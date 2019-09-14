Дальше хуже: москвичей предупредили об опасности

В столице 14 сентября ожидается усиление ветра до 17 м/с, сообщили в Гидрометцентре России. Те же порывы ветра настигнут и Подмосковье. МЧС порекомендовало жителям города и области избегать деревьев, дорожных знаков и других шатких конструкций, а также закрыть все форточки, отключить электричество, газ и водопровод, не подходить близко к окнам и не пользоваться лифтом.

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Между тем столичный ЦОДД сообщил, что такие погодные условия сохранятся в Москве вплоть до 15 сентября. Кроме того, в организации посоветовали запастись теплыми вещами. «Осень резко вернет нас в свою холодную реальность. 14 и 15 сентября синоптики обещают порывы ветра до 17 м/с и температуру около +13°C», — пояснили специалисты.

14 сентября воздух, по прогнозам синоптиков, в дневное время не прогреется больше, чем на +16°C, а ночью показатели термометра остановятся на +3°C. Осадков не предвидится, однако солнце лишь изредка будет выходить из-за скоплений облаков. Давление будет ниже нормы — 746 мм рт. ст.

Метеорологи заявили, что причиной неблагоприятных погодных условий стал активный атмосферный фронт атлантического циклона, который пришел в столичный регион с запада, передает портал «Метеоновости».

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, 16 сентября эти погодные условия сохранятся — при этом специалист отметила, что данные показатели не дотягивают до сентябрьской температурной нормы, передает «Российская газета». В то же время синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что наступившее в Москве похолодание на следующей неделе будет еще более заметным: температура воздуха достигнет лишь +15°C, а с середины недели температура станет на градус ниже климатической нормы.

Остальные регионы в выходные дни также настигнет похолодание. Так, в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях температура не поднимется выше +13°C. В то же время данные регионы атакуют сильные ливни. Не меньше осадков будет в Карелии, Вологодской и Архангельской областях — там температура упадет до +10°C, в ночное время воздух будет морозным из-за температуры в +2°C.

Арктический циклон посетит и азиатскую часть России: Таймыр и в Норильск на выходных покроет слой мокрого снега. Как пояснили в местном центре метеорологии, такие катаклизмы не вызывают удивления в данном регионе, но чаще всего они начинаются позднее сентября, передает ТАСС. Кроме того, мокрый снег пройдет и в Забайкальском крае, а также в горных районах Красноярского края – в центральную и южную части региона придут сильные ливни.

Мороз настигнет и Западную Сибирь: в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях температура на выходных понизится до -1°C, а в Иркутской области и вовсе до -5°C. Подобные погодные условия придут и в Приморский край – в ночное время его окутает морозный воздух в -2°C.

На территории России лето задержалось только на юге — в некоторых регионах дневная температура даже превысит летнюю норму и составит +30°C. Между тем и температура воды у побережья Сочи прогреется до +25°C, а у Туапсе и Геленджика – до +24°C. Алушта, Феодосия и Евпатория порадуют отдыхающих температурой воды +22°C, Анапа – +21°C.

В столицу теплая погода может вернуться в последнюю пятидневку сентября, однако запредельно высокой температуры воздуха ждать не стоит, отметили в центре погоды «Фобос». «В дневные часы температура будет колебаться в пределах плюс +14°C — +19°C градусов. Это будет на два-три градуса выше климатической нормы»,

— пояснял метеоролог Леус принадлежащему Григорию Березкину РБК.

В институте физики атмосферы им. Обухова РАН сообщили, что настоящее бабье лето нагрянет в столицу позже — в начале октября. По словам метеоролога Владимира Семенова, данные климатические изменения связаны с теплыми ноябрем и декабрем, которые наблюдают в России в последние десять лет.

«Тенденции изменения климата в Московском регионе за последние 30 лет показывают, что ноябрь и декабрь теплели больше всего, почти на три градуса. Мы видим, что начало зимы задерживается, это видно и по датам начала отопительного сезона, который в Москве сдвинулся почти на две недели. Исходя из климатических тенденций, в этом году тоже можно ожидать достаточно теплой осени и задержки начала зимы», — подчеркнул специалист института физики атмосферы им. Обухова РАН.