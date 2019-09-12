«Смеется нам в лицо»: ученика выгоняют из школы за прическу

Красноярские правоохранители проводят доследственную проверку конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону. Завуч и директор школы обратили внимание на неподобающую, по их мнению, прическу ученика 4-ого класса.

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Как рассказали родители мальчика журналистам, их сын увлекается футболом, его любимый игрок — шведский футболист Златан Ибрагимович, нападающий клуба «Лос-Анджелес Гэлакси». Школьник носит такую же прическу, как и спортсмен, — бритые виски и обесцвеченные волосы, завязанные в хвостик.

В начале этого учебного года директор и завуч попросили мальчика сменить прическу на классическую, поскольку его внешний вид якобы не соответствует уставу школы. По словам родителей, им заявили, что сына придется перевести на домашнее обучение, если тот не выполнит требования администрации школы.

В частности, родители отметили, что директор и завуч упоминали сексуальные меньшинства и «гитлерюгенд».

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства инцидента, опрашивают самого мальчика, его родителей, учителя и директора школы.

«Следователям предстоит установить правомерность требований представителей школьной администрации, а также рассмотреть вопрос о возможном превышении должностных полномочий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.

Родители школьника обратились в прокуратуру Сосновоборска с просьбой проверить действия директора школы, которая, согласно их утверждению, разрешила журналистам взять у мальчика интервью и сфотографировать его без ведома родителей.

Как выяснилось, ребенок уже год ходит с такой прической, и раньше она не вызывала вопросов о учителей и администрации учебного заведения. Руководство школы Сосновоборска пояснило, что в начале этого учебного года в заведении вступили в силу новые требования к внешнему виду учеников, в которых есть пункт о запрете экстравагантных стрижек или ярко окрашенных волос.

При этом представители администрации опровергли информацию о том, что грозили отстранить школьника от занятий, поскольку это противоречит закону об образовании.

«Со всех сторон сразу кинулись, как будто запахло каким-то жареным. Но жареного, на самом деле, никакого не было. У нас принята для всех единая форма, да? Принята для всех, даже прописана. Ну, прическа классическая, так, пожалуйста, ну вы же должны понимать, что если прийти вот так, то все другие родители будут показывать пальцем и говорить: «А почему ему можно, а мне нельзя?» Соответственно, у ребенка спрашиваем, один день, другой день, третий день: «Когда ты себя приведешь в порядок?» Он смеется мне в лицо. То есть никакой реакции нет. Я говорю: «Давай так. Завтра, если ты будешь опять вот так же себя вести, будем разбираться с родителями», — сказала директор школы в беседе с kp.ru.

Пользователи соцсетей уже придумали хэштег в поддержку школьника — #ProkhorNeedsYourHelp — с которым они обратились к футболисту к Златану Ибрагимовичу с просьбой поддержать ученика. Сам спортсмен пока никак не отреагировал на историю.

За ученика уже вступилось Министерство образования края, которое направило в школу предостережение с требованием пересмотреть положение о школьной форме и внешнем виде учащихся. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

«Также школа не имеет права настаивать на том, чтобы мальчика перевели на домашнее обучение или отстранили от учебных занятий», — отметили там.

Кроме того, министр образования региона Светлана Маковская встретилась с родителями мальчика и извинилась за действия администрации школы. По словам чиновницы, нестандартная прическа — это личное дело ученика. Школа имеет право установить единые рекомендации к одежде обучающихся, чтобы она соответствовала общепринятым в обществе нормам делового стиля, и не более того.

В настоящее время основным документом, который регламентирует внешний вид учащихся российских школ, является закон «Об образовании». В нем четко прописано, что учебные заведения не могут ограничивать учащихся в праве иметь неформальный внешний вид. Все локальные акты, которые устанавливают конкретные ограничения для школьников, носят рекомендательный характер.

Осенью прошлого года похожий скандал из-за прически разгорелся в пермской гимназии. Администрация учебного заведения отстранила от занятий ученицу, покрасившую волосы в розовый цвет и пришедшую на занятия в одежде без эмблемы гимназии. Родители девочки написали заявление в правоохранительные органы. В результате суд оштрафовал гимназию и ее руководителя на 50 и 30 тыс. руб. соответственно.

После этого инцидента в Перми разработали методическое пособие для школ, в котором отмечалось, что образовательные учреждения не могут устанавливать обязательные требования к внешнему виду учащихся.

Также были составлены формулировки, которые нельзя включать в локальные нормативные акты образовательных учреждений, среди них: «запрещается окрашивание волос в яркие, неестественные цвета, экстравагантные стрижки и прически», «запрещены декоративный маникюр, декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы), вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов» и так далее.