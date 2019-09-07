Прятался в лесу: задержан напавший на Памфилову грабитель

В Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Предполагаемым злоумышленником оказался 36-летний уроженец одной из республик Средней Азии. Его уже доставили на допрос в центральный аппарат Следственного комитета, уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Между тем, по данным телеграм-канала «112», подозреваемого в нападении Памфилову зовут Башит Карабалаев. Несколько лет назад он приехал в Россию из Казахстана на заработки. Однако впоследствии мужчина потерял работу и паспорт, из-за чего ему пришлось скитаться в поисках жилья и средств для проживания.

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Карабалаева задержали в лесу, расположенном в 200 метрах от поселка Истра, где случился инцидент. Как пишет «112», мужчина полез в дом за продуктами и не знал, кому он принадлежит.

Напомним, что нападение на главу ЦИК случилось в ночь на пятницу, 6 сентября. Тогда около 01.30 неизвестный проник в дом Эллы Памфиловой, расположенный в подмосковной Истре, и напал на нее с электрошокером. «Он был в перчатках, он был в маске, то есть подготовленный, молодой. Я поняла, что он молодой, гибкий, достаточно высокий. Ну физическая боль — это не так страшно, но для меня это шок, представьте себе, вы просыпаетесь в своем доме, и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает», — рассказывала сама чиновница в эфире телеканала «Россия 24».

По данным пресс-службы ЦИК, в результате нападения Памфилова повредила палец руки, а также получила ожог в области живота — злоумышленник 10-15 раз ударил ее электрошокером. «Я не собиралась никому рассказывать об этом. Держусь как могу, поскольку мне больно, у меня травма от этого электрошокера, да и в процессе борьбы с этим товарищем, который не товарищ, поврежденный палец и все остальное, то есть физическая боль есть.

Электрошокер искрил, но не работал — тыкал в меня, из-за чего получила серьезные следы. Есть как обожженные места, так и синяки. В доме ничего не пропало — никакого ограбления не было.

Может, не успел, потому что я его напугала. Я, как боец, схватила тяжелейший стул. Это при том, что у меня рука после операции — потом боль почувствовала. Я была физически сильнее этого злоумышленника. Справилась с ним, несмотря на удары электрошокером — он от меня получил. Я не представляю, откуда во мне взялась эта сила», — отмечала глава Центризбиркома.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о разбое — его расследование контролируется главным управлением МВД РФ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, грабитель действовал по наводке и не знал, кто является хозяином дома. Позже дело было передано в центральный аппарат СК РФ. По словам Светланы Петренко, следователи отработают все возможные версию ЧП — в том числе нападение в связи с профессиональной деятельностью Памфиловой.

Сама глава ЦИК так прокомментировала возможные мотивы нападения: «Я живу очень скромно, спокойно, как все нормальные люди живут. Может, я предполагала, что попаду в такую ситуацию, но хочу надеяться, что это просто случайность: вдруг он перепутал дома и не знал, к кому идет. Но, может, кто-то и попугать меня хотел или украсть что-то, хотя ценностей у меня особо нет».

Между тем глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов предложил предоставить Элле Памфиловой госохрану. С таким же предложением выступили и в Госдуме.

«Безусловно, безопасность руководителя такого уровня, отвечающего за выборные процессы по всей России, должна быть обеспечена. Если Элла Александровна и ее коллеги из ЦИК сочтут это целесообразным, мы готовы совместно этот вопрос проработать, потому что он потребует внесения изменений в законодательство», — сообщал парламентарий Александр Хинштейн.

При этом сама председатель ЦИК заявила, что госохрана ей не нужна. «Я не вижу смысла, у меня никогда не было охраны», — заключила Памфилова.