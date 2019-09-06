«Была обездвижена»: как двухлетняя россиянка провела два дня в лесу

Двухлетняя девочка, найденная живой спустя два дней после пропажи, приходит в себя в Вологодской больнице. Об этом сообщили в Следственном комитете по Вологодской области. Для поисков малолетней россиянки были задействованы более 400 человек — полиция, сотрудники регионального СК и МЧС, а также волонтеры. Ребенка искали с помощью собак, квадрокоптеров и глубоководного аппарата.

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В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям отметили, что состояние найденной девочки оценивается как тяжелое. «Была почти обездвижена. Она плакала. Ей была оказана первая помощь, ребенка укутали в теплые вещи», — цитирует ТАСС слова директора волонтерской организации.

По данным регионального управления СК, девочка пропала в минувшую среду, 4 сентября, около 11.00. Незадолго до этого она находилась в песочнице со своими двумя сестрами четырех и шести лет. Мать, оставив детей без присмотра, пошла в дом соседки, где находился ее новорожденный ребенок, чтобы покормить младенца.

Вернувшись, 29-летняя женщина обнаружила, что ее дочь пропала. Сперва россиянка искала ребенка самостоятельно, однако без результатов. После этого женщина обратилась в полицию.

Как отмечают следователи, у 29-летней местной жительницы на иждивении находятся пять несовершеннолетних детей. Она стоит на учете в органах опеки и ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей — стояла на профилактическом учете в правоохранительных органах.

Еще один малолетний ребенок пропал 5 сентября 2019 года в Ирбейском районе Красноярского края. Об этом сообщал региональный Следственный комитет. В местный отдел полиции обратилась мать четырехлетнего мальчика. Она сообщила, что в день пропажи находилась дома со своими четырьмя детьми. Старшие играли в саду, а младшие были в доме. Услышав плач, женщина отвлеклась и оставила сыновей без присмотра. После того, как она вернулась, четырехлетнего мальчика уже не было.

Его трехлетний брат, рассказал, что тот ушел в лес. К поискам ребенка привлекли не только спасателей, но и сотрудников полиции, волонтеров, местных жителей, а также криминалистов. Общее число участников поисковой операции составило около 300 человек.

Она продолжается до сих пор. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

Между тем ранее спасателям удалось найти пропавшую 18 августа 2019 года в лесу Нижегородской области малолетнюю девочку. Как сообщал ГТРК «Нижний Новгород», для поисков пятилетнего ребенка были привлечены около тысячи человек: сотрудники полиции, МЧС, СК, волонтеры, местные жители и группа водолазов. Также были задействованы вертолеты, квадрокоптеры, тепловизоры и плавсредства.

«Там было две реки, заболоченные берега, кусты непроходимые, в лесу бурелом, высокая трава на полянах выше человеческого роста — все было очень сложно. Были заметны присутствие медведя, кабанов и реально были змеи, причем гадюки, натыкались на них, ос полно», — отмечали члены поисково-спасательного отряда.

%По словам спасателей, ребенка удалось найти примерно в двух километрах от деревни Степановка, где она пропала. Девочка лежала среди травы на рванной клеенке. Она откликнулась на крики людей.

«Шея у девочки была вся покусана. Ноги были в рваных ссадинах, сапожки лежали в кучке рядом, она замерзшая, продрогшая, клееночку разорвала, пыталась лежать, согреться на этой клееночке — ее всю трясло», — уточнял один из волонтеров.

По его словам, девочка «держалась молодцом». После вопроса спасателей о том, что ей нужно, она попросила торт и воды. Ребенок также рассказал маме и врачам, что все трое суток не ел и не пил в лесу. «Она говорит, что ночью был дождь, гроза, вся намочилась, волосы сырые стали, шорты сняла, сапожки сняла, все выбросила, в футболке одной ходила 3 дня и 3 ночи», — рассказывала порталу Vestinn.ru мать ребенка Малика Мирзаева.

Сама девочка позже заявила, что пошла в лес после того, как у нее села зарядка на телефоне. В тот день за ней никто не следил — дядя смотрел телевизор, а бабушка с дедушкой собирали грибы. В связи с этим ей стало скучно — девочка решила пойти в лес за своими родственниками, но потерялась. После того, как ее нашли, она провела несколько дней в больнице. На данный момент ребенка уже выписали — он находится дома.