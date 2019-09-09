«Был голодный»: напавший на Памфилову признался во всем

Подозреваемому в нападении на минувшей неделе на председателя ЦИК России Эллу Памфилову избрали меру пресечения — об этом сообщает РИА «Новости». Басманный суд Москвы отправил Бахыта Карабалаева под арест до 6 ноября.

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В ходе допросов в Следственном комитете мужчина полностью признал свою вину. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следователей, 36-летний злоумышленник не собирался нападать именно на жилище Памфиловой — он выбрал ее дом случайно, так как здание стояло недалеко от места его ночлега. При этом он ничего не знал о хозяевах.

«В настоящее время следствием назначены необходимые экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Выясняется происхождение устройства, которое нападавший применил в отношении потерпевшей», — сообщили в ведомстве.

Следователи уже предъявили Карабалаеву обвинение по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с проникновением в жилище». В соответствии со статьей ему грозит до 12 лет колонии.

Сама пострадавшая, председатель ЦИК Элла Памфилова, заявила журналистам, что была готова накормить нападавшего и даже помочь ему с работой, если бы он просто ее попросил.

«Конечно, я испытала шок, но спустя время могу сказать, что если бы он просто пришел, когда я была дома, позвонил бы в дверь, если он такой был голодный… Человека-то накормить вообще никаких проблем нет. Более того, может работу бы какую-нибудь предложила, может где-то подмел бы», — высказалась Памфилова. Она добавила, что сейчас уже может смотреть на ситуацию с юмором.

Нападение на главу ЦИК произошло в ночь на пятницу, 6 сентября, в подмосковной Истре: около 01.30 неизвестный проник в дом Эллы Памфиловой и стал бить ее электрошокером.

«Физическая боль — это не так страшно, но для меня это шок, представьте себе, вы просыпаетесь в своем доме, и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает»,

— делилась эмоциями пострадавшая чиновница в эфире телеканала «Россия 24».

По словам женщины, она сразу оценила габариты нападавшего и его гибкость, однако решила не сдаваться: для самообороны Памфилова схватила самый тяжелый стул и стала бить им человека в маске, который в ответ наносил ей травмы электрошокером.

Как позже сообщили в пресс-службе ЦИК, в результате борьбы со злоумышленником Памфилова повредила палец руки. Позже врачи зафиксировали у нее ожог, полученный из-за многочисленных ударов элекрошокером в область живота.

«Электрошокер искрил, но не работал — тыкал в меня, из-за чего получила серьезные следы. Есть как обожженные места, так и синяки. В доме ничего не пропало — никакого ограбления не было. Может, не успел, потому что я его напугала», — отмечала глава Центризбиркома.

На следующий день после нападения в пресс-службе МВД РФ сообщили о задержании мужчины, которого подозревают в нападении на Памфилову. Правоохранители обнаружили его в лесу, расположенном в 200 метрах от поселка Истра, где случился инцидент.

Предполагаемым злоумышленником оказался 36-летний уроженец одной из республик Средней Азии Башит Карабалаев. Позже его доставили для допроса в центральный аппарат Следственного комитета.

Как сообщал телеграм-канал «112», несколько лет назад Карабалаев приехал в Россию из Казахстана на заработки. Однако устроиться на новом месте не получилось – в какой-то момент мужчина потерял работу и паспорт, после чего стал скитаться в поисках жилья и средств для проживания.

После инцидента глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов предложил предоставить Элле Памфиловой госохрану. Эту идею поддержали и в Госдуме.

«Безусловно, безопасность руководителя такого уровня, отвечающего за выборные процессы по всей России, должна быть обеспечена. Если Элла Александровна и ее коллеги из ЦИК сочтут это целесообразным, мы готовы совместно этот вопрос проработать, потому что он потребует внесения изменений в законодательство», — заявил парламентарий Александр Хинштейн.

Однако сама пострадавшая чиновница от таких мер отказалась. «Я не вижу смысла, у меня никогда не было охраны», — подчеркнула Памфилова.