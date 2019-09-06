Удар шокером: дерзкое нападение на главу ЦИК. LIVE

Известно, что злоумышленник проник на террасу дома через окно в ночь на пятницу, 6 сентября — около 1.30. На его лице была маска, уточнили в областном УВД. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище». Руководство МВД взяло его на контроль.