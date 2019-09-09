Месть отвергнутого: карагандинец убил сына возлюбленной

В селе Бурма Шетского района Караганды в республике Казахстан задержали 23-летнего подозреваемого в похищении и убийстве ребенка своей бывшей возлюбленной. Он задержан и уже признался в совершенном преступлении, сообщает Tengrinews.kz.

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Трехлетний мальчик был похищен 5 сентября 2019 года. Как сообщили местному изданию односельчане девушки, она и Игентай Сопыжанов за несколько дней до случившегося проводили вместе время.

Однако ее мать этого не одобрила и стала выяснять у нее подробности свидания. Пострадавшая солгала ей и сказала, что злоумышленник похитил ее и удерживал силой несколько дней. После этого они пошли в полицию, где написали по данному факту заявление.

В день «похищения» Игентай встретил свою экс-возлюбленную в магазине и потребовал отозвать заявление. Между ними произошел конфликт — мужчина утверждал, что не похищал ее, а время она проводила с ним добровольно.

Девушка отказала ему, после чего, разозлившись, он вырвал из рук возлюбленной ее трехлетнего сына с криками «Ты будешь моей» и убежал. А мать ребенка вновь обратилась в полицию и написала еще одно заявление — теперь уже о похищении ребенка.

«Он шантажировал ее, требовал, чтобы она вступила с ним в отношения. Она не соглашалась. Вчера она зашла в магазин, сын был у нее на руках. Следом зашел он. Выхватил ребенка из рук на глазах у людей и убежал. Куда — неизвестно», — рассказывает тетя пропавшего мальчика Ирина.

Поначалу в поисках задействовали 200 человек, через несколько часов их число возросло до 600. «Сначала ребенка искал участковый инспектор полиции и местные полицейские, потому что на прибытие на место сотрудников из областного департамента полиции требовалось время — час-полтора», — рассказал изданию Tengrinews.kz глава департамента полиции региона.

«Мы сразу туда поехали, но мачеха рассказала, что он приходил домой без ребенка, оставил сотовый телефон и ушел», — отмечала родственница мальчика.

Вечером обезображенное тело ребенка нашли на окраине села. Спустя четыре дня подозреваемый был задержан. Односельчане считают, что он совершил преступление из мести.

По данным местных СМИ, мать ребенка и подозреваемый Игентай Сопыжанов встречались в 2014 году. Однако, как рассказали жители села Бурма Шетского района, родственники были категорически против их отношений.

«На тот момент Игентаю было 19 лет. Он не мог добиться расположения родственников девушки и в итоге пошел на тяжкое преступление — убил ее родную тетю», — рассказали соседи.

По их словами, он следил за женщиной на протяжении нескольких часов, а когда она вышла поработать в огороде, зарубил ее топором. Игентая задержали в тот же день, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области назначил ему 9 лет колонии.

Мягкий приговор он получил в силу молодого возраста, отсутствия судимостей, положительных характеристик и чистосердечного раскаяния.

«Он убил родственницу матери ребенка. Но отсидел только четыре года. В феврале вышел на свободу досрочно. Между мамой ребенка и Игентаем Сопыжановым были близкие отношения», — сообщил начальник департамента полиции.

Когда в феврале этого года убийца вышел на свободу, он позвонил подруге с предложением возобновить отношения. Но она за эти четыре года родила от другого мужчины сына, которому на момент выхода экс-возлюбленного из тюрьмы было три года.

В отношении сотрудников Службы пробации ДУИС Карагандинской области, которые поддержали просьбу о досрочном освобождении осужденного за убийство женщины Игентая Сопыжанова, начата проверка.

Как отметил глава департамента полиции Газиз Такешев, мера наказания осужденному была снижена после ходатайства последнего на основании части 2 статьи 55 УК РК. В итоге срок Игентаю Сопыжанову как несовершеннолетнему был сокращен с 9 лет лишения свободы до 6 лет и 8 месяцев. Так 23 января 2019 года постановлением Аулиекольского районного суда злоумышленник был освобожден из мест лишения свободы с заменой наказания на ограничение свободы на неотбытый срок — на 2 года 1 день.

Администрация учреждения, где отбывал наказание злоумышленник, охарактеризовала его отрицательно, так как за время отбывания наказания он имел 5 взысканий и 2-ю отрицательную степень.