Случайно нажала: как двухлетняя девочка задушила мать

В Белоруссии в деревне Старое село Брестской области двухлетняя девочка случайно задушила свою 21-летнюю мать, когда та попыталась достать ребенка из окна своего автомобиля. Об этом сообщает »Sputnik Беларусь» со ссылкой на представителя местного Следственного комитета.

Реклама

По данным ведомства, трагедия произошла 31 августа 2019 года, когда молодая семья приехала в гости к родственникам в деревню отпраздновать день рождения родительницы. В тот день 21-летняя девушка вышла из машины, а девочка осталась в ней. Когда мать потянулась, чтобы достать ее, ребенок случайно нажал на стеклоподъемник. Механизм зажал горло белоруски, и та начала задыхаться.

Пострадавшую обнаружил супруг — уже в бессознательном состоянии. Он не смог сдвинуть стекло и в результате разбил его, после чего вызвал медиков. Молодую мать госпитализировали с сильной асфиксией. Медики неделю боролись за ее жизнь, однако безуспешно.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета инициировал проверку по данному факту. Расследование инцидента продолжается.

Ранее, 30 июля 2018 года, в городе Каспийске произошло еще одно ЧП. Там трехлетний ребенок случайно нажал на курок огнестрельного оружия. Ранение получила его 30-летняя мать — вскоре она скончалась, сообщало РИА «Дагестан» с ссылкой источник в правоохранительных органах.

«Мальчику три года. Каким-то образом ему в руки попалось оружие «Сайга». Он нажал на курок, и в результате произошел выстрел. Пуля попала в его мать около 30 лет, которая скончалась от полученного ранения», — пояснил собеседник агентства.

Тем не менее чаще встречаются случаи, когда дети гибнут от рук своих родителей. Так, в Мурманске 12 августа 2019 года было завершено расследование уголовного дела против местной жительницы, которая обвиняется в убийстве новорожденной дочери. Об этом сообщал региональный Следственный комитет.

По данным ведомства, тело ребенка 10 июля 2019 года в баке мусоропровода одного из жилых домов нашел дворник. Он вызвал полицию, и та быстро установила личность матери девочки — ей оказалась 33-летняя местная жительница, проживавшая в этом доме. Экспертиза установила, что при рождении девочка была жива, а причиной ее смерти стало утопление. Кроме того, в квартире были обнаружены следы недавних родов.

По версии следствия, женщина родила девочку дома, а затем набрала ванную и утопила ее. После этого она выкинула тело в мусоропровод. Злоумышленницу задержали — в ходе допросов она полностью признала свою вину.

Она рассказала, что решила избавиться от ребенка из-за плохого финансового состояния. Эта девочка была третьей в ее семье. В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд, заседание назначено на конец сентября.

Ранее трагедия произошла и в Хабаровске. Там 25 июня 2019 года 9-месячный ребенок скончался из-за того, что его 21-летняя мать не оказывала ему должного ухода, кормила смесями с заменителем натурального молока вперемешку с алкоголем. В результате у малыша были зафиксированы выраженные дистрофические процессы и истощение. Он умер, захлебнувшись собственной рвотой. Об этом сообщали в Следственном комитете Хабаровского края.

По данным ведомства, молодая мать родила мальчика в феврале 2018 года, однако должного внимания ему не уделяла. На учет в больницу по беременности и родам женщина не вставала — свидетельство о рождении также не оформила.

«Не испытывая к нему материнских чувств, в период с мая по декабрь 2018 года, перевела мальчика на минимальное, неадаптированное для грудных детей питание, которое противопоказано младенцам», — отмечали в ведомстве.

Также, как рассказали в региональном Следкоме, девушка не обращала внимание на новорожденного, не следила за его гигиеной, из-за чего у ребенка появились инфицированные опрелости, а также развился тяжелый дерматит.

Вместо грудного молока или специальной молочной смеси она кормила его смесью из заменителя молока на основе растительных масел, манной крупы, риса и сахара в сочетании со спиртными напитками. Из-за этого у ребенка началась задержка развития внутренних органов.

Правоохранители также выяснили, что обвиняемая специально не оформляла ребенку свидетельство о рождении и страховку, так как боялась, что ее могут лишить родительских прав из-за плохого ухода. На учете в поликлинике ребенок не состоял и никогда не осматривался. При этом медицинская экспертиза признала 21-летнюю девушку абсолютно здоровой и вменяемой.

В результате хабаровчанке предъявили обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего ребенка» и 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ее арестовали — следствие проводит проверку по данному факту.