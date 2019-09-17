«Бегала, словно бешеная»: зачем москвичка сбросила детей с моста

В Москве женщина подозревается в покушении на убийство двух своих малолетних детей. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по столице. По версии следствия, в ночь на 17 сентября она перекинула двух девочек трех и четырех лет через парапет моста в районе Некрасовки.

Реклама

После этого москвичка попыталась совершить суицид, однако ее успели спасти прохожие. Затем свидетели происшествия вызвали девочкам скорую помощь — их госпитализировали с ушибами и сотрясением головного мозга. Предполагаемую виновницу ЧП доставили в отделение полиции. По факту произошедшего правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство двух малолетних детей».

Между тем, как стало известно «МК», предполагаемая злоумышленница часто появлялась вместе с детьми в районе, где произошел инцидент. Местные жители отмечают, что поведение женщины в день ЧП было неадекватное — она что-то бормотала себе под нос, периодически кричала, а также грубо обращалась с детьми.

«Я увидела эту даму с детьми на Покровской улице, в районе дома 17, она стопроцентно была не в себе. В руках, как сказал один мужчина, держала нож и газовый баллончик. Дети кричали, плакали. Она их швыряла под колеса проезжающих машин, автомобилисты были в шоке», — рассказала «МК» одна из местных жительниц.

После этого одна из автомобилисток предложила подвезти детей, однако их мать бегала по кругу и игнорировала предложение. «Она бегала, словно бешеная. Я ехала за ней, умоляла ее успокоиться, сесть в машину. Позвонила в 112, потому что поняла, что тут явно нужна помощь. Увидела маленький нож в ее руках, при этом она вслух грозила отцу детей, мол, сейчас он увидит расправу», — поделилась очевидица инцидента.

Как уточнила москвичка, после этого женщина подбежала к проспекту Защитников Москвы. Там ее трехлетняя дочь стала плакать и просить о помощи — тогда мать подошла к мосту, схватила дочерей и по одной перекинула через ограду. «Люди подбежали схватили даму за волосы. Полицейские, когда приехали, не могли с ней справиться, она чрезвычайно сильная», — отметила свидетельница ЧП.

До приезда скорой помощи пострадавших детей перенесли в машину. Девочки были в сознании, однако жаловалась на сильную головную боль.

Ранее стало известно об еще одной трагедии. 27-летняя жительница Вилючинска Камчатского края обвиняется в убийстве своих малолетних детей. По версии следствия, 9 сентября она привязала к себе пятилетнего сына с полуторомесячной дочерью и зашла с ними в воду на берегу бухты Крашенинникова.

Местное издание «Кам 24» со ссылкой на очевидцев трагедии уточняло, что в день трагедии женщина пришла на берег с коляской и планировала устроить пикник — расстелила плед и достала совок с ведром для сына.

Однако спустя некоторое время время раздались детские крики, которые, по словам местных жителей, были слышны по всему побережью. Люди заметили, как женщина погружается в воду с привязанными к себе детьми, и вызвали полицию.

По данным СМИ, сотрудники полиции приехали очень быстро — они вытащили женщину из воды. К тому моменту девочка была уже мертва. Пятилетний мальчик скончался по дороге в больницу. В отношении матери возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Прокуратура Камчатского края в свою очередь проверит работу местных служб по профилактике безнадзорности и социальной защиты.

Еще одно ЧП произошло в Омске 9 мая 2019 года. Там 28-летняя местная жительница убила свою двухлетнюю дочь, которая вывела ее из себя крошками хлеба на полу. По версии следствия, разозлившись на дочку, омичка взяла ее на колени и стала со злостью запихивать остатки хлеба ей в рот. В результате ребенок, находившийся у нее на коленях, перестал дышать и скончался. Об этом сообщали в управлении Следственного комитета по Омской области.

Заявление о пропаже девочки 6 июня в полицию подала подруга семьи, которая заметила, что женщина уходила к своему сожителю с двумя детьми — двухлетней дочкой и трехлетним сыном, однако вернулась только с мальчиком.

«В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастна злоупотребляющая спиртными напитками 28-летняя мать девочки», — отметили в СК. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» — суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы.