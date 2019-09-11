«Пугачевские казематы»: заключенных поместили в непригодных камерах

В Бутырской тюрьме Москвы (СИЗО-2) заключенных содержали в непригодных для жизни помещениях. Об этом сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников, передает сайт kp.ru.

«Условия просто жуткие — крошечное помещение не больше четырех метров квадратных, туалет — дырка в полу прямо по центру комнаты, около двухъярусной кровати», – рассказал он.

По словам Мельникова, заключенных-«первоходов», незнакомых с законными условиями содержания, отправили в камеры башен тюремного замка. Темницу построили еще в XVIII веке, в одном из казематов находился в заключении предводитель крестьянского бунта Емельян Пугачев.

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Согласно официальным данным, в этих помещениях находились склады, и люди там не содержались. Однако в ОНК поступила жалоба, согласно которой заключенных отправили в старые камеры вопреки всем правилам, отмечает ФАН.

Кроме того, что казематы очень маленькие, там постоянно течет вода из трубы, «крошечное» окно и попасть туда можно только по «крутой чугунной лестнице». На стенах члены ОНК заметили грибок и плесень.

Они предложили руководству «Бутырки» закрыть эти казематы, нарушающие все нормы и правила. «Больше они ничего не могут сделать для несчастных узников камер пугачевских времен», – говорится в статье.

Бутырский следственный изолятор был построен еще во времена русской императрицы Екатерины II. Поначалу на его месте находился одноименный хутор, в котором квартировал Бутырский гусарский полк. При казармах был острог, на месте которого в 1784 году было решено возвести тюремный замок. Почти в первозданном виде Бутырка дошла и до наших дней.

Темницу спроектировал известный архитектор Матвей Казаков, он же выступил автором проекта Покровского храма в центре тюремного комплекса. Каждый год через Бутырку проходили порядка 30 тыс. узников.

Там действовали различные мастерские — среди них столярная, переплетная, сапожная и портняжная. Кроме того, узники занимались изготовлением венских стульев и выжигали по дереву. При тюрьме организовали Сергиево-Елисаветинский приют для жен и детей, по доброй воле следовавших за ссыльными мужьями в Сибирь.

При царе заключенным позволялись различные вольности — арестанты могли купить вскладчину самовар на несколько ведер и пить вместе чай. Однажды заключенные революционеры получили с воли тексты Карла Маркса на русском и немецком языках.

В 1908 году в Бутырке выступал знаменитый американский иллюзионист Гарри Гудини. За 28 минут он сумел освободиться из специального транспортного ящика, в котором арестантов перевозили из Москвы в Сибирь, что вызвало у заключенных «неимоверное ликование».

В том же году в Бутырской тюрьме учредили каторжное отделение — там содержались в том числе политические заключенные: будущий лидер анархистов Нестор Махно, будущий глава ЧК Феликс Дзержинский. После Февральской революции 1917 года все заключенные Бутырки были освобождены. После Октябрьской революции ее использовали как следственную и пересыльную тюрьму.

В 1922 году церковь при тюрьме закрыли, а помещение храма приспособили под пересыльные камеры. В одной из них в своё время сидел писатель Александр Солженицын. Впоследствии он вспоминал, что там были самые тяжелые для арестантов условия.

Во времена сталинских репрессий в Бутырском застенке в камерах, рассчитанных на пару десятков заключенных, могли содержаться до 170 человек. Тысячи арестантов были расстреляны во дворе тюрьмы.

Впоследствии Бутырка стала крупнейшим следственным изолятором Москвы. В тюрьме 434 камеры, из которых 101 — общие камеры площадью около 70 кв. метров.

В декабре глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов предложил преобразовать московский следственный изолятор «Бутырка» в центр досуга — по образцу бывшей тюрьмы на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Как сообщает НСН, в Петербурге на месте казематов теперь. работают ярмарки и кафе, открыта историческая часть — каждый посетитель может побывать в любой камере.