Задушил и закопал: за что белорус убил многодетную россиянку

34-летнего жителя Белоруссии подозревают в убийстве 45-летней многодетной матери из России. По данным Следственного комитета по Гомельской области, мужчина уже дал признательные показания, а также рассказал подробности расправы.

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Согласно материалам дела, несколько лет назад жительница Мурманской области приобрела частный дом в деревне Круговец Жлобинского района – там она летом отдыхала с тремя малолетними детьми. Параллельно женщина общалась с 34-летним соседом, который периодически помогал ей по хозяйству. За несколько дней до трагедии старшие дети уехали домой в Россию – на даче с матерью остался только 6-летний сын.

По версии следствия, в ночь с 22 по 23 августа женщина и ее сосед, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, разговаривали во дворе ее дома. В ходе беседы между знакомыми возник конфликт. На почве ссоры злоумышленник сначала ударил многодетную мать по голове, а затем задушил ее. Увидев, что россиянка мертва, мужчина решил скрыть улики и закопал тело рядом с границей дачного участка.

Через некоторое время он вошел в аккаунт женщины в соцсети и от ее имени написал дочери сообщение с просьбой напомнить пин-код от банковской карты. Девочка, ничего не подозревая, выслала пароль. После этого подозреваемый снял часть денежных средств со счета погибшей.

Утром 23 августа проснулся 6-летний сын россиянки – мужчина уверил его, что мать поехала в Минск, но скоро вернется. Через день злоумышленник пришел с ребенком на вокзал якобы встречать женщину с поезда — в итоге он бросил мальчика на железнодорожной станции и уехал в Гомель.

Сотрудники полиции, которые дежурили на вокзале, увидели потерявшегося ребенка и начали поиски его матери. В результате обыска дачи правоохранители обнаружили во дворе участок рыхлого грунта – из него впоследствии было извлечено тело потерпевшей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и криминалисты – они нашли в доме предметы, которые указывали на причастность местного жителя к убийству россиянки.

Вскоре мужчину задержали – региональный СК опубликовал видео следственного эксперимента. На нем злоумышленник показал, как истязал соседку и закапывал ее тело. Также следователи допросили супруга жительницы Мурманской области, ее 6-летнего сына и других сельчан Жлобинского района. Против гомельчанина возбудили уголовное дело по статье 139 УК Республики Беларусь.

Не менее зверское убийство произошло в Красноярске. Там 25 июля задержали 51-летнего местного жителя по подозрению в расправе над 43-летней супругой и 83-летней матерью.

Изначально правоохранительные органы считали, что мужчина убил лишь жену — в июле 2018 года, по версии следствия, он поссорился с ней на почве ревности и нанес несколько ударов, несовместимых с жизнью. Тело супруги предполагаемый злоумышленник перевез на собственном автомобиле в Емельяновский район, где находилась дача его матери. Там красноярец выкопал яму, сбросил труп и засыпал его землей.

На протяжении года 43-летняя женщина числилась пропавшей без вести. Летом 2019 года следователи решили осмотреть домовладение матери подозреваемого. По прибытии на место правоохранители увидели заброшенный дом – при этом сам подозреваемый уверял их, что пенсионерка все еще проживает на этой даче.

Следовали провели осмотр территории с помощью георадара и нашли место, где было закопано тело супруги предполагаемого злоумышленника – уже 25 июля его задержали. «Под тяжестью предъявленных улик мужчина, который до этого момента утверждал, что не владеет информацией о местонахождении супруги, признался в совершенном преступлении», — сообщали в Следкоме.

На допросе подозреваемый также рассказал, что через два месяца после убийства супруги он расправился и с 83-летней матерью – ее тело расчленил и положил в морозильную камеру у себя дома. Против красноярца возбудили уголовное дело по факту двух убийств.

Похожая история произошла в том же Красноярске. Там 5 июля суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который убил собственную супругу.

Трагедия произошла 10 февраля – в этот день пара поссорилась на почве предстоящего развода. В гневе мужчина ударил жену по лицу. Потерпевшая упала, а красноярец стал душить супругу, пока та не потеряла сознание.

Чтобы скрыть преступление, мужчина прибрался в доме и вывез тело вместе с верхней одеждой и сумкой в лесополосу в районе улицы Пограничников. Там он закопал труп в снег, а вещи выбросил на обочину у дороги.

Через три дня после расправы злоумышленник пришел в отделение полиции с заявлением о пропаже. Через несколько дней поисков мужчина все-таки написал явку с повинной и рассказал подробности убийства. В итоге красноярца приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.