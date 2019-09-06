«Душили ремнем»: как попутчики убили и сожгли таксиста

Межрегиональная комиссия, состоящая из сотрудников МВД Республики Калмыкии и Волгоградской области, расследует жестокое убийство 37-летнего Дмитрия Протасова, сообщает издание «Волгоград онлайн».

По данным СМИ, тело мужчины со следами удушения и серьезными ранениями было обнаружено в Целинном районе Калмыкии. Позже правоохранители также нашли его автомобиль в нескольких десятках километров от Элисты, куда он предположительно направлялся.

«Сожженная иномарка волгоградца Toyota Camry стояла в нескольких километрах от элистинской трассы рядом с поселком Троицкое, в более чем 20 километрах от места нахождения тела», — сообщили порталу v1.ru в пресс-службе главка МВД по Волгоградской области.

Реклама

Как удалось установить следователям, Протасов занимался частными перевозками — объявления о своих услугах он оставлял на в Сети. 2 сентября на одно из них откликнулись двое мужчин, которые попросили довезти их из Волгограда в Элисту. Клиенты и водитель обсудили цену поездки и договорились о встрече.

«Он выехал в ночь и подобрал их в промежуточном месте. Говорили, что едут то ли из Краснодара, то ли из Астрахани, но это не точно. Жене он на всякий случай оставил номер заказчиков. Видимо, он что-то заподозрил, но не знаю, зачем в итоге поехал. Раньше он супруге никогда не оставлял номер», — рассказал v1.ru товарищ Протасова.

Кроме того, через несколько часов после выезда Протасов также отправил супруге геометку с указанием своего местоположения, чего никогда не делал ранее. На тот момент он находился в 140 км от Волгограда по направлению к Элисте. Необычное ночное сообщение Анна Протасова заметила только утром: она сразу же стала звонить мужу, однако трубку никто не брал.

«Один телефон был недоступен, а другой принимал сигнал, но трубку никто не брал. Анна позвонила на номер заказчиков — гудки шли, но трубку тоже никто взял. У Ани началась паника, она стала обзванивать всех ребят и подала заявление в полицию», — пояснил товарищ Протасова.

По его словам, 3 сентября они уже знали, что машину пропавшего нашли сгоревшей в 50 км от Элисты. Тело Дмитрия было обнаружено ближе к вечеру в тот же день – после звонка следователей на место выехали родители мужчины, которые сразу опознали сына.

«На теле Димы следователи обнаружили следы удушения. По всей видимости, его душили в машине ремнем безопасности. И есть удар в сердце. Он был сделан, скорее всего, профессионалом, потому что с одного удара была пробита грудная клетка.

Возможно, что был удар с пассажирского сидения наотмашь», — рассказал волгоградец, уточнив, что еще четыре ранения были нанесены ножом.

При этом все вещи убитого остались на месте. Предполагается, что преступники выбросили тело водителя, после чего продолжили путь в Элисту. «Мотив убийц неизвестен. Может быть, отморозки, наркоманы, уголовники. Есть версия, что это могли быть нелегальные мигранты. Машину сожгли для уничтожения улик», — отмечает собеседник v1.ru.

В настоящий момент следователи и оперативники установливают личности злоумышленников. Расследование находится на контроле у руководителей регионального ГУ МВД и СК.

В конце 2018 года поездка с попутчиком также закончилась трагически для директора двух ресторанов сети быстрого питания в Москве Ирины Ахматовой. 23 декабря девушка и ее пассажир, с которым они договорились о поездке через специальный сервис поиска попутчиков, выехали в сторону Тулы. Однако уже через несколько часов водитель перестала выходить на связь, после чего ее сотовый был выключен.

Телефон девушки появился в зоне действия сети только на следующий день – сигнал был зафиксирован в Ярославле. Там же была найдена иномарка без номеров, которая по описанию очень похожа на автомобиль Ирины.

По факту исчезновения Ахматовой было возбуждено уголовное дело. На следующий день следователи уже вышли на след предполагаемого преступника. Позже они задержали 39-летнего Виталия Чикерева, который признался в убийстве и рассказал, куда спрятал тело Ахматовой.

По его словам, он пытался ограбить девушку, однако та оказала сопротивление. Выйдя из себя, мужчина ее убил. По данным портала 76.ru, ранее Чикерев отбывал длительный срок за грабеж и изнасилование. Кроме того, с 2014 года он находился в розыске после побега из психиатрической лечебницы. Регистрируясь в сервисе, мужчина использовал чужие ФИО и фото.