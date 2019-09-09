«Никому не желала зла»: за что задушили 16-летнюю школьницу

Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту убийства 16-летней девушки в поселке Боровский. На данный момент правоохранители ведут поиски 38-летнего подозреваемого Алексея Яркова, в квартире которого обнаружили ее тело.

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Об исчезновении школьницы стало известно 2 сентября. В тот день она вышла из дома, не сообщив родителям, куда направляется — вечером близкие не смогли дозвониться до дочери.

«Дочь не поступила в вуз, и в понедельник мы собирались с ней вместе идти подавать документы в вечернюю школу. Раньше никогда никуда не уходила без предупреждения. В ночь на 3 сентября ее телефон выключен, сама она на связь с нами также не выходит»,

— рассказала мама девушки местному порталу 72.RU.

Родители подали заявление в полицию по факту пропажи подростка. На протяжении недели правоохранители, волонтеры и родственники искали девушку в поселке и окрестностях — в итоге ее обнаружили мертвой в одной из квартир многоэтажного дома на улице Ткацкий проезд. Криминалисты зафиксировали на теле подростка следы удушения — по некоторым данным, школьница также была изнасилована, но пока эта информация официально не подтверждена, пишет РЕН ТВ. «Ее не просто задушили, там лица нет. Опознали только по тому, что полфаланги нет на пальце», — цитирует двоюродного брата убитой портал 72.RU.

По неофициальной информации, сотрудники полиции обнаружили труп девушки уже с признаками разложения, так как он пролежал в доме несколько дней. В региональном МВД отметили, что тело школьницы было найдено в квартире, принадлежащей ранее судимому местному жителю Алексею Яркову – на данный момент он является главным подозреваемым в убийстве подростка, в связи с чем мужчину объявили в федеральный розыск. «Приметы подозреваемого: на вид 38–40 лет, рост 177 сантиметров, славянской внешности. Может передвигаться на автомобиле черного цвета, госномер Е 585 ХО 196», — сообщили в областной полиции.

Соседи предполагаемого злоумышленника рассказали, что в его квартиру регулярно приходят несовершеннолетние — по их словам, в день трагедии 16-летняя погибшая и подозреваемый могли вместе употреблять наркотики, передает издание «Мегатюмень».

Приятели школьницы опровергли эту информацию, подчеркнув, что она никогда не употребляла запрещенные вещества. «Она не баловалась наркотиками. Была тихой и спокойно девочкой, никому не желала зла», — сообщил друг девушки порталу 72.RU.

Другие знакомые погибшей, напротив, отметили разгульный образ жизни потерпевшей и ее регулярные встречи с мужчинами старшего возраста, передает РЕН ТВ.

Ранее в Сочи региональный СК возбудил дело по факту убийства 24-летней местной жительницы. Об этом сообщали «Кубанские новости» со ссылкой на источник в ведомстве.

Тело девушки обнаружили 30 августа под Верещагинским мостом в Хостинском районе. По прибытии на место преступления криминалисты зафиксировали у нее черепно-мозговую травму.

По словам родственников, в день трагедии сочинка возвращалась домой, где проживала со своим возлюбленным. Как правило, в позднее время она добиралась до квартиры на такси, однако 29 августа решила сэкономить деньги и пройтись пешком. Все это время, как показали записи с уличных камер видеонаблюдения, за девушкой следил неизвестный мужчина, одетый в черный спортивный костюм с капюшоном. Когда потерпевшая подошла к мосту, где не было свидетелей, злоумышленник совершил нападение. Далее, по версии следствия, он ограбил жертву. По неподтвержденным данным местных СМИ, мужчина также изнасиловал жертву. «После он сбросил девушку с 27-метрового моста и скрылся. Рядом с телом не обнаружили сумки и телефона», — пояснили в региональном СК изданию «Югополис».

Следствие пытается установить, была ли убита девушка до падения с моста или погибла в результате удара о землю. Личность жертвы установлена — это Даяна Барташевич, 24 года ей исполнилось всего месяц назад. Одна из ее подруг подчеркнула, что с сочинкой не мог расправиться кто-то из знакомых, так как она была добрым и отзывчивым человеком. «Мы около года не виделись, она была очень хорошей. Не думаю, что она могла кому-то насолить. Когда мы дружили, все было хорошо, никогда не было конфликтов, поэтому я не думаю, что это сделал кто-то из своих», — рассказала приятельница погибшей РЕН ТВ.