Образование не важно: Васильева описала портрет учителя истории

Преподавать историю школьникам необязательно должен профессионал – такого мнения придерживается министр просвещения РФ Ольга Васильева. Об этом она заявила в рамках всероссийского открытого урока «Я помню». Он проходил в Музее Победы и был посвящен профессиям, которые помогают сохранять историю.

По мнению Васильевой, прежде всего учитель истории должен любить свой предмет: профессиональное образование для преподавания совсем не обязательно.

«Учитель — в первую очередь популяризатор. Если человек любит, прекрасно знает, чудесно ее рассказывает и живет тем, о чем он говорит, он может завлечь и заворожить любого», — пояснила Васильева.

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Министр просвещения также сделала акцент на основных качествах, которыми, на ее взгляд, должен обладать историк. «Он должен быть очень усидчивым, потому что история не терпит суеты, и все те науки, которые ее окружают и дают возможность получить более правильный объективный ответ, — это тоже очень скрупулезная работа. Плюс историк — это прежде всего человек, который обладает очень тонким, очень любознательным умом», — отметила она.

В рамках обсуждения Васильева отметила, что ее саму как историка глубоко интересует вопрос общественного сознания, а также мотивы школьников, отправившихся на фронт во время Великой Отечественной войны прямо со школьных парт.

Ранее министр просвещения РФ уже неоднократно поднимала вопрос преподавания истории в российских школах. По ее мнению, все школьные учебники, в которых говорится о Великой Отечественной войне, давно надо оформить более наглядно — в лицах. Также они должны быть написаны красивым и понятным языком.

«Достучаться можно до любого. Мальчишки прекрасно учат военную историю. У девчонок с этим потяжелее. Но учебники, которые сейчас рассказывают о периодах войны, сложно понять. Они переполнены сухой статистикой», — заявила Васильева в интервью сайту kp.ru.

По словам министра, литература и история — это те предметы, которые оказывают основное влияние на формирование личности. При этом, если литература может затронуть читателя своей образностью и заставить его сопереживать героям, то в истории «сухость изложения не дает результата».

«Должна быть история в лицах. А туда могут ложиться основные темы, хронология, факты. Человек через эмоциональное восприятие очень многое запоминает. Особенно молодой», — заключила глава Минпросвещения.

Минувшим летом Ольга Васильева также предложила выставлять оценки школьникам исходя из их трудолюбия. Так, по мнению министра, некоторые предметы – такие как ИЗО, музыка и физкультура – должны оцениваться по системе «зачет-незачет». Особое внимание стоит уделять не природным данным учеников, а их трудолюбию, считает Васильева:

«Все дети разные: разная память, разные возможности, есть те, кто тратит на это колоссальные усилия. С тех, кому материал дается легко, нужно спрашивать больше в разы».

Среди прочих нововведений, которые находятся в планах у Минпросвещения, летом 2019 года также было упомянуто создание видеоканала для продвижения и популяризации русского языка. Инициатором этой идеи стала опять-таки Ольга Васильева.

«Помимо очного образования мы не забываем и о развитии онлайн-курсов по изучению русского языка, планируется создание просветительского видеоканала», — подчеркнула она на заседании межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка.

Напомним, что ранее по инициативе Васильевой в российские школы вернулись шахматы. По данным на апрель 2019 года, этот предмет был внедрен в 18 тыс. российских школах – их преподают детям в течении четырех лет обучения в начальной школе.

Последствия такого нововведения, а также его плюсы и минусы «Газете.Ru» ранее озвучивала директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее мнению, шахматы все же должны были остаться дополнительным предметом, так как школьники и так слишком много времени проводят за партой.

«Третий урок физкультуры предлагали именно для того, чтобы сохранить и укрепить здоровье школьников. В этом смысле шахматы как его замена несут серьезные риски. Они пошли не в замену, а в дополнение к остальной программе, что еще больше увеличивает нагрузку на детей», — поясняла эксперт.