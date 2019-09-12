Обгоревшие трупы: москвич убил отца и бабушку

Суд приговорил москвича к 17,5 года колонии строгого режима за убийство своего отца и бабушки. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

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Как установил суд, преступление было совершено 5 мая 2018 года в одной из квартир на улице Чертановской. Тогда между злоумышленником, его отцом и бабушкой возник конфликт, в результате которого мужчина схватил нож и зарезал обоих.

После этого москвич расчленил тела жертв и на автомобиле «ВАЗ 2109» вывез их в Битцевский лесопарк. Там он собрал покрышки, уложил на них останки и поджег их. Утром 6 мая на задымление от горящих покрышек приехали сотрудники МЧС — они и нашли обгоревшие трупы.

Следователи изучили записи с уличных камер видеонаблюдения, пробили номер автомобиля, на котором скрылся злоумышленник — так им вскоре удалось установить местонахождение 24-летнего злоумышленника. На допросе мужчина дал признательные показания.

Однако соседи осужденного не верят, что он пошел на преступление из-за личной неприязни. Они рассказывают, что к убийству его подтолкнула жена, которая якобы была ведьмой. Также знакомые москвича сообщили телеканалу РЕН ТВ, что он всегда был хорошим парнем, однако после встречи с супругой, которая старше его на 20 лет, сильно изменился.

Соседи убийцы отметили, что в день преступления они слышали шорохи и звуки, похожие на удары топора. По их словам, мужчина расправился с родственниками не без помощи его новой супруги, которая за короткий срок брака получила долю в квартире убитой пенсионерки.

Ранее еще один приговор был вынесен в отношении 55-летнего Олега Горянского и 38-летнего Артема Жидика из Челябинска — они получили 18 и 12 лет за убийство, совершенное в ночь с 3 на 4 января 2018 года. Тогда, по данным сайта kp.ru, злоумышленники в компании друзей распивали алкогольные напитки в квартире.

Вскоре между хозяином и гостем произошел конфликт, который перерос в потасовку. В итоге Горянский схватил сковородку и нанес несколько ударов своей жертве, после чего совершил то же самое со вторым гостем. От полученных травм оба мужчины скончались на месте. Подсудимые инкриминируемую им вину не признали.

Еще один приговор суд вынес жителю Чебоксар — он получил 15 лет колонии особого режима за убийство своей супруги. Как сообщали в Следственном комитете по Чувашской Республике, 9 сентября 2018 года местный житель сообщил в правоохранительные органы об исчезновении своей 37-летней дочери. Полиция просмотрела камеры видеонаблюдения во дворе дома, где проживала пропавшая. Выяснилось, что человек, похожий на супруга убитой, вышел из подъезда с большой сумкой.

В результате следствие установило, что пьяный чебоксарец в ходе ссоры накинул жене на шею бельевую веревку и задушил. После этого он поместил тело в дорожный чемодан, отвез его на такси до автомобильного кольца в районе Чебоксарского залива, а затем отнес до лесопосадки и закопал.

После этого мужчина забрал золотые украшения, сотовый телефон и паспорт жены. Общая сумма украденного превысила 480 тыс. рублей. Вскоре злоумышленника задержали — его доставили в отделение полиции, где он признался в убийстве жены и указал место, где спрятал тело. Позже выяснилось, что в 1998 году мужчина уже был приговорен к 14 годам лишения свободы за убийство двух человек — в том числе женщины, которых задушил.

11 июля 2019 года суд вынес ему новый приговор — его признали виновным по статьям 158 УК РФ «Кража», 325 УК РФ «Похищение паспорта» и 105 УК РФ «Убийство». «Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на срок 2 года. <…> Приговором суда в пользу каждого из родителей убитой и ее детей с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей», — отмечалось в заявлении СК.

Тем не менее родственники убитых остались недовольны приговором. «С нашей точки зрения, в действиях осужденного был корыстный мотив. Также мы требовали, чтобы дело рассматривалось по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство с особой жестокостью», — пояснял их юрист ТАСС.