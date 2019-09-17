«Нечеловеческое действие»: жестокое изнасилование саратовского врача

Девушка, работающая врачом в поликлинике в Саратовской области, была госпитализирована из-за полученных при изнасиловании травм. Об этом сообщил начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов РИА «Новости».

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«Совершено нечеловеческое действие, мы всецело разделяем боль нашей коллеги, делаем все, чтобы ей помочь справиться с ее бедой. Она госпитализирована, всю необходимую помощь получает в полном объеме, в том числе психологическую», — обратил внимание Колоколов, назвав преступление вопиющим.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали 55-летнего мужчину, который подозревается в совершении этого преступления. По информации местных СМИ, он не имеет определенного места жительства.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Саратовской области также заявили, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В частности мужчина имеет непогашенную судимость. По данным информационного агентства «Взгляд-инфо», к уголовной ответственности задержанный привлекался в 2004 году — тогда его осудили за грабеж и приговорили к 3 годам лишения свободы условно. В том же году его осудили на полгода за угрозу убийством, а в следующем — приговорили за совершенное убийство человека на семь лет колонии по части 1 статьи 105 УК РФ.

Кроме того, региональное управление Следственного комитета опубликовало и фотографии с места преступления. На кадрах видны заросли кустарника с мусором около забора.

Инцидент произошел 16 сентября около 17.00 в лесопосадках жилого сектора в районе поселка Завокзальный, передает портал «Взгляд инфо». В тот момент 24-летняя девушка, работающая участковым врачом в местной поликлинике, шла на прием к пациенту, однако заблудилась. На улице она встретила подозреваемого и попросила помочь ей найти нужный адрес. 55-летний мужчина согласился проводить девушку до нужного ей дома.

Когда они шли, злоумышленник, убедившись, что поблизости никого нет, схватил доктора за шею, повалил на землю и изнасиловал ее, после чего скрылся с места преступления, отмечает издание.

Сотрудник медучреждения кричала и вырывалась, но ей никто не оказал помощи. Потерпевшая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы, где было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ «Изнасилование».

«Женщина узнала в задержанном лицо, совершившее в отношении нее противоправное деяние», — говорится на сайте СК по Саратовской области.

Сообщается о продолжении расследования уголовного дела, следователи решают вопрос об избрании меры пресечения. «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Сотрудниками СК проведен дополнительный осмотр места происшествия с использованием криминалистической техники», — заявили в ведомстве.

Тем временем в региональном Министерстве здравоохранения призвали людей пересмотреть свое отношение к медикам, передает «Московский Комсомолец». «Совершено нечеловеческое действие, мы всецело разделяем боль нашей коллеги. При подобном отношении к медицинским работникам, исполняющим свои служебные обязанности, помогающим людям победить болезнь скоро врачей не останется вообще. Обществу необходимо пересмотреть свои взгляды в отношении медработников», — сказал собеседник издания, выразив уверенность в том, что правоохранители «предпримут все необходимые действия», чтобы злоумышленник понес «справедливое и заслуженное наказание».

За пострадавшего медика вступились также местные жители. Во вторник, 17 сентября, на сайте Change.org появилась петиция, автор которой Марина Будникова потребовала посадить мужчину, который изнасиловал врача.

«Мы считаем изнасилования недопустимыми по отношению к кому-либо, но в данном случае преступник нанес урон не только врачу, но и ее пациенту, который нуждался в срочной врачебной помощи. Именно поэтому мужчина, надругавшийся над молодым медиком, обязан отвечать перед законом в полной мере, не требуя и не получая никаких поблажек», — обратила внимание автор петиции. Ее поддержали 418 пользователей.