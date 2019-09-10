Роковой матч: как ворота погубили 14-летнего футболиста

В городе Ивдель Свердловской области 14-летний мальчик погиб после того, как его придавило футбольными воротами. Об этом сообщат региональное управление Следственного комитета.

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Трагедия произошла 9 сентября на территории местного стадиона. «Во время игры с мячом он стоял в воротах, подпрыгнул, ухватился руками за верхнюю перекладину и стал раскачиваться из стороны в сторону, в результате сооружение опрокинулось и придавило мальчика», — пояснили в ведомстве.

В результате восьмиклассник получил черепно-мозговую травму, от которой впоследствии скончался. «Для определения точной причины смерти несовершеннолетнего проводится судебно-медицинская экспертиза», — уточнили в Следкоме.

По факту трагедии правоохранителями было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Также следователи организовали проверку в отношении семьи мальчика. Прокуратура Свердловской области в свою очередь проверит организацию, которая ответственна за эксплуатацию стадиона.

Раннее 10-летний мальчик погиб после того, как на него упала мраморная плита. Трагедия произошла 1 сентября рядом с Дворцом Культуры в Самаре. По факту случившегося местные ведомства уже начали проверку, сообщало РИА «Новости».

По данным следствия, ребенок играл рядом со старым зданием и решил забраться на колонну. Однако, чтобы не потерять равновесие и не упасть, он схватился руками за мраморную плиту на фасаде здания — та не выдержала веса мальчика и отвалилась.

«Я выбежал на улицу и увидел его, лежащего на земле, свернулся калачиком. Плита, которая накрыла ребенка, была раза в два тяжелее его самого. Рядом была лужа крови. Все наперебой звонили в скорую, звали маму мальчика», — рассказывал очевидец ЧП порталу «Самара онлайн».

В результате удара плиты школьник получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. «Реакцию матери передать невозможно, да и нужно ли? Я сам до сих пор опустошен. Тяжело прийти в себя», — отмечал свидетель.

Как сообщили ТАСС в администрации Самары, организацией похорон погибшего занялись местные чиновники. После инцидента в Доме Культуры сотрудники Следственного комитета по Кировскому району Самарской области возбудили уголовное дело.

В начале июля 2019 года похожее ЧП произошло в Архангельской области — там ребенка придавило футбольными воротами на детской площадке. Как сообщали в Следственном управлении СКР по региону, в день трагедии на площадке играли двое детей — они хватались за верхнюю перекладину ворот и раскачивались. В результате конструкция не выдержала и упала на одного из школьников. Удар пришелся в область грудной клетки — он оказался несовместимым с жизнью.

После случившегося ребенка срочно госпитализировали, однако несмотря на старания врачей он вскоре скончался. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее еще одна трагедия произошла в городе Зеленограде. Там 9 августа 2019 года 18-летний первокурсник одного из московских университетов погиб вовремя футбольного матча. «Несколько молодых людей, жители окрестных домов, перелезли через забор и начали играть в футбол. В какой-то момент парень зацепился руками на перекладине футбольных ворот и повис.

По всей видимости, ворота были не очень хорошо закреплены. Под весом молодого человека они начали заваливаться. Юный футболист упал на площадку, а ворота — на него», — рассказывал сайту kp.ru источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, юноша получил удар по голове металлическим каркасом ворот. Друзья пытались привести его в чувство, однако тот скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.

«Это частная территория, находится на балансе организации «Элион спорт». Стадион не является городским объектом, на нем не проводятся городские мероприятия», — отмечал глава префект Зеленограда Анатолий Смирнов. По факту ЧП правоохранители возбудили уголовное дело.