Солнце после снега: когда наступит «бабье лето»

Синоптики утешили москвичей, расстроенных из-за резкого похолодания: ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал, что на следующей неделе, то есть в понедельник, 23 сентября, в столицу придет бабье лето.

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«По температурам в среднем разброс будет такой: ночью плюс 3-8 градусов, днем где-то до 15-16 градусов тепла», — рассказал Тишковец. Он уточнил, что это будет похоже на «старое бабье лето»: благодаря влиянию антициклона с 23 по 27 сентября в столице установится сухая солнечная погода.

Как добавил Тишковец, такая температура будет на несколько градусов превышать климатическую норму — для конца сентября это слишком тепло.

В своих прогнозах эксперт пошел еще дальше: он также сообщил, что 27 сентября москвичам стоит ожидать похолодания и дождей, а со 2 октября снова наступит недолгий период «комфорта и солнца».

По словам Евгения Тишковца, таким образом получится, что бабье лето будет разбито на две части. Закончил он давать прогноз романтическим образом: «Будет осень золотая, такая красивая».

В среднем столичная температура в сентябре превысит климатическую норму, рассказали РИА «Новости» в Росгидромете. «В целом сентябрь будет выше нормы, на 1-1,5 как минимум, — рассказал агентству начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. — За счет того, что первая половинка была на 4 градуса выше в среднем нормы и последние пять дней сентября тоже будут теплыми». Он предупредил, что потепления в Москве нужно ждать 25 сентября.

Бабье лето в начале октября прогнозируют и в институте физики атмосферы им. Обухова РАН. По словам метеоролога Владимира Семенова, такой поздний приход тепла связан с тем, что в последние десять лет в России ноябрь и декабрь уже привычно оказываются теплыми. «Тенденции изменения климата в Московском регионе за последние 30 лет показывают, что ноябрь и декабрь теплели больше всего, почти на три градуса, — заявил эксперт ТАСС. — Мы видим, что начало зимы задерживается, это видно и по датам начала отопительного сезона, который в Москве сдвинулся почти на две недели».

Минувшее воскресенье, 15 сентября, в Москве стало самым холодным днем месяца, рассказал сайт «Метеовести». «Среднесуточная температура воздуха 15 сентября была ниже многолетних значений на 1,3 градуса. Максимальная температура в городе составила плюс 12,6 градуса», — говорится в сообщении. Виноват холодный атмосферный фронт, из-за которого в столицу пришли воздушные массы из Арктики, дожди и порывистый ветер.

Метеозависимые люди, скорее всего, с большим нетерпением будут на этой неделе ждать антициклона, благодаря которому повысится атмосферное давление, поскольку на этой неделе оно будет чрезвычайно низким.

Накануне метеорологи напугали москвичей «барической пилой» — то есть резкими колебаниями давления. С 16 по 18 сентября барометры будут показывать столице 733 мм рт. ст: такое резкое понижение чревато головной болью, слабостью, тошнотой, повышением артериального давления, учащением приступов стенокардии.

Прежде, чем порадовать москвичей бабьим летом, погода сильно огорчит их мокрым снегом — он может выпасть уже на этой неделе. К 20 сентября столбики термометров упадут до +10°C в дневные часы и до 0°C — в ночные, а в Подмосковье и вовсе ночью придут заморозки до -2°C. Вместе с низкими температурами можно ожидать и соответствующих осадков. Впрочем, Евгений Тишковец пообещал, что этот снег будет носить «исключительно символический, незначительный и мозаичный характер и сразу же будет таять» — об этом он рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК. Настоящего снега, по прогнозам синоптиков, столице придется дожидаться еще долго.