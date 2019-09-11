Алкоголь и жара: почему россияне стали чаще умирать в Турции

В текущем туристическом сезоне россияне стали чаще умирать и получать травмы во время отдыха в Турции, сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

По его словам, за несколько месяцев в стране скончались 88 россиян. Кроме того, зафиксировано около 40 фактов медицинской эвакуации. Рост числа несчастных случаев связан с тем, что россияне стали чаще посещать Турцию, пояснил дипломат.

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«Нынешний сезон, который еще не закончился, к сожалению, оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции», — отметил Ерхов.

В прошлом году в стране отдохнули около 6 млн россиян, количество туристов-соотечественников в 2019 году пока не подсчитано, однако посол утверждает, что ожидается рост этого показателя.

Дипломат рассказал, что чаще всего на турецких курортах умирают пожилые туристы, у которых в условиях жары и высокой влажности обостряются сердечно-сосудистые заболевания. В жарких и душных условиях, при высокой влажности у них повышается риск инфарктов и инсультов.

В последнее время участились случаи смертельных ДТП с автобусами и пешеходами, отметил Ерхов. Он посоветовал россиянам не только соблюдать правила дорожного движения во время отдыха, но и пользоваться для трансфера и экскурсий транспортом только проверенных, сертифицированных туркомпаний, «избегать сомнительных, пусть и недорогих, предложений».

Еще одной распространенной причиной несчастных случаев с россиянами становится несоблюдение элементарных норм безопасности в состоянии алкогольного опьянения. «Кстати, мало кто знает, что употребление спиртных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев, и, соответственно, финансовые расходы ложатся на самих пострадавших и их близких», — предупредил Ерхов.

Руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров (АТОР) России Надежда Ефремова рассказала «Газете.Ru», что медицинская страховка является обязательным условием въезда почти во все страны мира и ей не стоит пренебрегать. При выборе этого документа турист должен учитывать такие факторы, как собственные планы за рубежом (пассивный отдых, занятия спортом, участия в профессиональных спортивных или экстремальных соревнованиях), возраст и наличие заболеваний.

«Мы рекомендуем туристам до оплаты ознакомиться с правилами страхования и принять решение, подходит ли такой полис, и если нет, оформить его в другой страховой компании, которая предлагает более подходящие условия», — пояснила эксперт.

Что касается исключения из страховых случаев, то каждая компания сама определяет их перечень в зависимости от конкретного договора. В список нестраховых случаев может входить состояние алкогольного опьянения, хронические заболевания и беременность. При этом состояние наркотического опьянения признается нестраховым случаем абсолютно всеми компаниями, отметила Ефремова.

Самыми громкими несчастными случаями с российскими туристами в Турции стала гибель нескольких девушек в бассейнах при отелях. 4 сентября Следственный комитет по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело по факту гибели пятилетней россиянки, которая утонула в бассейне отеля Maya World Beach в курортной зоне Окурджалар.

По словам ее матери, никто не заметил, в какой момент девочка скрылась под водой и больше не вынырнула — во время купания ребенка взрослые следили за игрой в волейбол мужчин в бассейне. «Пошли искать вокруг бассейна, но она ушла к горке без спасательного круга. Не знаю, как она упала, да и никто ничего не видел», — рассказала мать погибшей.

Женщина утверждает, что камер наблюдения в отеле не было, а рядом с бассейном не дежурили сотрудники больницы или спасатели. Девочку госпитализировали, однако врачам не удалось ее спасти. Российские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

3 сентября стало известно, что в московском НИИ скорой помощи им. Склифосовского скончалась 19-летняя студентка. В больницу ее доставили 30 августа из турецкого аквапарка Sealanya Sea Park. Девушка плавала в бассейне с экзотическими рыбами в маске с трубкой. Во время купания она начала захлебываться и тонуть, однако очевидцы происшествия не сразу поняли, что ей нужна помощь.

Когда родители и сотрудники парка вытащили ее, россиянка уже потеряла сознание и так и не пришла в себя. На протяжении двух недель она находилась в коме. В последние дни врачи оценивали состояние пациентки как критическое.

18 августа в бассейне в городе Бодруме пострадала 12-летняя россиянка — ее руку засосало в трубу бассейна. Несколько мужчин не смогли освободить девочку, она провела под водой около пяти минут. Даже когда насос был остановлен, россиянку вытащили из воды с куском обшивки бассейна на руке. Пострадавшая впала в кому — в Турцию для оказания помощи выехали петербургские врачи. Несмотря на усилия врачей, сердце девочки остановилось 28 августа. 1 сентября тело погибшей доставили на родину в Санкт-Петербург.