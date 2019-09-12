Три дня под замком: сосед изнасиловал и убил школьника

Жителя Железногорска приговорили к 23 годам колонии строгого режима за похищение, изнасилование и убийство семилетнего мальчика. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Реклама

По версии следствия, 23 октября 2018 года ученик возвращался из школы. В лифте его дома с ним ехал 39-летний Виталий Пащевский. Он предложил ребенку зайти к нему в квартиру, так как хотел показать «нечто интересное», пишет «Life».

Вскоре родители заметили пропажу ребенка — они обратились в полицию. Правоохранители сразу организовали его поиски — искали в городе и лесополосе, а также отправили ориентировки в другие районы и области. В поисковой операции приняли участие порядка 3 000 человек.

Просмотрев камеры видеонаблюдения, следователи установили, что ребенок не выходил из подъезда после возвращения из школы. Правоохранители начали обходить все квартиры. Когда они дошли до жилья Пащевского, он им открыл, однако внутрь не пустил. Запрет он аргументировал отсутствием ордера на обыск.

В результате мужчину поставили на заметку. 30 октября 2019 года его все же задержали — следователи вошли в его жилище и обнаружили там засохшие пятна крови. Как сообщили в региональном Следкоме, в ходе допроса преступник признался в содеянном и хладнокровно рассказал правоохранителям о том, как насиловал и убивал мальчика. Также он указал на место, где спрятал тело ребенка.

Выяснилось, что первые дни он не применял к жертве насильственных действий. Однако спустя два дня — 25 октября 2018 года — Пащевский изнасиловал ребенка и убил его ударом ножа в голову. Затем злоумышленник отвез тело в село Трояново, где располагалась его дача. Пащевский спрятал труп за домом, закидав его листьями и травой.

В день, когда решался вопрос о мере пресечения для Пащевского, на него надели бронежилет. Следователи опасались, что кто-то из местных жителей может выстрелить в обвиняемого, когда его будут вести в здание суда.

Между тем, как пишет «Life», Пащевский был обычным мужчиной, который работал электриком на горно-обогатительном комбинате. Известно, что он никогда не был женат — детей также нет. Долгое время злоумышленник проживал со своей матерью. Отношения между ними были натянутыми — она обвиняла сына в том, что он ничем не занимается, а только сидит в компьютере. Однако весной 2018 года пенсионерка скончалась — Пащевский стал жить один.

Еще один приговор педофилу был вынесен 20 июня 2019 года. Тогда в Самаре за убийство и изнасилование семилетней девочки был осужден 23-летний местный житель Николай Захаров. Как сообщали в региональном Следственном комитете, ребенок пропал вечером 20 июля 2018 года. Девочка ушла гулять вместе со старшим братом, однако внезапно пропала из его поля зрения. На протяжении ночи ее поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры «Лизы Алерт».

Найти ее удалось только на следующий день утром — тело ребенка лежало в кустах на заброшенном стадионе. Прибывшие на место врачи зафиксировали у нее признаки удушения и травму головы. «Девочку изнасиловали, в том числе с использованием палки, и задушили», — цитировал сайт kp.ru слова источника, близкого к следствию.

По факту обнаружения тела следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Чтобы найти убийцу, правоохранители в течение трех суток опрашивали жильцов дома, а также работников близлежащих автостоянок и торговых центров. Были изъяты видеозаписи с 20 камер наружного наблюдения.

Вскоре следователи вышли на Захарова — его вину подтвердили и проведенные следствием экспертизы. В частности с тела ребенка были сняты образцы ДНК насильника — они совпали с результатами тестов Захарова. В ходе допросов мужчина полностью признал вину и подробно рассказал о случившемся.