Уехала со священником: как липецкие староверы прятали дочь от школы

Жители Липецкой области инсценировали пропажу восьмилетней дочери, чтобы не вести ее в первый класс местной школы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора по Липецкой области Татьяну Ткачеву.

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По ее словам, в конце августа мама ребенка пришла на собрание в школу села Паниковец — оно было посвящено началу учебного года. Там она познакомилась с педагогами учреждения и родителями будущих одноклассников ее дочери. В итоге женщина сделала вывод, что данное окружение не подходит ее ребенку.

Она связалась со своим супругом, который в этот момент находился на заработках в Подмосковье. В ночь на 30 августа мужчина подослал к жене знакомого ему священника, который передал злоумышленнице записку – в ней было написано о необходимости перевезти девочку в Московскую область и инсценировать ее исчезновение для липецких органов опеки.

Наутро мать отправила дочь вместе со священником к супругу. 1 сентября первоклассница не пришла на праздничную линейку в честь Дня знаний, что насторожило сотрудников учреждения. Домой к матери пришел директор – на вопрос, почему ребенок не явился на уроки, женщина рассказала об исчезновении дочери.

На следующий день сельчанка была вынуждена заявить в полицию о пропаже ребенка — следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего». В поисках школьницы участвовали более 70 человек, в том числе правоохранители и волонтеры.

«То, что мама говорит неправду, заподозрили сразу, как только начали розыск девочки, и еще односельчане сказали, что видели женщину с дочкой выходящими к дороге», — пояснила старший помощник прокурора Ткачева.

По ее словам, через сутки отец восьмилетней девочки сам позвонил в полицию, испугавшись общественного резонанса, и рассказал, что ребенок находится у него в столичном регионе. Вскоре первоклассницу вернули в Липецкую область – при проверке выяснилось, что у девочки с рождения не было документов. Стало известно, что родители первоклассницы являются староверами: они из религиозных убеждений не хотели, чтобы девочка получала образование в местной школе.

«Она была рождена не в медучреждении, роды родители приняли сами, врача не вызывали, после они по религиозным соображениям не получали на дочь никакие документы», — рассказали в прокуратуре.

В связи с этим родителей отправили на экспертизу по установлению отцовства и материнства – суд будет подтверждать факт рождения девочки, чтобы впоследствии она могла получить свидетельство о рождении.

Ткачева подчеркнула, что изымать школьницу из семьи не будут, так как она болезненно восприняла даже рассуждения о разлуке с родителями. Мать первоклассницы позволила ей обучаться в школе, но только в соседнем селе. На данный момент девочка посещает уроки, но семья все еще находится на контроле в прокуратуре и органах опеки.

Несмотря на разрешение ситуации мать девочки привлекли к административной ответственности — выяснилось, что в селе она проживала без регистрации. При этом прокуратура отметила хорошее материальное положение у семьи.

Тем не менее нежелание идти в школу чаще всего возникает у самих учащихся. Так, 10 сентября 16-летний подросток в Сургуте угрожал родителям пневматическим пистолетом из-за того, что не хотел посещать уроки. Об этом сообщало РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В правоохранительные органы о случившемся сообщили соседи семьи, проживающей в многоквартирном доме на улице Энергетиков. Позже, когда сотрудники полиции прибыли на вызов, родители рассказали, что им удалось отобрать у мальчика оружие. Однако сам школьник сбежал – в тот же день его задержали силовики на одной из улиц города.

По словам правоохранителей, в этот момент школьник вел себя спокойно. Специалисты по делам несовершеннолетних провели с ним и его родителями профилактическую работу.

Позже выяснилось, что подросток страдает психическим заболеванием и стоит на учете в психоневрологическом диспансере. В полиции уточнили, что в связи с психическим расстройством мальчика не привлекут к уголовной ответственности. «В настоящее время идет проверка, выясняется, где подросток взял пистолет, кому он принадлежит», — уточняли в УМВД.