«Дети кричали»: семья сгорела в квартире в Красноярске

В Красноярске в результате пожара погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 сентября, сообщает управление Следственного комитета РФ по региону.

Реклама

По данным ведомства, о возгорании в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Гусарова стало известно в 22:26 мск . Прибыв на место происшествия, пожарные увидели открытое пламя в окне третьего этажа. Локализовать пожар на площади 40 кв. м им удалось в 23:04 мск, к 23:36 мск его полностью ликвидировали. В тушении участвовали 43 человека, было задействовано 16 единиц техники, сообщает РИА «Новости».

После того, как огонь был полностью потушен, сотрудники спасательной службы обнаружили тела восьми погибших — четверых взрослых и столько же детей.

Причина возгорания, которую называет сейчас МЧС, может считаться только предварительной. «Рассматривается одна из основных версий — короткое замыкание электропроводки. Со слов специалиста, проводка была старой и не выдержала высокого напряжения, возникшего в результате подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть. Проводка закоротила и задымилась, все произошло в ночное время, и хозяева квартиры (а также их гости) уже спали, что и стало причиной их гибели», — рассказали порталу NGS24.ru в ведомстве.

Правоохранители инициировали проверку по факту произошедшего и возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом порталу newslab.ru сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Для оказания практической помощи в расследовании на место выехали следователи-криминалисты Главного управления криминалистики СК России. Они проверят не только официальную версию причины пожара, но и другие варианты развития событий.

Как рассказал местным СМИ заместитель мэра Красноярска Владислав Логинов, трагедия произошла из-за того, что люди не смогли открыть дверь своего жилища.«В квартире находилось восемь человек. Поскольку дверь была заперта изнутри, необходимо было открывать ее только ключом. Гости, которые приехали, не смогли открыть дверь. Это говорит о том, что ситуация связана с человеческим фактором. Люди сами не позаботились о своей жизни и здоровье», — сказал Логинов.

То, что находившиеся в квартире люди не могли открыть дверь, подтверждают и очевидцы. «Сосед говорил, что слышал детей. Они кричали. Он выбежал, пытался дверь топором прорубить, зайти. Не успел», — рассказывают местные рабочие.

В прокуратуре Красноярска подтвердили информацию о том, что в результате трагедии погиб прокурор города Лесосибирска Василий Федорцов. На сайте ведомства выразили соболезнования семье погибшего и пообещали взять дело на личный контроль.

36-летнего Василия Федорцова назначили прокурором Лесосибирска в мае 2019 года. До этого он больше восьми лет руководил прокуратурой Пировского района.

«Несчастье страшное. Василий Владимирович с семьей только что прилетел с отдыха. Остался ночевать в Красноярске у сестры. А потом собирались вернуться в Лесосибирск. И вот такое произошло. Говорят, там в квартире отопление еще не дали, включили камин, вот сеть и не выдержала. В пожаре погибли все — сам прокурор, его супруга, двое сыновей. И семья сестры. Он сам у нас недавно, назначили несколько месяцев назад. И все же очень жаль, очень», — рассказал газете «Комсомольская правда-Красноярск» знакомый семьи.

По другой версии, взрослые вечером распивали алкогольные напитки и, возможно, именно поэтому вовремя не почувствовали запах гари и не проснулись.

После трагедии в Красноярске в краевом правительстве прошло совещание по усилению мер безопасности. Органам муниципального жилищного контроля было рекомендовано обратить внимание на проверку электрических сетей и теплогенерирующих установок в многоквартирных домах. В школах должны вспомнить уроки пожарной безопасности. А органы соцзащиты обязаны уделить внимание многодетным семьям, пожилым людям и решить вопрос с адресной помощью и ремонтом печей.