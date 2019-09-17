Обратилась за помощью: как бездомный изнасиловал 24-летнего врача

В Саратове следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования врача поликлиники, которая шла на вызов к пациенту. Преступление было совершено 16 сентября в поселке Завокзальном, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

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Как установило следствие, в тот день примерно в 17:30 по местному времени (16:30 мск) 24-летняя врач одной из городских поликлиник направилась по вызову к жителю поселка. Поскольку местность была незнакомой, девушка не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к незнакомцу.

Мужчина согласился и пошел провожать врача, но, убедившись, что поблизости никого нет, напал на жертву: схватил за шею, повалил на землю и изнасиловал. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Потерпевшая обратилась в полицию.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 55-летний бездомный мужчина. В УМВД по Саратову уже подтвердили факт его задержания. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

Другое нападение на врача, связанное с избиением, произошло в конце лета в Челябинской области. Как сообщало местный портал 74.ru, депутат Константин Минеев, победивший на выборах в совет депутатов Полетаевского сельского поселения Сосновского района, за месяц до голосования напал на врача-дерматолога Рустама Шаймарданова в местной поликлинике.

По словам источника в местных правоохранительных органах, Минеев около регистратуры ругался с женщиной-врачом. Шаймарданов вступился за коллегу, сделав замечание мужчине, однако тот начал выкрикивать угрозы, а затем схватил врача за грудки и ударил головой в нос.

Сам Минеев объяснил, что в тот момент он сильно нервничал. «Болел, нервы, очередь — обыкновенная житейская бытовуха. Немного погорячился, волновался. Там уже все хорошо, мы примирились, все нормально», — пояснил он.

Тем не менее полиция возбудила против него дело по статье «Об угрозе убийством», сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Еще одна история произошла 18 августа в Москве. Там мужчина напал на заведующего отделением одной из больниц. По информации телеканала РЕН ТВ, подозреваемый в течение нескольких недель лежал в больнице, но после выписки остался недоволен лечением. Мужчина написал жалобу в Минздрав, а затем стал требовать у заведующего вернуть ему деньги за некачественное лечение — от 1 до 3 млн рублей. Медик отказался.

Подозреваемый выследил врача по дороге в бассейн, а затем начал его избивать. Пострадавший получил перелом носа и сотрясение мозга. Полиция начала проверку по факту избиения.

8 августа в Санкт-Петербурге пьяный мужчина во время оказания ему медицинской помощи несколько раз ударил двух врачей и фельдшера скорой помощи. В его отношении было возбуждено уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ), максимальная санкция по которой предусматривает лишение свободы на два года, сообщали в пресс-службе городского управления СК.

В Челябинской области также расследуют дело о нападении мужчины на сотрудников скорой помощи. В июне на станцию поступило сообщение о том, что на улице лежит молодой человек без сознания. На вызов выехали два фельдшера, стажер и мужчина-водитель. Фельдшер привела 20-летнего молодого человека в чувство, однако тот, будучи пьяным, схватил женщину за волосы и стал избивать ее.

Коллеги потерпевшей попытались утихомирить нападавшего, но он не реагировал. Наконец, сотрудникам скорой удалось освободить женщину и укрыться в служебном автомобиле, заблокировав дверь. При этом дебошир продолжил нецензурно выражаться, бить по машине руками, ногами и палкой; Он также бросил камень в стекло двери, который попал в плечо водителя.

На место происшествия прибыли сотрудники другой бригады медицинской помощи и полиции, которые задержали подозреваемого. 16 сентября стало известно, что прокуратура направила уголовное дело о нападении на сотрудников скорой медицинской помощи в суд. Подозреваемого обвинили в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия (ст. 213 УК РФ).

Молодой человек признал свою вину в содеянном. По информации 74.ru, ранее он уже был судим за нападения на людей — ему давали условные сроки.