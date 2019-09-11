На бабьем лете ставим точку: осенняя погода идет в Москву

В ближайшие дни тепло покинет столицу — уже в пятницу, 13 сентября, в Москву придет резкое похолодание, которое будет сопровождаться проливными дождями. Об этом сообщили центре «Фобос».

«В выходные мы будем перенесены из жаркого июля в настоящий дождливый, ветреный сентябрь. В субботу ночью ожидается +9...+14°C, днем не выше +12...+17°C, а в воскресенье еще похолодает, под утро ожидается +5...+10°C а днем +11...+16°C это даже прохладнее, чем положено по норме. На бабьем лете можно будет поставить точку», — рассказал синоптик Евгений Тишковец РИА «Новости».

Ранее метеорологи предупреждали, что в сентябре в столице ожидается три волны бабьего лета. По данным «Фобоса», погода в октябре останется в пределах нормы — ожидается «золотая осень» и отсутствие осадков. Кроме того, в некоторые дни столбики термометров поднимутся до +18°C.

Реклама

Что касается ноября, то в середине этого месяца москвичам прогнозируют частые дожди, а также мокрый снег. В последних числах погода будет морозной и снежной — температура опустится до -10°C.

Между тем в Сибири уже настигло масштабное арктическое вторжение. Первыми его мощь на себе прочувствовали жители Крайнего Севера. Еще в воскресенье в Норильске было не по сезону тепло: +20°C, однако уже во вторник температура опустилась до +6°C. Тогда же в городе выпал первый снег.

«Для этого времени это не удивительно и не катаклизм. Но он сопровождается сильным ветром, а метель — это редкое для данного времени явление, сезон метелей обычно начинается позднее», — сообщили ТАСС в Таймырском центре метеорологии и мониторинга окружающей среды.

Кроме того, к утру четверга температуры ниже нуля ожидаются в Томске и Красноярске. На фоне такого прогноза во втором городе даже решили раньше обычного начать отопительный сезон. В прошедшие выходные воздух там прогрелся до +19°C. Однако уже в четверг, 12 сентября, метеорологи ожидают резкое похолодание — днем прогнозируется до +8…+10°C, а в пятницу кратковременные осадки буду преобразовываться в снег.

Похолодало и на севере Якутии — даже по меркам сурового климата Заполярья зима пришла в регион слишком рано. Причиной такого резкого похолодания стало вторжение ледяного воздуха из акватории Карского моря. По прогнозам центра «Фобос», дожди в этой местности постепенно будут переходить в снег.

Южнее Заполярья в ближайшие дни прогнозируются сильные ливни — местами в верховьях Оби и Енисея, а также в Прибайкалье интенсивность осадков превысит 10 мм за сутки.

Значительная часть Зауралья также окажется во власти заморозков. В ночь на 11 сентября отрицательные ночные температуры уже отмечались на Ямале, Таймыре и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Между тем синоптики также рассказали, какая зима ожидает москвичей. По их словам, она будет по-европейски комфортной — без сильных морозов. Среднесуточная температура в Москве и Подмосковье опустится ниже нуля только к концу декабря.

«Долгосрочные прогнозы говорят о том, что зима предстоящего сезона будет достаточно теплой и влажной, особенно январь-февраль», — отмечали в «Фобосе».

При этом все регионы России, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и других городов центральной части страны, ждет холодная зима 2019-2020 года. Самые сильные и продолжительные морозы, во время которых столбики термометров опустятся ниже -25...-35°C, прогнозируются на полуострове Камчатка, а также в Республике Сахе, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономном округах, а также в Магаданской области, Алтайском крае, Красноярском крае, Республике Коми, Пермском крае и Забайкалье

Тем временем в южных регионах России — таких, как республика Адыгея, Крым, Ростовская область и Краснодарский край — погода будет умеренно мягкой. Температура воздуха не опустится ниже -9°C. По данным синоптиков, на большей части территории страны периоды морозов будут кратковременными — вслед за ними сразу будет следовать потепление.