«Барическая пила»: погода заставит москвичей страдать

Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости». Синоптики называют это явление барической «пилой».

Реклама

Колебания настигнут столицу уже 16 сентября — они окажут негативное воздействие на метеозависимых людей и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Испытывать недомогание жители столицы могут вплоть 18 сентября из-за того, что в первую половину рабочей недели показания барометров опустятся до 733 мм рт. ст. Перепады давления способны вызвать головную боль, слабость, тошноту, повышение артериального давления, учащение приступов стенокардии. Однако метеорологи уверили, что к выходным давление нормализуется.

Огорчит жителей столичного региона и температура воздуха. К 20 сентября столбики термометров упадут до +10°C в дневные часы и до 0°C — в ночные. В Подмосковье и вовсе ночью придут заморозки до -2°C.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москву может нагрянуть мокрый снег. По словам синоптика, вероятность смешанных осадков возникла из-за температуры в -5°C на высоте 1,5 км над столичным регионом.

Тем не менее, как добавил метеоролог, этот снег будет носить «исключительно символический, незначительный и мозаичный характер и сразу же будет таять». Тишковец объяснил негативные прогнозы тем, что с 16 сентября большую часть европейской России настигнет североатлантический циклон, «в тыловую часть которого каждый день будут поступать полчища дождевых туч и новые порции более холодного воздуха арктического происхождения», передает принадлежащий Григорию Березкину РБК. В связи с этим температурный фон как в столичном регионе, так и на других территориях европейской части страны опустится на пять градусов ниже климатической нормы. При этом синоптик подчеркнул, что из-за ветра и влажности температура воздуха будет казаться на четыре градуса ниже реальных показателей.

Теплая погода может вернуться в столицу в последнюю неделю сентября, однако и в это время ждать летних показателей не стоит. «В дневные часы температура будет колебаться в пределах плюс +14°C — +19°C градусов. Это будет на два-три градуса выше климатической нормы», — сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус РБК.

В институте физики атмосферы им. Обухова РАН, напротив, поспешили обрадовать москвичей и жителей области грядущим бабьем летом. По словам метеоролога Владимира Семенова, оно наступит совсем скоро — в начале октября. Поздний приход этого явления связан с теплыми ноябрем и декабрем, которые наблюдают в России в последние десять лет, отметил специалист. «Мы видим, что начало зимы задерживается, это видно и по датам начала отопительного сезона, который в Москве сдвинулся почти на две недели. Исходя из климатических тенденций, в этом году тоже можно ожидать достаточно теплой осени и задержки начала зимы», — подчеркнул синоптик.

При этом в центре «Фобос» подтвердили, что и ноябрь не разочарует столичный регион, а также другие субъекты РФ. «Осадки в пределах нормальных показателей, температура будет достаточно высокая», — заявил Тишковец.

Он также подчеркнул, что, по прогнозам, зима в этом году действительно наступит довольно поздно на всей территории России. Метеоролог в эфире радиостанции «Говорит Москва» уверил, что

настоящей русской зимы в декабре-январе не будет, так как сезон обещает быть теплым и влажным. Прогнозируемые погодные условия оставляют желать лучшего: оттепель, сырость, слякоть и нелюбимый водителями гололед.

В то же время температура воздуха будет редко опускаться ниже 0°C, что поспособствует увеличению риска подхватить простудное заболевание. В остальных субъектах РФ также будет теплее климатической нормы. Кроме того, зимой столичный регион будет страдать от тумана и дымки из-за частых ледяных дождей. «Очертания зимы предвидятся в канун Нового года, природа приобретет какой-то зимний антураж. Еврозима в самом худшем гриппозном состоянии, в сыром таком, слякотном. Зима, на мой взгляд, не будет похожа на русскую зиму, а больше на европейский слякотный вариант», — заключил специалист «Фобоса».