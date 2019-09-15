«Барическая пила»: погода заставит москвичей страдать

Москвичей предупредили о «барической пиле»

Резкие скачки атмосферного давления, называемые «барической пилой», ожидаются в Москве. Начиная с 16 сентября и вплоть до середины рабочей недели показания барометров задержатся на уровне 733 мм рт. ст, то есть значительно ниже нормы. Далее давление будет возрастать. Такие перепады могут вызвать головную боль, тошноту, повышение артериального давление и приступы стенокардии.

Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости». Синоптики называют это явление барической «пилой».

Колебания настигнут столицу уже 16 сентября — они окажут негативное воздействие на метеозависимых людей и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Испытывать недомогание жители столицы могут вплоть 18 сентября из-за того, что в первую половину рабочей недели показания барометров опустятся до 733 мм рт. ст. Перепады давления способны вызвать головную боль, слабость, тошноту, повышение артериального давления, учащение приступов стенокардии. Однако метеорологи уверили, что к выходным давление нормализуется.

Огорчит жителей столичного региона и температура воздуха. К 20 сентября столбики термометров упадут до +10°C в дневные часы и до 0°C — в ночные. В Подмосковье и вовсе ночью придут заморозки до -2°C.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москву может нагрянуть мокрый снег. По словам синоптика, вероятность смешанных осадков возникла из-за температуры в -5°C на высоте 1,5 км над столичным регионом.

Тем не менее, как добавил метеоролог, этот снег будет носить «исключительно символический, незначительный и мозаичный характер и сразу же будет таять». Тишковец объяснил негативные прогнозы тем, что с 16 сентября большую часть европейской России настигнет североатлантический циклон, «в тыловую часть которого каждый день будут поступать полчища дождевых туч и новые порции более холодного воздуха арктического происхождения», передает принадлежащий Григорию Березкину РБК. В связи с этим температурный фон как в столичном регионе, так и на других территориях европейской части страны опустится на пять градусов ниже климатической нормы. При этом синоптик подчеркнул, что из-за ветра и влажности температура воздуха будет казаться на четыре градуса ниже реальных показателей.

Теплая погода может вернуться в столицу в последнюю неделю сентября, однако и в это время ждать летних показателей не стоит. «В дневные часы температура будет колебаться в пределах плюс +14°C — +19°C градусов. Это будет на два-три градуса выше климатической нормы», — сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус РБК.

В институте физики атмосферы им. Обухова РАН, напротив, поспешили обрадовать москвичей и жителей области грядущим бабьем летом. По словам метеоролога Владимира Семенова, оно наступит совсем скоро — в начале октября. Поздний приход этого явления связан с теплыми ноябрем и декабрем, которые наблюдают в России в последние десять лет, отметил специалист. «Мы видим, что начало зимы задерживается, это видно и по датам начала отопительного сезона, который в Москве сдвинулся почти на две недели. Исходя из климатических тенденций, в этом году тоже можно ожидать достаточно теплой осени и задержки начала зимы», — подчеркнул синоптик.

При этом в центре «Фобос» подтвердили, что и ноябрь не разочарует столичный регион, а также другие субъекты РФ. «Осадки в пределах нормальных показателей, температура будет достаточно высокая», — заявил Тишковец.

Он также подчеркнул, что, по прогнозам, зима в этом году действительно наступит довольно поздно на всей территории России. Метеоролог в эфире радиостанции «Говорит Москва» уверил, что

настоящей русской зимы в декабре-январе не будет, так как сезон обещает быть теплым и влажным. Прогнозируемые погодные условия оставляют желать лучшего: оттепель, сырость, слякоть и нелюбимый водителями гололед.

В то же время температура воздуха будет редко опускаться ниже 0°C, что поспособствует увеличению риска подхватить простудное заболевание. В остальных субъектах РФ также будет теплее климатической нормы. Кроме того, зимой столичный регион будет страдать от тумана и дымки из-за частых ледяных дождей. «Очертания зимы предвидятся в канун Нового года, природа приобретет какой-то зимний антураж. Еврозима в самом худшем гриппозном состоянии, в сыром таком, слякотном. Зима, на мой взгляд, не будет похожа на русскую зиму, а больше на европейский слякотный вариант», — заключил специалист «Фобоса».