Жестокие истязания: педофил запер школьницу в квартире

В Москве 32-летнего мужчину подозревают в изнасиловании и незаконном лишении свободы 13-летней девочки, сообщили в региональном Следственном комитете.

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По версии следствия, 9 сентября предполагаемый злоумышленник познакомился со школьницей и пригласил к себе домой на 1-й Новокузьминской улице. Девочку он запер в своей квартире: в течение нескольких дней мужчина насиловал ее, а когда просилась домой, избивал.

Родители школьницы искали ее при помощи правоохранительных органов, но безуспешно, пишет издание Life.ru. Домой юная москвичка вернулась только через четыре дня — по данным СМИ, ей удалось сбежать, однако официально не известно, самостоятельно ли девочка вырвалась из плена или ее отпустил предполагаемый злоумышленник.

Позже силовики задержали подозреваемого — им оказался уроженец Магнитогорска, ранее судимый за разбой, пишет РЕН ТВ. Против 32-летнего мужчины возбудили дело по статьям 131 УК РФ «Изнасилование» и 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетней» — в отношении предполагаемого злоумышленника избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

За последнее время это далеко не первый случай нападения педофилов на несовершеннолетних школьниц. В начале сентября на западе Москвы 38-летний преподаватель музыки, по данным столичного СК, изнасиловал свою 10-летнюю ученицу.

Педагог проводил урок в квартире ученицы, когда внезапно напал на девочку и надругался над ней. Свидетельницей происшествия стала мать девочки: она зашла в комнату и увидела, как преподаватель насилует ее дочь. Женщина и обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

Силовики задержали 38-летнего подозреваемого — ему предъявили обвинение по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». На данный момент следствие пытается установить, причастен ли репетитор к другим аналогичным преступлениям.

Как позже выяснилось, предполагаемый злоумышленник готовил школьников к поступлению в музыкальные учебные заведения, а также преподавал игру на фортепиано детям с ограниченными возможностями, будучи выпускником Московской консерватории с 15-летним педагогическим стажем.

На Кубани этим летом в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних заподозрили 58-летнего мужчину. Предполагаемый злоумышленник работал массажистом в санаторно-оздоровительном лагере «Зорька» в Туапсинском районе — воспитанники учреждения называли его «дядя Саша». Об этом сообщал сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, 19 августа к мужчине пришли на сеанс двое мальчиков и две девочки, все они — ученики пятого класса школ Ростова-на-Дону. После процедуры дети прибежали к вожатым и рассказали, что «дядя Саша» просил их снять трусы, после чего, как выяснили взрослые, массажист совершил действия сексуального характера.

Руководство лагеря обратилось в правоохранительные органы – мужчину тут же задержали. Позже против него возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Позже стало известно, что подозреваемый 33 года назад окончил лечебный факультет Ижевского мединститута. На момент происшествия он работал массажистом оздоровительного лагеря уже несколько лет — родители воспитанников отзывались о нем положительно, писал портал kp.ru. У предполагаемого злоумышленника была семья, но он ушел из нее 11 лет назад и с тех пор практически не общался ни с ребенком, ни с бывшей женой. По словам дочери подозреваемого, она сама приняла решение редко связываться с отцом после развода родителей – кроме того, девушка отметила, что массажист регулярно меняет телефонные номера.

«Ужас какой-то. Общения на постоянной основе у нас давно нет, поэтому я не знаю, что у него происходит. Если честно, совсем не знаю, что он за человек. Мы с ним мало общались на личные темы, да и вообще общались мало. Я уехала в другой город», — рассказала дочь предполагаемого злоумышленника изданию Life.ru.

Она добавила, что разойтись 11 лет назад предложила мать — женщина отказывалась называть дочери причину развода, но всегда отмечала, что это произошло не из-за алкогольной зависимости или измен.