«Эта зараза расползается»: в каких регионах России выявили ячейки боевиков

За восемь месяцев этого года сотрудники МВД и ФСБ выявили законспирированные ячейки террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) в 17 регионах страны. Об этом сообщил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майор полиции Олег Ильиных.

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Деятельность террористических ячеек была пресечена на территории Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краев, Москвы, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областей, республик Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В статье для журнала «Полиция России» Ильиных отметил, что преступления экстремистской направленности составляют менее 1% от общего числа всех преступлений.

Тем не менее даже один теракт, затрагивающий «такие деликатные сферы, как межнациональные и межконфессиональные отношения», может привести к тяжелым последствиям для всего региона, в частности к осложнению общей криминогенной ситуации, подчеркнул генерал-майор.

По его словам, «для России, где шестую часть населения составляют мусульмане и трудится значительное количество мигрантов из Центральной Азии», создание и деятельность террористических группировок крайне опасны.

Выявление «спящих» террористических ячеек — одна из приоритетных задач в работе МВД. Кроме того, сотрудники ведомства разыскивают пособников международных террористических организаций и тех, кто участвовал в вооруженных конфликтах против правительственных войск в Сирии, Ираке и Афганистане, отметил Ильиных.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров прокомментировал информацию о выявленных террористах. По его словам, в данном случае настораживает тот факт, что экстремисты разворачивают свою деятельность на территории самых разных регионов России, а не только тех, где традиционно исповедуют ислам.

«По всей видимости, эта зараза расползается по всей России и не ограничивается каким-то регионом или людьми, которые исповедуют ислам», — сказал он в беседе с НСН.

В августе во Владимирской области суд арестовал подозреваемых в содействии террористической деятельности. По версии следствия, несколько человек состояли в экстремистской ячейке и планировали нападение на воинскую часть, чтобы завладеть оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Как считает следствие, руководил преступной группой 20-летний житель области, который привлек к своей деятельности сообщников. По факту было возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205 УК РФ). Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

При этом в ведомстве не стали уточнять, сколько человек входили в преступную группу и на какую воинскую часть планировалось нападение. Расследование продолжается.

В июле в Татарстане сотрудники ФСБ и МВД предотвратили теракт и задержали двух подозреваемых в его подготовке. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что совместная операция силовиков проводилась в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Правоохранители выяснили, что в республике готовился теракт на одном из объектов инфраструктуры. Предположительно, речь шла о железной дороге.

В сети было опубликовано видео задержания двух подозреваемых. На записи видно, что двое мужчин идут по лесному массиву, направляясь в сторону железнодорожного полотна, однако дорогу им перекрывают силовики, кинув под ноги дымовую гранату.

В ЦОС ФСБ пояснили, что оба задержанных являются сторонниками ИГ. Помимо подготовки теракта их подозревают в причастности к вербовке жителей в террористические структуры и пропаганде терроризма. При задержании у них изъяли взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

Подозреваемые — граждане России, однако их имена в интересах следствия не раскрываются. После поимки предполагаемых террористов правоохранители продолжили выявлять и разыскивать возможных сообщников задержанных.