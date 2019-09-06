Удар шокером: дерзкое нападение на главу ЦИК. LIVE

Стало известно, что злоумышленник проник в дом без взлома — он снял пробрался внутрь, сняв москитную сетку. Памфилова сразу же спустилась на первый этаж, услышав беспокойное мяукание своей кошки — преступник стал наносить главе ЦИК удары. Она попыталась дать отпор мужчине, но он достал электрошокер и несколько раз ударил потерпевшую в живот.
Памфилова рассказала о своем самочувствии после нападения. «Все хорошо, все нормально», — сообщила глава ЦИК телеканалу РЕН ТВ.
Расследованием нападения на дом Памфиловой занимается следователь из Истры. Основной версией следствия является взлом с целью ограбления. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Отметим, что нападение на дом главы ЦИК было совершено перед выборами депутатов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Преступника объявили в розыск. В ЦИК сообщили, что подвергшаяся нападению Памфилова здорова.
Дом политика находится в в городском округе Истра. 6 сентября Памфилова должна была принять участие в международной конференции «Цифровизация избирательного процесса».
Известно, что злоумышленник проник на террасу дома через окно в ночь на пятницу, 6 сентября — около 1.30. На его лице была маска, уточнили в областном УВД. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище». Руководство МВД взяло его на контроль.
В Подмосковье совершено разбойное нападение на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, сообщает областной главк МВД. Известно, что грабитель неоднократно ударил потерпевшую электрошокером. «Газета.Ru» в онлайн-режиме следит за развитием событий.