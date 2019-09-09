Штраф за ложный вызов: кто заплатит за «скорую помощь»

Экспертный совет при комитете Государственной думы по охране здоровья рассматривает введение ответственности за ложный вызов «скорой помощи». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Юрия Кобзева.

«Если пациент вызывает бригаду скорой просто так, то с ним надо проводить разъяснительную работу», — заявил парламентарий.

По его словам, если пациент «не понимает», то он должен будет выплатить компенсацию за ложный вызов страховой компании. Он подчеркнул, что вызов кареты «скорой помощи» не будет платным — речь лишь об ответственности за лишнюю нагрузку на медиков.

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Кобзев сообщил, что в России около половины вызовов «скорой» не являются экстренными.

«Государство потратило деньги [на ложный вызов], ведь у нас только для граждан бесплатная медицинская помощь, за нее всегда кто-то платит, а пациент не несет никакой ответственности», – возмутился депутат.

Точные сроки введения этой инициативы в российское законодательство Кобзев назвать не смог. При этом депутат напомнил, что существует административная ответственность за ложные вызовы пожарных, полиции и скорой – но «ни один мировой судья не возьмется разбирать» обоснованность вызова.

Напомним, в середине лета Госдума в третьем чтении приняла пакет законопроектов, вводящий более жесткие санкции за препятствование работе врачей. В числе инициатив – ответственность за отказ пропустить карету «скорой помощи» на дороге.

Если пациент из-за помех, созданных работе медика, серьезно пострадал, то виновнику может грозить лишение свободы на срок до двух лет. Если человек умер – то тюремный срок возрастает до четырех лет. За умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью или угрозу убийства медработника нарушителю грозит пять лет тюрьмы.

Председатель независимого профсоюза «Фельдшер.ру», врач скорой помощи Дмитрий Беляков в разговоре с НСН заявил, что закон о защите медицинских сотрудников им на самом деле вряд ли поможет.

«Этот закон никаким образом не защищает медиков. Они как были бесправными и беззащитными, так и останутся. Скажем так, если медик идет на вызов, и ему мешают оказать помощь, то этот закон будет действовать. А если медик уже закончил оказание помощи, уже уходит, тут уже его можно бить, колотить, ничего за это не будет, потому что помощь уже оказана, и никто ее не мешает оказывать», – убежден Беляков.

По мнению врача, сотрудников медслужбы нужно либо приравнять к полицейским, либо сделать отдельный закон о «скорой помощи». «Но у нас законотворцы пишут всякую лабуду, поэтому появился такой закон», – возмутился эксперт.

Как сообщает ФАН, бывший руководитель федерального Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что снизить вред от ложных вызовов может создание электронной базы пациентов.

«Думаю, что сыграть положительную роль сможет внедрение цифровых технологий, когда в базе данных «скорой помощи» — а это неотъемлемая часть сегодняшней работы — есть все данные о пациенте. И если диспетчер видит, что вызывает Иванов или Петров по такому-то адресу, то уже предполагает, что может быть, видит анамнез. Данные поступают из единой городской системы здравоохранения», – заявил экс-глава РПН.

Онищенко добавил, что «злостных хулиганов» можно заносить в черные списки – как поступают авиакомпании.

Правила оказания скорой медицинской помощи регулируются специальным приказом Минздрава. В документе перечислены все поводы, по которым россияне могут вызвать экстренную или неотложную помощь. При этом в случаях экстренной помощи — нарушения дыхания, системы кровоснабжения — карета «скорой» должна приехать за 20 минут. Если же человеку требуется неотложная помощь при внезапных острых заболеваниях, не представляющих угрозу жизни, у медиков есть 120 минут на дорогу. Росздравнадзор в мае 2017 года заявил, что в 96% случаев медики выполняют эти временные нормативы.