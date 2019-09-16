«На митинге не был»: приговор актеру по «московскому делу». ОНЛАЙН

close Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН (ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия к... Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН (ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия к представителю власти) в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, в зале заседаний Тверского суда Москвы, 12 сентября 2019 года Евгений Одиноков/РИА «Новости»