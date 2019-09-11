Хищений не было? Как развалилось дело «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы постановил вернуть материалы уголовного дела «Седьмой студии» в прокуратуру для исправления ошибок в обвинительном заключении. В обвинении говорится о том, что фигуранты дела договорились представлять неверные сведения в Минкультуры и присваивать деньги, распоряжаясь ими по своему усмотрению.

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В то же время документ не содержит сведений о том, какие именно мероприятия в рамках проекта «Платформы» не состоялись и в чем выразились противоправные действия обвиняемых, отметила судья Ирина Аккуратова, аргументируя свое решение. Кроме того, неизвестно, какие именно преступные действия, якобы совершенные на протяжении 2011-2014 годов, вменяются Малобродскому, подчеркнула она.

Помимо решения о возврате дела Аккуратова объявила также об отмене меры пресечения для обвиняемых. Напомним, с апреля этого года они находились под подпиской о невыезде.

«На основании изложенного уголовное дело вернуть генеральному прокурору, меру пресечения отменить», — заявила Аккуратова.

Постановление может быть обжаловано в Московском городском суде. Судья выступила с предложением вернуть материалы дела «Седьмой студии» в прокуратуру на заседании утром 11 сентября. Предложение поддержала сторона защиты. Так, адвокат гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина отметил, что он уже ходатайствовал о возврате дела на предварительном заседании.

«Следствие ошибочно сделало вывод о том, что обналичивание денег — это хищение», — пояснил юрист Юрий Лысенко.

В свою очередь адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов призвал прокурора вовсе отказаться от обвинения на данной стадии рассмотрения дела. Единственным фигурнатом, кто не поддержал предложение о возврате дела в прокуратуру, стал генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский. По его мнению, такая мера является «нецелесообразной и непродуктивной», поскольку это лишь задержит судебный процесс. Он призвал довести дело до логического конца в суде и вынести оправдательный приговор.

Представители Минкульта не стали возражать против предложения судьи. В свою очередь прокурор Олег Лавров заявил, что суд «не привел никаких аргументов в пользу такого решения». Предъявленное подсудимым обвинение прокурор назвал законным и обоснованным и не увидел в нем противоречий.

«Если же основанием были результаты повторной комплексной экспертизы, то сторона обвинения планировала дать ей свою оценку и вызвать на допрос проводивших ее экспертов», — отметил Лавров.

Возврат дела в прокуратуру не является выгодным и для стороны защиты, считает прокурор, поскольку это лишит адвокатов возможности оценить экспертизу, вызвать экспертов и прочее. «Даже вопрос, который уважаемый суд поставил на обсуждение, преждевременный», — подчеркнул он.

Возврат материалов в прокуратуру означает, что в деле имеются существенные недостатки, отмечает бывший судья Евгений Тарло. По его словам, такая ситуация является крайне редкой и свидетельствует о том, что «судья поставлена в сложное положение».

«Что будет в результате? Прокуратура может сама прекратить дело, прокуратура может исправить те недочеты, которые были и направить. Поэтому если строго формально, это ничего не означает. Это означает, что нужно просто более глубоко проверить дело и материалов недостаточно для того, чтобы выносить тот или другой приговор. Но с точки зрения существующей практики, это означает много и означает то, что дело разваливается», — пояснил юрист в беседе с НСН.

Напомним, что фигурантами дела «Седьмой студии» являются четыре человека.

По версии следствия. в 2011-2014 годах они похитили более 133 млн руб. из федерального бюджета, которые были выделены Минкультом на реализацию проекта по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». Подсудимые свою вину не признают.

Сторона защиты отмечает, что результаты повторной экспертизы, которые стали известны в середине августа, привели к «развалу позиции обвинения». Серебренников и его команда при реализации проекта «Платформа» сэкономили более 80 млн рублей из бюджета, отметил адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.

«Эксперты установили, что Серебренников потратил на проект 216 млн руб., тогда как рыночная стоимость проекта составляет 260 млн руб. без учета налогов. Таким образом, эксперты установили, что Серебренников не украл у государства, а сэкономил для государства», – подчеркнул юрист.

В ходе исследования эксперты не смогли установить стоимость проекта «Платформа» в связи с отсутствием документов о финансово-хозяйственной деятельности, а также включением в документы недостоверных данных. Также не представляется возможным определить, имели ли место не связанные с «Платформой» расходы.

Тем не менее в заключении экспертизы говорится, что общая сумма затрат для осуществления проекта «Платформа» в 2011–2014 годах равна 260 млн рублей без учета налогов. Сумма затрат без налогов, необходимая для осуществления подобного проекта в 2011–2014 годах, «превышает сумму, выделенную министерством культуры», сообщается в документе.