Четыре трупа: что произошло в подвале дома на Урале

Четыре человека, в том числе 16-летний подросток, погибли в подвале частного дома в поселке Магнитка Челябинской области. По данным регионального Следственного комитета, смерть могла наступить в результате отравления картофельным газом.

Реклама

Трагедия произошла вечером 14 сентября. В тот день четверо местных жителей спустились в овощехранилище домовладения. По предварительным данным, в подвале могла сгнить картошка, что привело к распространению газообразных продуктов гниения по помещению. Трое погибли на месте происшествия – четвертый потерпевший подавал признаки жизни, когда его обнаружили сотрудники скорой помощи. Его отвезли в центральную районную больницу, но уже в клинике сельчанин скончался.

«Был привлечен психолог Златоустовского пожароспасательного гарнизона для работы с родственниками погибших», — сообщили в региональном МЧС ТАСС.

Следком запустил проверку по факту смерти местных жителей, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

История со смертельным отравлением газом произошла также в Красноярском крае 11 августа. Тогда четыре туриста скончались ночью в палатке, разбитой в районе поселка Новоангарск в 250 км к северу от Красноярска, сообщали в региональном следственном управлении СК РФ.

По предварительным данным, компания из семерых человек, среди которых были шестеро мужчин и одна женщина, остановилась в палаточном лагере на левом берегу Ангары, писал сайт kp.ru. Вечером 11 августа туристы собрались в одной палатке — в ходе застолья они употребили один литр водки, но в состоянии сильного алкогольного опьянения никто не находился. Позже все разошлись по своим палаткам и легли спать.

Из-за того, что ночью температура воздуха опустилась до +5°С, туристы, живущие в одной из палаток, решили включить газовый обогреватель. По словам их приятелей, ранее они уже включали его на ночь, однако не закрывали в палатке форточку, и таким образом газ выветривался.

В 5.00 туристы пришли будить товарищей, чтобы вместе отправиться на рыбалку — однако, приподняв полог палатки, они почувствовали сильный запах газа. Все четыре человека, ночевавшие у обогревателя, оказались мертвыми.

Региональный СК возбудил проверку по факту произошедшего.

На трагедию в Красноярском крае отреагировали в Госдуме. Так, зампред комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов предложил внести изменения в закон «О туризме». Если нововведения будут одобрены, то всех туристов, которые собираются в путешествия самостоятельно без сопровождения турфирмой, начнут обучать технике безопасности в походах.

Также депутат напомнил, что перед походом всем россиянам необходимо получить страховку и зарегистрировать всю тургруппу в МЧС — тогда спасатели будут знать, где находятся путешественники, и своевременно отреагируют на происшествие.

Более массовое отравление газом произошло в Ульяновске 18 июня. Там в результате происшествия пострадали семеро местных жителей, в том числе девятилетняя девочка, сообщали в областной прокуратуре.

Инцидент произошел на улице Менделеева в многоэтажном доме №8. Туда в 23.30 по местному времени (22.30 мск) очевидцы вызвали скорую помощь: на место приехала бригада медиков во главе с врачом-реаниматологом, уточняли в региональном минздраве газете «Ульяновская правда».

Зайдя в квартиру, медработник почувствовала, что ей становится плохо – она открыла окна и вызвала специальные службы. Семеро человек, находившихся в одной квартире, направили на госпитализацию – врачи зафиксировали у них признаки отравления угарным газом.

Двух женщин 50-ти и 30-ти лет положили в токсикологическое отделение ЦГКБ – пострадавшую девятилетнюю девочку направили в детскую областную клиническую больницу. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались — в частности фельдшер скорой помощи, которая первой прибыла на вызов.

Из дома, где произошло ЧП, временно эвакуировали 25 жильцов, в том числе четверых детей, передавал портал «Ульяновск онлайн». По версии прокуратуры, причиной утечки газа могло стать отсутствие тяги в вентиляционном канале газовой колонки. «Проверяется деятельность управляющей компании, организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования и контролирующих органов», – поясняли в ведомстве.