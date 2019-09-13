Сорвали больше миллиона: как врачи обманывали пациентов

В Нижнем Новгороде суд арестовал на два месяца главного врача Балахнинской центральной районной больницы (ЦРБ) и врача-хирурга больницы скорой медицинской помощи города Дзержинска. Их обвиняют в мошенничестве в крупном размере с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ). По данной статье медработникам грозит до шести лет лишения свободы и штраф. В СИЗО врачи пробудут до 10 ноября включительно.

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По версии следствия, с 2016 года медики убеждали пациентов приобретать на личные деньги различное оборудование и оплачивать проведение необходимых им операций, которые в действительности финансировались за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Чтобы получить деньги, обвиняемые использовали счета фиктивных посредников, а затем тратили средства по своему усмотрению, считает следствие. В ходе расследования по местам жительства и в кабинетах врачей были проведены обыски. Правоохранители установили девять подобных случаев мошенничества. По предварительным данным, общий ущерб составил более 1,1 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, главврач ЦРБ в 2015–2016 годах работал в должности заведующего отделом и принимал участие в проведении операции в дзержинской больнице скорой помощи.

В это время он предложил пациенту купить оборудование для операции, хотя знал, что его предоставляют бесплатно по программе ОМС. В результате пациент согласился и заплатил более 170 тыс. рублей, утверждают в ведомстве.

В конце прошлого года Всероссийский Союз Страховщиков (ВСС) обнародовал перечень бесплатных медицинских услуг, за которые у россиян чаще всего вымогают плату в медицинских учреждениях и организациях. Список был составлен экспертами ВСС на основе поступающих от граждан жалоб.

По закону, любой пациент, застрахованный в системе ОМС, должен получать эти медуслуги бесплатно — тем не менее зачастую людей вынуждают платить за них.

Чаще всего россиянам приходится покупать расходные материалы при стационарном лечении: лекарства, шприцы, системы для инфузионной терапии, а также медицинские изделия, вживляемые в организм человека — например, металлоконструкции. В большинстве регионов пациентов обязывают платить за расходные материалы при оказании амбулаторной помощи, в том числе за пломбировочный материал в стоматологии, рентгенпленку, диск для записи результатов КТ или МРТ.

Если сотрудники медучреждения убеждают пациентов, что им необходимо оплатить проведение аппаратных методов диагностики (таких как МРТ и КТ), чтобы сократить сроки ожидания исследования — это также противоречит законодательству. Медицинская помощь при стоматологических заболеваниях (кроме зубопротезирования) является бесплатной для всех застрахованных в системе ОМС, напомнили в Союзе. Специалисты отметили, что пациентам приходится оплачивать консультации «узких специалистов» — таких как окулист, невролог, оториноларинголог, хирург, онколог и т. д. При этом все эти услуги должны быть бесплатными, если их выявил и назначил лечащий врач.

В ВСС напомнили, что если пациент понимает, что нарушаются его права на бесплатную медицинскую помощь, он должен обратиться к представителям медучреждения или к страховому представителю страховой медицинской компании, выдавшей полис ОМС.

В декабре 2018 года также стало известно, что четверть всех российских врачей в государственных клиниках получали от своего начальства неформальные указания навязывать пациентам платные услуги.

Об этом свидетельствуют данные Общероссийского народного фронта, который опросил 4 тыс. медицинских работников, в том числе 3,5 тыс. врачей из 85 регионов. 24,5% респондентов утвердительно ответили на вопрос «Сталкивались ли вы с неформальными директивами руководства вашей медицинской организации о развитии и приоритете коммерческих медицинских услуг в 2018 году?».

При этом в отдельных регионах этот процент значительно выше, отмечается в исследовании. Лидирует Липецкая область, где в течение 2018 года такие директивы от начальства получили 50% врачей. Следом идут Мурманская и Вологодская области, где 40% медработников сталкивались с подобными указаниями в своей работе.

Объем платной помощи в государственных клиниках растет в связи с кадровым дефицитом и низкими тарифами ОМС, считают в ОНФ. Так, 63,7% опрошенных заявили, что тарифы ОМС являются слишком низкими, 57,6% медиков считают, что в прошлом году доля платных медицинских услуг в государственных больницах и поликлиниках выросла.