимонова – госпитализировали. Состояние правоохранителя оценивается как тяжелое. В то же время ранее телеграм-канал «Омбудсмен полиции», сообщал, что Лимонов скончался в больнице. Однако источник телеканала «360» опроверг эту информацию, заявив, что мужчине в настоящее время делают операцию.

Кроме того, телеканал со ссылкой на источник ранее сообщил, что один из полицейских получил несколько ранений в грудную клетку, плечо, бедро и кисть руки. Другой, по данным источника «Интерфакса», ранен в шею и живот.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что убивший коллегу прапорщик Алексей Смирнов подозревался в получении взятки. «Он подозревался в попытке получить взятку в 2 тыс. рублей у человека, у которого отсутствовали документы», — рассказал собеседник агентства.

В случае, если бы его вина подтвердилась, то сотруднику полиции грозило бы наказание по статье 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»), то есть ему присудили бы штраф в размере до 200 тыс. рублей или он получил бы наказание в виде лишения свободы на срок до года. В настоящее время за убийство и покушение на жизнь сотрудника полиции при исполнении грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как отмечает РЕН ТВ, Смирнов отказался отдавать табельное оружие прибывшим с проверкой сотрудникам ОСБ и не захотел следовать вместе с ними в УВД. Вместо этого он достал пистолет и начал стрелять.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — передает ее слова ТАСС.

По ее словам, стрельба началась в вестибюле московского метрополитена на станции метро «Рязанский проспект». Она отметила, что сотрудники отдела собственной безопасности прибыли туда для задержания сотрудника полиции метрополитена, который подозревается в получении денег от гражданина, не имеющего документов.

При задержании полицейский выстрелил из табельного оружия в сотрудников собственной безопасности МВД. Иванова также подтвердила информацию об одном погибшем и одном пострадавшем сотрудниках ОСБ. «Подозреваемый задержан и будет доставлен в следственное подразделение для допроса», — отметила представитель столичного главка СК.

Вместе с тем проверку по факту произошедшего начало и главное управление собственной безопасности МВД, передает ТАСС.

«Главное управление собственной безопасности МВД России по поручению руководства министерства проводит проверку обстоятельств нападения на двух сотрудников службы собственной безопасности на станции метро «Рязанский проспект» в городе Москве», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что МВД даст оценку действиям сотрудников ОСБ, которые проводили оперативно-разыскные мероприятия в отношении подозреваемого. «Материалы будут переданы в следственные органы», — отметили в ведомстве.