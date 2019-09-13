«Все к разводу шло»: москвич застрелил жену-риелтора

Следствие ходатайствует о заключении под стражу 53-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве супруги из ревности. Об этом сообщается на сайте Главного управления СК РФ.

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По версии следствия, утром 12 сентября в квартире одной из московских многоэтажек между у пары произошла серьезная ссора на почве ревности.

Мужчина дважды выстрелил своей 39-летней жене в спину – от полученных ранений женщина скончалась на месте, а предполагаемый преступник позвонил в полицию и во всем признался.

Приехавшие на место происшествия правоохранители задержали мужчину и доставили его в отделение полиции. В результате ему было предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство». Теперь москвичу грозит до 15 лет лишения свободы.

«В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания. Следователями продолжается сбор доказательственной базы, назначены и проводятся необходимые экспертные исследования», — уточнили в ведомстве.

Как сообщает сайт kp.ru, обвиняемый также рассказал полицейским, что убил свою жену из ревности. По словам мужчины, они с супругой состояли в браке 19 лет и за это время успели воспитать взрослого сына. Большую часть времени глава семьи жил в Самарской области, где занимался бизнесом, а 39-летняя женщина работала риелтором в Москве. Расстояние никогда не нарушало теплых отношений в семье, однако в последнее время между супругами начались конфликты на почве ревности.

«Его все эти полгода и видно не было. А последний раз он объявился дня три назад», — сообщили «КП» соседи семьи.

Именно во время его последнего приезда жена призналась ему в измене, сообщил следователям мужчина. Сначала он решил, что сможет ее простить, однако женщина собралась уйти к другому. После этого бизнесмен схватил свой пистолет и несколько раз выстрелил в жену, которая в этот момент направлялась к выходу из квартиры. Одна пуля попала ей в грудь, другая в висок. Выйдя из состояния аффекта, мужчина вызвал скорую помощь, а затем позвонил в полицию и во всем сознался.

По словам обвиняемого, в момент преступления он был абсолютно трезв. Немного алкоголя он выпил непосредственно перед тем, как на место приехала полиция. Квартиру, в которой произошло убийство, семейная пара купила полгода назад. Однако, как отмечают друзья семьи, дело уже тогда шло к разводу:

«Нана такая добрая, хорошая и отзывчивая женщина, что даже поверить в такую трагедию сложно, очень жаль. У них отношений и не было уже, все к разводу шло. Неудивительно, что она нашла другого мужчину».

Правоохранители также установили, что у стрелка не было даже документов на оружие — пистолет времен Великой Отечественной войны достался ему от деда.

Ранее еще одно громкое убийство на почве ревности также произошло в Челябинской области. По версии следствия, трагедия произошла в ночь на 21 августа в поселке Локомотивный. Тогда 50-летний главврач и депутат Локомотивного городского округа Азат Зарипов застрелил из охотничьего ружья 32-летнюю супругу Елену. От полученных травм женщина потеряла много крови, спасти ее не удалось. Пара состояла в браке 12 лет, у них остались четверо несовершеннолетних детей, трое из которых приходятся Зарипову кровными.

Уже на следующий день после происшествия Карталинский суд избрал меру пресечения для депутата и отправил его в СИЗО на два месяца. Сам Зарипов полностью признал свою вину.

На допросах мужчина также рассказал, что в последнее время сильно ревновал супругу – за несколько месяцев до трагедии он в первый раз заметил в ее телефоне переписку с другим мужчиной.

«Я человек ревнивый, имею печальный опыт [измены] с первой женой, — привели в суде показания Зарипова из протокола допроса. — Елена начала паролить телефон, стала [принимать участие в финансовой пирамиде] и общаться со многими мужчинами. Также начала заниматься трейдингом, и мужчины начали звонить ей даже по ночам».

По словам Зарипова, жена стала постепенно отдаляться, «близости не было, относилась по-хамски». В августе этого года Елена призналась супругу, что хочет забрать детей и переехать в Новосибирск.

Заявление супруги, по словам Зарипова, окончательно довело его — депутат ушел из дома и купил четыре бутылки пива, хотя ранее не употреблял алкоголь на протяжении 11 лет. Затем он заглянул к тестю и рассказал о разговоре с супругой. Отец Елены позвонил ей, но та ему нагрубила и отказалась общаться.

Зарипов признался, что в момент совершения преступления полностью осознавал, что делает. Решив убить супругe, он взял в кладовке «Сайгу» и коробку с патронами и прошел в спальню. По данным следствия, после убийства мужчина позвонил тестю и признался в убийстве, а затем поехал к реке, чтобы совершить суицид, но не смог этого сделать. Вскоре его задержала полиция.