«Страшное зрелище»: как террористы взорвали дом в Москве

Ровно 20 лет назад — 8 сентября 1999 года — на первом этаже девятиэтажного дома № 19 по улице Гурьянова в Москве прогремел мощный взрыв. Два подъезда дома, большинство жильцов которого в этот момент уже мирно спали, оказались полностью уничтожены – взрывной волной здание буквально разделило на две части.

«Место трагедии представляло страшное зрелище. От дома остались по два крайних подъезда, а середину как будто ножом вырезали. И люди под завалами»,

— рассказывал «Газете.Ru» один из очевидцев трагедии, отец Владимир, настоятель Николо-Перервинского монастыря, расположенного в нескольких сотнях метров от места взрыва.

Жертвами трагедии стали 100 человек, еще 690 получили тяжелые ранения – в основном, это были семьи рабочих и сотрудников Автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК). Кроме того, взрывной волной были также сильно повреждены конструкции жилого дома № 17, стоявшего по соседству. В радиусе полукилометра оказались выбитыми почти все стекла.

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«Взрыв был такой силы, что кусок железобетонной плиты долетел до соседнего дома и пробил в нем стену. В соседнем доме тоже были серьезные обрушения и жертвы. Осколки дома отлетели в сторону Москвы-реки, повалили деревья», — вспоминал Виктор Воротилов, ветеран МВД. В 1999 году он занимал пост начальника службы участковых инспекторов ОВД района Печатники.

Информация о взрыве на Гурьянова поступила в МЧС России 9 сентября в 00.10. Уже через три минуты на место ЧП выехали спасатели. После этого разборы завалов не прекращались ни на минуту на протяжении нескольких дней — на месте происшествия работали 40 пожарных расчетов и 60 бригад скорой медицинской помощи, а также 400 человек из поисково-спасательных отрядов Москвы и Московской области. Кроме того, был также развернут мобильный госпиталь, который принимал пострадавших.

«О теракте я услышал утром девятого по телевизору. Пошел на работу, но, подходя к взорванному дому, увидел весь этот ужас и понял, что если здесь нужна моя помощь, я должен ее оказать», — рассказывал «Газете.Ru» учитель музыки школы №1041, расположенной на Гурьянова, Дмитрий Вандыш.

По словам учителя, в первое время он помогал собирать одежду для выживших людей, которые оказались на улице практически голыми. Затем организовывал команды по уборке разбитых стекол в расположенных рядом зданиях – в том числе школах и детских садах, где не осталось ни одного целого окна. После этого применение нашли и его педагогическим способностям: он отправился успокаивать детей, живших в соседних подъездах, которые остались целы.

«В первые два дня занимался с детьми — просто разговаривал с ними, читал книжки, успокаивал. Кто-то из детей был легко контужен, но самое главное — они были сильно напуганы, — вспоминал Вандыш. — Вместе с детскими психологами из МЧС мы отвлекали детей, гасили их страх».

Среди выживших были в основном жители 5-го и 6-го подъездов — они получили осколочные и резаные раны. Чудом удалось спастись и одному ребенку, жившему вместе с родителями на одном из верхних этажей обрушившегося подъезда.

«Представьте только ту картину: обрушенный дом, сверху торчит панель, на ней кровать, а в кровати — выживший мальчик. Его увидели только под утро, когда немного осела пыль и развеялся дым.

Сняли пожарным краном, отправили в больницу. Оттуда, как и других осиротевших детей, его забрали родственники», — говорил очевидец. Находившиеся в соседней комнате родители ребенка погибли.

Буквально через день после ЧП следственные органы выдвинули на первый план версию террористического акта. По результатам экспертизы ФСБ РФ позже было установлено, что в качестве взрывчатки террористы использовали свыше двух тонн гексогена. Он был упакован в мешки и уложен в арендованном нежилом помещении на первом этаже дома № 19.

Позже в редакцию агентства «Интерфакс» поступил звонок от неизвестного – мужчина, говоривший с кавказским акцентом, сообщил, что взрывы жилых домов в Москве стоит воспринимать как месть за ведение боевых действий на территории Дагестана. Сам он представился участником террористической группировки «Конфедерация освобождения Дагестана».

В тот же день следователи установили личность человека, арендовавшего нежилое помещение дома на Гурьянова, в котором была складирована взрывчатка. Фоторобот мужчины по имени Мухит Лайпанов был показан по всем федеральным телеканалам. Позже выяснилось, что он также арендовал подвал дома №6 на Каширском шоссе — 13 сентября там произойдет еще один теракт. Еще через три дня взрыв прогремел рядом с девятиэтажным жилым домом № 35 в Волгодонске Ростовской области. Во всех трех случаях состав взрывчатого вещества был идентичным.

В апреле 2003 года Генеральная прокуратура России завершила расследование уголовного дела о взрывах жилых домов в Москве и Волгодонске, произошедших в сентябре 1999 года. По данным следствия, непосредственными организаторами терактов являлись Эмир Аль-Хаттаб и Абу Умар – именно они создали преступную группировку, которая совместными усилиями изготовила свыше 14 тонн самодельного смесевого взрывчатого вещества для организации терактов на территории РФ. Оно было упаковано в мешки и переправлено в Москву и Волгодонск под видом сахара и картофеля.

Как удалось установить следователям, всего в Москве было запланировано четыре теракта — на улице Гурьянова, Каширском шоссе, Борисовских прудах и на Краснодарской улице. Последние два правоохранительным органам удалось предотвратить.

Впоследствии Эмир Аль-Хаттаб и Абу Умар, как и другие семеро участников подготовки терактов, были ликвидированы спецслужбами РФ на территории Чечни, Грузии и Ингушетии. Еще двое террористов в январе 2004 года были приговорены в пожизненному заключению.

После трагических событий сентября 1999 года все семьи, проживавшие в подорванных домах, были переселены в новые квартиры. То, что осталось от разрушенных зданий, было уничтожено взрывотехниками. Ремонт за счет государства был также обеспечен жителям поврежденных близлежащих домов.

13 сентября 1999 года был объявлен в России днем национального траура по жертвам терактов. В 2000 году на улице Гурьянова был установлен памятный бронзовый монумент, стилизованный под часовню. Еще через три года на месте трагедии также возвели храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», где ежегодно проходит траурная церемония.

«Мы все, кто видел и пережил эту трагедию, до сих в себя так и не пришли. Очень было страшно, безумно жалко людей, детей. Такое не проходит бесследно, остается в памяти навсегда», — признавался очевидец Дмитрий Вандыш.