Решила продать машину: как тело сибирячки оказалось в овраге

Суд Кемеровской области рассмотрит дело двух жителей города Бердска Новосибирской области — они обвиняются в убийстве 34-летней местной жительницы, которая без вести пропала в январе 2019 года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

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По данным ведомства, женщина пропала после попытки продать свой автомобиль марки «Peugeot». 11 января 2019 года она одна с полным комплектом документов на транспортное средство поехала на встречу с двумя потенциальными покупателями. На улице 1-й Ельцовской, расположенной в Бердске, мужчины попросили ее провести тест-драйв.

«Женщина разрешила одному из обвиняемых сесть за руль, а сама села на переднее пассажирское сиденье», — рассказали порталу NGS.ru в прокуратуре Новосибирской области.

После этого, по версии следствия, обвиняемые задушили 34-летнюю женщину самодельной удавкой, сняли с нее все украшения и погрузили ее тело в багажник. На автомобиле они отвезли труп в соседнюю Кемеровскую область.

Первые сообщения о пропаже бердчанки появились в соцсетях в тот же день, когда она пропала. К вечеру 12 января в поисках сибирячки участвовало более 200 добровольцев — параллельно было возбуждено уголовное дело. «Я не знаю, почему она вообще поехала, она всегда дома машины показывала. Всегда она говорила: «Я никуда не поеду — приезжайте, смотрите», — рассказывал NGS.ru супруг погибшей.

Он отметил, что незадолго до пропажи они созванивались с женой — тогда женщина заявила, что после продажи автомобиля отправится в гости к сестре. Двоих детей она оставила дома. «Уехала, прошел час. Я ей пишу — сообщения не доставляются. Звоню — телефон выключен. Я позвонил дочери, которая мне сказала, что жены до сих пор нет. Прошло семь часов. Написали заявление в полицию, его приняли», — пояснил муж сибирячки. Как подчеркнул мужчина, они с супругой занимались перепродажей автомобилей. Он гнал их со всех регионов, а она продавала.

Ночью в воскресенье, 13 января, тело Ирины было найдено в Кемеровской области. Муж сразу предоставил имена двух последних покупателей, поэтому силовики быстро задержали подозреваемых в расправе. Как выяснилось, похищенный автомобиль обвиняемые успели продать за 155 тыс. рублей. В результате предполагаемым злоумышленникам предъявили обвинения по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство», по части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой», а также по части 2 статьи 325 УК РФ «Похищение документов».

Между тем это уже не первый случай пропажи автоледи в Сибири. С 6 сентября в Новосибирске разыскивают 36-летнюю местную жительницу.

По данным местных СМИ, она уехала на своем автомобиле марки «Mazda Demio», чтобы приобрести новое транспортное средство, однако домой не вернулась. Родственники женщины обратились в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении.

Одна из знакомых пропавшей рассказала NGS.ru, что сибирячка зарабатывала в интернете и никогда не жаловалась на нехватку денег. Жила она с мужем и детьми. «Что-то случилось, видимо. Она человек неконфликтный, человек широкой души. Всегда поддержит и поможет. Умела слушать, слышать и прощать», — пояснила приятельница.

Между тем спустя несколько дней на парковке местного торгового центра, всего в километре от дома пропавшей, был найден ее автомобиль. Следователи считают, что девушка приехала к ТЦ, чтобы совершить покупки. После этого она отправилась на встречу с продавцами автомобиля, который она хотела приобрести — для того, чтобы добраться до места встречи, она вызвала себе такси с помощью приложения. В телефоне было указано, что конечный пункт поездки — на левом берегу Новосибирска. Там же в последний раз был зафиксирован сигнал мобильного телефона сибирячки.

На данный момент поиски женщины продолжаются. По факту ее пропажи возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Это расширяет полномочия правоохранительных органов в ходе поисковой операции.