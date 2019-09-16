«На митинге не был»: приговор актеру по «московскому делу». ОНЛАЙН

Другие омоновцы, принимавшие участие в задержании Устинова, выступали на суде в качестве свидетелей. Двое из них пояснили, что не предъявляли Устинову требования при задержании, поскольку граждан предупреждали о несогласованности акции по громкоговорителю.
После задержания Устинова Лягин, по его признанию, не смог выполнять свои обязанности на митинге из-за боли в руке. 3 августа на машине скорой помощи его направили в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, а затем больше 20 дней он находился в госпитале Нацгвардии, где проходил лечение.
Правоохранитель Александр Лягин, по его словам, первым подошел к Устинову, чтобы задержать его за участие в несогласованном митинге. «Он пытался высвободиться из захвата, и я почувствовал, что в плече что-то не то, в плече щелкнуло, когда он движение совершил», — пояснил Лягин.
На суде потерпевший сотрудник Нацгвардии Александр Лягин заявил, что Устинов стоял отдельно от скопления людей на Пушкинской площади, но был «активным участником» несогласованной акции, поскольку «выкрикивал лозунги оскорбительные в сторону власти».
Тверской районный суд рассмотрел дело в отношении Павла Устинова за один день — 12 сентября. В данный момент молодой человек находится под арестом и ждет оглашения приговора.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН (ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия к представителю власти) в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, в зале заседаний Тверского суда Москвы, 12 сентября 2019 годаЕвгений Одиноков/РИА "Новости"
На следующий день после задержания, 4 августа. СК РФ обвинил Устинова в применении насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). 5 августа обвинение переквалифицировали на ч. 2 той же статьи — применение насилия, опасного для жизни. Вместо пяти лет лишения свободы Устинову теперь грозит до десяти лет.
По версии следствия, 24-летний Устинов участвовал в несогласованном митинге 3 августа у станции метро «Пушкинская», а когда полицейские попытались его задержать, оказал сопротивление. В результате обвиняемый вывихнул плечевой сустав сотруднику Нацгвардии Александру Лягину, утверждают следователи.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru», мы начинаем онлайн-трансляцию о ходе уголовного дела в отношении начинающего актера Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.