«Трос не выдержал»: в Турции скончался еще один россиянин

Умер россиянин, пострадавший в результате полета на водном парашюте в Турции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генеральное консульство РФ в Анталье.

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В день смерти мужчины выписали его мать, которая также получила травму в результате несчастного случая во время парасейлинга.

Инцидент произошел 14 сентября в 17.30 на курорте района Коньяалты. В тот день туристы летели на парашюте за катером, к которому были привязаны тросом. Внезапно канат оборвался — сильный порыв ветра отбросил их на пальмовые деревья, расположенные на пляже.

В результате падения россияне получили травмы различной степени тяжести. «Внезапно случился ураган. Я – свидетель. При полной тиши вдруг задуло, трос и не выдержал!»,

— рассказала очевидец происшествия Лейла Акьюз на странице в фейсбуке российского генконсульства.

На место прибыла бригада скорой помощи — пострадавших отвезли в местное медучреждение. На тот момент врачи оценивали состояние мужчины как крайне тяжелое. Узнав о смерти сына, его отец вылетел в Анталью, сообщил коллега мужчины Яков Самохин.

После инцидента турецкая полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия. 16 сентября стало известно, что местные правоохранители арестовали владельца компании, предоставляющей услуги парасейлинга, а также одного из сотрудников фирмы, сообщил турецкий телеканал NTV. По данным СМИ, они уже дали показания.

Это не первая смерть гражданина РФ в этом месяце в результате ЧП, произошедшего в Турции. Так, 2 сентября в НИИ Склифосовского скончалась 19-летняя москвичка, которая захлебнулась в водном парке развлечений Алании. Об этом сообщал «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в медучреждении.

Известно, что в августе девушка отдыхала на курорте со своими родителями — 22-го числа все члены семьи отправились в дельфинарий под названием «Sealanya Seapark». Студентка захотела искупаться в бассейне с экзотическими рыбками — во время плавания она начала уходить на дно. На москвичке были маска и трубка для ныряния под воду, поэтому, когда она начала кричать, родители и спасатели не сразу отреагировали на происшествие, писал сайт kp.ru.

Девушка уже находилась в бессознательном состоянии, когда сотрудники парка вытащили ее на бортик бассейна. Сначала пострадавшую доставили в одну из местных больниц, но позже родители приняли решение перевезти дочь в Россию — там она на протяжении двух недель лежала в коме. В последние дни москвичка находилась в критическом состоянии и в начале сентября скончалась.

«Никто не может в это поверить. Молодая, красивая, вся жизнь была впереди. Мы общаемся с ее родителями, пытаемся поддержать», — рассказала подруга умершей kp.ru.

Приятельница сообщила, что погибшую зовут Ольга Десятова — в этом году она должна была обучаться на втором курсе Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики». Проживала девушка с родителями в московской квартире. Знакомые скончавшейся студентки выразили недоумение обстоятельствами трагедии — по их словам, девушка отлично плавала и не могла начать тонуть из-за недостатка навыков.

Родственники скончавшейся студентки обратились к руководству турецкого парка развлечений после происшествия — они попросили предоставить видео с камер наблюдения, однако в ответ услышали отказ. Сотрудники дельфинария уверили, все данные за тот день были стерты, но причины удаления не назвали, писал «МК». В связи с этим родители усопшейбыли вынуждены самостоятельно разыскивать свидетелей трагедии, которые могли снимать происшествие на фото- или видеоаппаратуру.

Турецкая полиция начала проверку по факту гибели россиянки — в посольстве России в Турции отметили, что дипведомство следит за ходом расследования. На данный момент главной версией произошедшего является несчастный случай, писал сайт kp.ru.

В свою очередь посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что за текущий туристический сезон россияне действительно стали чаще умирать и получать травмы на территории турецких курортов – это, по словам дипломата, связано с ростом турпотока.

«Нынешний сезон, который еще не закончился, к сожалению, оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции», — подчеркнул Ерхов в разговоре с РИА «Новости».

Он сообщил, что за несколько месяцев в Турции скончались 88 россиян. Кроме того, 40 раз граждан РФ экстренно эвакуировали в местные больницы.